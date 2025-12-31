¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤³¤½ÃÎºâ·Ð±Ä¤ò¡×ÆÃµöÄ£¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡È²Ô¤°ÎÏ¡É¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¯ÁÛÅ¾´¹
¡Ö¡Ø¹¶¤á¤ÎÃÎºâ·Ð±Ä¤ÇÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ÏÉ¬¤ºÉü³è¤¹¤ë¡ÙÆÃµöÄ£¤¬»Ù±ç¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤ÍýÍ³¡Á
ÆÃµöÄ£ÁíÌ³Éô´ë²èÄ´ºº²ÝÄ¹ Ìøß·ÃÒÌé»á¤ËÊ¹¤¯¡Ê¾å¡Ë
ÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏÄã²¼¤äÄÂ¶âÄäÂÚ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÎºâ¤Î»È¤¤Êý¡×¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¤ä¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄäÂÚ¤Ï¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃÎºâÀïÎ¬¤È·Ð±ÄÀïÎ¬¤ò°ìÂÎÅª¤ËÂª¤¨¡¢¡Ö²Ô¤°ÎÏ¡×¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÈ¯ÁÛÅ¾´¹¤¬½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢¡ÖÃÎºâ·Ð±Ä¡×¤äÃÎºâ·Ð±Ä¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¡ÖIP¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÃµöÄ£ÁíÌ³Éô´ë²èÄ´ºº²ÝÄ¹¤ÎÌøß·ÃÒÌé»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÊ¹¤¼ê¡¿Diamond WEEKLY»ö¶ÈÉô ÊÔ½¸Ä¹ ¾®ÈøÂóÌé¡¢ÎæÎµ°ì¡¢¤Þ¤È¤á¡¦»£±Æ¡¿ÎæÎµ°ì¡Ë
ÃÎºâÃ´Åö¤È·Ð±ÄÁØ¤¬
ÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤Ù¤
¡½¡½ÆüËÜ´ë¶È¤¬IP¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò·Ð±Ä¤Ë¤¦¤Þ¤¯ÁÈ¤ß¹þ¤à¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨Êý¤äÊýË¡ÏÀ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ìøß·¡¡¸°¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÎºâ¤ò»ö¶È¤Î²¼Î®¤Î´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·Ð±Ä¤ÎºÇ¾åÎ®¤Ç»È¤¦¡È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥Ä¡¼¥ë¡É¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¡¢ÃÎºâÃ´Åö¤¬·Ð±ÄÁØ¤ÈÉÑÈË¤ËÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡Àè¿ÊÅª¤Ê´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢ÃÎºâÉôÌç¤òR&D¡Ê¸¦µæ³«È¯¡Ë¡¢Ë¡Ì³¡¢»ö¶ÈÉôÌç¤Î²¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÒÄ¹Ä¾³í¤Î¡ÖÃÎºâ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¼¼¡×¤Î¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬ºöÄê¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤é´Ø¤ï¤é¤»¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃÎºâÃ´Åö¤¬¼ÒÆâ¥³¥ó¥µ¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢»ö¶È¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ä¡¢M&A¤ä¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¢¨Ãí1¡Ë¤ÎÁê¼êÁª¤Ó¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¯¥í¡¼¥ºÀïÎ¬¡Ê¢¨Ãí2¡Ë¤ÎÀß·×¤Ê¤É¤ÎµÄÏÀ¤Ë½é´üÃÊ³¬¤«¤éÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢ÃÎºâ¾ðÊóÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯ÄêÎÌÅª¤Êº¬µò¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¢¨Ãí2¡Ë¼«¼Òµ»½Ñ¤Î°ìÉô¡ÊÈó¥³¥¢µ»½Ñ¡Ë¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê¸ø³«¡¦É¸½à²½¡Ë¤·¤Æ»Ô¾ì¤ò³ÈÂç¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¶¥ÁèÍ¥°Ì¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ë¥³¥¢µ»½Ñ¡ÊÃæ³Ëµ»½Ñ¡Ë¤Ï¥¯¥í¡¼¥º¡ÊÈëÆ¿¡¦ÆÈÀê¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ìÁÏ½Ð¤È¼«¼ÒÍø±×ºÇÂç²½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ëÀïÎ¬¡£
