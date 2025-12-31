¡ÚÂç²÷µó¡ª¡Û¡ÖÀ¤³¦¤ÎÎÌ»ÒÀìÌç²È100¿Í¡×¤ËÆ£°æ·¼Í´»á¤¬Áª½Ð¡ª ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éËÜÅö¤ÎÌÌÇò¤µ¤Þ¤ÇÁ´ÉôÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆ£°æ·¼Í´»á¤¬¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤Ë¤è¤êÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¥æ¥Í¥¹¥³¤Î¡Ö¹ñºÝÎÌ»Ò²Ê³Øµ»½ÑÇ¯¡ÊInternational Year of Quantum Science ¡õ Technology¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖQuantum 100¡ÊÀ¤³¦¤ÎÎÌ»ÒÀìÌç²È100¿Í¡Ë¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖQuantum 100¡×¤Ï¡¢ÎÌ»Ò²Ê³Ø¡¦ÎÌ»Òµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¿ÍÊª¤òÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¼Ô¤äµ»½Ñ¼Ô¡¢µ¯¶È²È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÎÌ»ÒÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È100¿Í¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ£°æ»á¤Î¸¦µæ¤È¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÈ¯¿®¤ÎÎ¾ÌÌ¤¬¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Æ£°æ»á¤Î¡ÖQuantum100¡×¤ÎÁª½Ð¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤È¤Î½Ð²ñ¤¤
¡½¡½¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¡ÖQuantum 100¡×¤Ø¤Î¤´Áª½Ð¡¢À¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ£°æ·¼Í´»á¡Ê°Ê²¼¡¢Æ£°æ¡Ë¡§ÎÌ»ÒÎÏ³Ø100Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë¸¦µæ¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿Ê¤á¤Æ¤¤¿³ØÀ¸¤µ¤ó¤ä¶¦Æ±¸¦µæ¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ»öÌ³¤ÎÊý¤äÈë½ñ¤µ¤óÁ´¤Æ¤ÎÊý¤Î¹×¸¥¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÖÌ¤´°À®¤Îµ»½Ñ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤âÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤À¤±¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎÌ»Ò¤ÎÎò»ËÅªÅ¾´¹ÅÀ¤Ë¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤½¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Î¸¦µæ¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ö¼¡¤Î100Ç¯¤âÉÕ¤¹ç¤¨¤ëÌÌÇò¤µ¡×¤È»Ç¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡ª ¤½¤â¤½¤âÆ£°æ¤µ¤ó¤¬ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¸¦µæ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Æ£°æ¡§¤â¤È¤â¤È»ä¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥±¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤ï¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¹©³ØÉô¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤³¤ÇÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤½¤Î¤â¤Î¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤ÈÉÔ»×µÄ¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤òºÇÂç¸Â¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ²¿¤«Á´¤¯¿·¤·¤¤¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¸¦µæ¤ò¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤ÈÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ò¸¦µæ¤·¤è¤¦¡ª¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¶Ã¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª
Æ£°æ¡§¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬¸¦µæ¤ò»Ï¤á¤¿º¢¤Ï¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤Î»ØÆ³¶µ°÷¤âÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï100Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ä¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À»ä¤Ï¤³¤ì¤òÅÔ¹ç¤è¤¯·ãÎå¤À¤È²ò¼á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë
1ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤¬¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¡¢2ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ë¡¢ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤¬1²¯¸Ä¤¢¤ì¤Ð´è¾æ¤ÊÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬ºî¤ì¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÏÀÀß·×¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
³Ø²ñ¤ÇÈ¯É½¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼ÁÌä¤¬¤Ê¤¯ÀÅ¼ä¤Î´Ö¿ôÊ¬¤ò¤¿¤À¤¿¤ÀÂÑ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ê¸¦µæÀ¸³è¡Ä¡Ä¡£¼ÁÌä¤¬¤Ê¤¤ÀÅ¼ä¤Î»þ´Ö¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¶²¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Æ£°æ¡§¤¿¤À¡¢¤ª¤«¤²¤ÇÇØ·ÊÃÎ¼±¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ä°½°¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¡¢Áê¼ê¤ÎÀìÌçÀ¤äÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò½Ö»þ¤ËÂª¤¨¤Æ¸ÀÍÕ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦µ»Ç½¤¬¿È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÎÌ»Ò¾ðÊó¤äÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ï¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸¦µæ¶È³¦¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Á°ÄóÃÎ¼±¤ÎÀâÌÀ¤Ê¤É¤Ï¤¹¤ÃÈô¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤´Ãø½ñ¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡Ù¤äÆ£°æ¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤¬¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¸¶ÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡ª
¤¿¤À¤½¤ó¤ÊÂçÊÑ¤Ê¸¦µæÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢º£Æü¤Þ¤ÇÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Î¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Æ£°æ¤µ¤ó¤ÎÃæ¤ÇÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Æ£°æ¡§ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¡¢¡Ö¼«Á³¤¬½¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ë¡¼¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤ò·×»»¤Ë»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Á³¸½¾Ý¤ò¿ô¼°¤Ç¶á»÷¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤ÈÆ±¤¸¸¶Íý¤Ç·×»»¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦¹©³ØÅª¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¼«Á³´Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤òÌä¤¤Ä¾¤¹»î¤ß¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊªÍý¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¸½¾Ý¤ä¥È¥Ô¥Ã¥¯¤â¡¢ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òÄÌ¤¸¤ÆÍý²ò¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤È¤¤¤¦¼«Á³³¦¤ÎÉáÊ×Åª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤È¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤È¤¤¤¦¿Í¹©Êª¤Î¶Ë¸Â¤Ë¤¢¤ëÁõÃÖ¤¬Í»¹ç¤·¤¿»þ¡¢¼«Á³¤È¿Í¹©¤È¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Î»ëÅÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡½¡½µ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤äÆ£°æ¤µ¤ó¤¬º£¸åÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò»Ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç¤¹¡£¡Ë