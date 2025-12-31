¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26 Âè19Àá ¥Á¥§¥ë¥·ー vs ¥Üー¥ó¥Þ¥¹ »î¹ç·ë²Ì
¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè19Àá ¥Á¥§¥ë¥·ー¤È¥Üー¥ó¥Þ¥¹¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î31Æü04:30¤Ë¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥É¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Á¥§¥ë¥·ー¤Ï¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡ÊFW¡Ë¡¢¥³ー¥ë¡¦¥Ñー¥Þー¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Üー¥ó¥Þ¥¹¤Ï¥¨¥Ð¥Ë¥¦¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¥Ì¡¦¥»¥á¥ó¥è¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡ー¥È¡ÊFW¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤Î6Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥Üー¥ó¥Þ¥¹¤Î¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥Üー¥ó¥Þ¥¹¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢15Ê¬¥Á¥§¥ë¥·ー¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥³ー¥ë¡¦¥Ñー¥Þー¡ÊMF¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë23Ê¬¥Á¥§¥ë¥·ー¤¬µÕÅ¾¡£¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡ÊFW¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-1¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¡¢27Ê¬¥Üー¥ó¥Þ¥¹¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¯¥é¥¤¥Õ¥¡ー¥È¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-2¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾½ªÎ»¡£2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸åÈ¾¤ËÆþ¤êÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Á¥§¥ë¥·ー¤Ï4Ê¬¤Ë¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É¡ÊMF¡Ë¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥Üー¥ó¥Þ¥¹¤Ï84Ê¬¤Ë¥Þー¥«¥¹¡¦¥¿¥Ù¥ë¥Ë¥¨¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-12-31 06:40:15 ¹¹¿·