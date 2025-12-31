Á´¹â1.9¡Á3.5cm¤Ç¤â¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼²¡¤»¤ë ¥Ë¥³¥ó¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥«¥á¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¿·ÃÆÅÐ¾ì
¡¡¥Ë¥³¥ó¤Î»Ò²ñ¼Ò¡¢¥Ë¥³¥ó¥¤¥á¡¼¥¸¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï12·î24Æü¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢²½¥·¥ê¡¼¥º¡ÖNikon ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥«¥á¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2¡×¤ò¡Ö¥Ë¥³¥ó¥×¥é¥¶Åìµþ¡×¡Ö¥Ë¥³¥ó¥×¥é¥¶Âçºå¡×¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥Ð¥ó¥À¥¤¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢´á¶ñÇä¾ì¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢²ÈÅÅÅ¹¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢12·îÂè4½µ¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó500±ß¡£
¡¡¡ÖNikon ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥«¥á¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2¡×¤Ï¡¢¥Ë¥³¥ó¤¬À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥«¥á¥é¤òÌó1¡¿3¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¡ÊÁ´¹âÌó1.9¡Á3.5cm¥µ¥¤¥º¡Ë¤Ç¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢²½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£
¡¡À½ÉÊ²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¥«¥á¥é¤ò3D¥¹¥¥ã¥ó¡£Àß·×¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤ËºÙÉô¤Þ¤ÇåÌÌ©¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´µ¡¼ï¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤ë¥®¥ß¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
1.Nikon Z50II¡§NIKKOR Z DX 16-50mm f¡¿3.5-6.3 VR
2.Nikon D850¡§AF-S NIKKOR 24-70mm f¡¿2.8E ED VR
3.Nikon 35Ti
4.COOLPIX S01¡Ê¥ß¥é¡¼¥·¥ë¥Ð¡¼¡¿¥Û¥ï¥¤¥È¡¿¥ì¥Ã¥É¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥Ô¥ó¥¯¡Ë
