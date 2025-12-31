¡Ú¼ÂÏÃ¡Û¤¤¤¸¤á¤Î¡Ö²Ã³²¼Ô°ì²È¡×¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÌëÆ¨¤²!?¥Í¥Ã¥È¤ÎÈðëîÃæ½ý¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÈï³²¼Ô¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ëÊì¡ÚÃø¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÈï³²¼Ô¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë²Ã³²¼Ô¤ÎÊì¤À¤¬¡Ä!?
µÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á(@Chameleon_0219)¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡ØÌëÆ¨¤²²°Æüµ¡Ù¤Ï¡¢DV¤ä¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤Ê¤É¤ËÁø¤¦°ÍÍê¼Ô¤òÌëÆ¨¤²¤µ¤»¤¿¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤À¡£º£²ó¤Ï¤¤¤¸¤á¤äDV¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î2ºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãø¼Ô¤ËÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ë¤è¤ëÌëÆ¨¤²¤Î°ÍÍê·ï¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÊì¡¦º´Æ£¥ê¥ç¥¦¥³¤µ¤ó(43ºÐ)¤ÈÂ©»Ò¤Î¥ê¥ç¥¦¥¿·¯(17ºÐ)¤¬°ÍÍê¼Ô¤À¡£¥ê¥ç¥¦¥¿·¯Û©¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÎÈðëîÃæ½ý¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Éã¤ÈÃæ³ØÀ¸¤ÎËå¤Î4¿Í¤ÇÌëÆ¨¤²¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤ë¤È¼ÒÄ¹¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ç¤¢¤ëÆ°²è¤òºÆÀ¸¤·¤Æ¡¢¿Æ»Ò¤Ë¸«¤»¤ë¡£¥ê¥ç¥¦¥¿·¯¤¬Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë°ì¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤À¡£
¤³¤ÎÆ°²è¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢º´Æ£¤µ¤ó°ì²È¤Ï²È¤ÎÊÉ¤ËÍî½ñ¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤êÀÐ¤òÅê¤²¤é¤ì¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢ËèÆü·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤±¤ì¤É¼ÒÄ¹¤Î²ñ¼Ò¤ÏÈï³²¼Ô¤ò½õ¤±¤ëÁÈ¿¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Ã³²¼Ô¤òÌëÆ¨¤²¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¥ê¥ç¥¦¥³¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á½½Ê¬Èï³²¼Ô¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤â¡¢¼ÒÄ¹¤Î¿´¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡½¡½ºÇ¶á¤Ç¤ÏÈðëîÃæ½ý¤ä·ù¤¬¤é¤»¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢ÌëÆ¨¤²¤Î°ÍÍê·ï¿ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼ÒÄ¹Û©¤¯¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤ëSNS¤ÎÎ®¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤é¥¸¥ï¥¸¥ï¤ÈÁý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤Æ°²è¤ä²èÁü¤ÎÎ®½Ð¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î±ê¾åÁûÆ°¤Ê¤É¡¢ÀÎ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¥Í¥Ã¥È»þÂåÆÃÍ¤ÎÌëÆ¨¤²°ÍÍê¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¢£DVÉ×¤Î¤»¤¤¤ÇÎ®»º¤·¤¿ºÊ¤¬ÌëÆ¨¤²
º£²ó¤Î°ÍÍê¼Ô¤Ï¥Ò¥á¥«¤µ¤ó¡£É×¤ÎDV¤¬¸¶°ø¤ÇÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¸ûÎ±ÌÀ¤±¤ÎÉ×¤ÎºßÂðÃæ¤Ë¥Ò¥á¥«¤µ¤ó¤Î²ÙÊª¤ò·Ù»¡¤ÎÆ±¹Ô¤Î¤â¤È¼«Âð¤«¤é²ó¼ý¤ò¤¹¤ë¡£ÌëÆ¨¤²²°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ï·Ù»¡¤È¹çÎ®¤·¤Æ¤«¤é¡¢¥Ò¥á¥«¤µ¤ó¤Î²È¤ËÆþ¤Ã¤Æºî¶È¤ò³«»Ï¡£É×¤Ï¥Ò¥á¥«¤µ¤ó¤ÎÌëÆ¨¤²¤ËÉÔËþ¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ë¡Ö¥Ò¥á¥«Ï¢¤ì¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤¹¡£
°ìÊý¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥ô¥£¥Ã¥¡¼¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥³¡¼¥Ò¡¼´Ì¤ÎÃæ¤«¤é°ìËç¤ÎÉõÅû¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¡¢²û¤Ë¤·¤Þ¤¦¡£¥Ò¥á¥«¤µ¤ó¤Î²ÙÊª¤òÌµ»ö¤Ë²ó¼ý¤¹¤ë¤È¡¢¥ô¥£¥Ã¥¡¼¤ÏµÜÌî¤òÏ¢¤ì¤ÆÉÍÊÕ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¤½¤·¤ÆÀè¤Û¤É¤ÎÉõÅû¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢ÂÛ»ù¤Î¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ò¥á¥«¤µ¤ó¤ÏÉ×¤ÎË½ÎÏ¤Ç2¥«·î¼å¤ÇÎ®»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥ô¥£¥Ã¥¡¼¤Ï¥Ò¥á¥«¤µ¤ó¤«¤é¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò½èÊ¬¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°ÍÍê¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¥ô¥£¥Ã¥¡¼¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¼Ì¿¿¤òÇ³¤ä¤·¡¢²Ð¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤¤¤¸¤á¤äDV¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î2¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÖÌëÆ¨¤²²°Æüµ¡×¤ÏÂÔË¾¤ÎÂè5´¬¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢Ãø¼Ô¤ÈÌëÆ¨¤²²°¤Î¼ÒÄ¹¤È¤ÎÂÐÃÌ(Á°ÊÔ/¸åÊÔ)¤â¼Â¸½¡£ÌëÆ¨¤²²°¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò°ìÅÙÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§µÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á(@Chameleon_0219)
