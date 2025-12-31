¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26 Âè19Àá ¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à vs ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó »î¹ç·ë²Ì
¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè19Àá ¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤È¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î31Æü04:30¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï¥«¥é¥à¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Üー¥¦¥§¥ó¡ÊFW¡Ë¡¢¥ëー¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥À¥Ëー¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¥¯ー¥Ñー¡ÊDF¡Ë¡¢¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥´¥á¥¹¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»°ãø ·°¡ÊMF¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
10Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Î¥ëー¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¸¥ã¥í¥Ã¥É¡¦¥Üー¥¦¥§¥ó¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬ÀèÀ©¡£
¤·¤«¤·¡¢32Ê¬¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¥À¥Ëー¡¦¥¦¥§¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡ÊFW¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ1-1¡£»î¹ç¤Ï¿¶¤ê½Ð¤·¤Ë¡£
45+3Ê¬¡¢¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¸¥ã¥ó¥¯¥ìー¥ë¡¦¥È¥Ç¥£¥Ü¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥Æ¥£¥Î¥¹¡¦¥Þ¥Ö¥í¥Ñ¥Î¥¹¡ÊDF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î45+4Ê¬¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬µÕÅ¾¡£¥ëー¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¡ÊMF¡Ë¤¬PK¤ò·è¤á¤Æ2-1¤ÈµÕÅ¾¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£2-1¤È¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
58Ê¬¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏÆ±»þ¤Ë2¿Í¤ò¸òÂå¡£¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¡¢¥Þ¥¥·¥à¡¦¥Ç¥¯ー¥Ñー¡ÊDF¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¥Ö¥é¥¸¥ã¥ó¡¦¥°¥ëー¥À¡ÊMF¡Ë¡¢»°ãø ·°¡ÊMF¡Ë¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥ä¥ó¥¯¥Ð¡¦¥ß¥ó¥Æ¡ÊFW¡Ë¤ÏÉé½ý¤Ë¤è¤ë¸òÂå¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
61Ê¬¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥è¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥È¥Þ¥ó¡ÊDF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ2-2¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
¤½¤Î¸å¤âÎ¾¥Áー¥à¶¦¤ËÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£2-2¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»°ãø ·°¡ÊMF¡Ë¤Ï58Ê¬¤«¤é¸òÂå¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¡£
