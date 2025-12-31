¡ÖÀèÃÈ¸å´¨¡×¤À¤Ã¤¿2025Ç¯¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¡¢Îä¤¨¹þ¤ß¤¬Ä¹´ü²½¤·¤½¤¦¤ÊÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡½Ê©¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯12·î29Æü¡¢Ê©¹ñºÝÊüÁ÷¶ÉRFI¡Ê¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ó¥Æ¥ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤ÎÃæ¹ñ¸ìÈÇ¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢25Ç¯¤ËÂç¤¤¯ÍÉ¤ì¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÀÐÇËÌÐÀ¯¸¢¤«¤é¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Ø¤ÎÀ¯¸¢¸òÂå¤òµ¡¤ËÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿ÆüÃæ´Ø·¸¤ò¡ÖÀèÃÈ¸å´¨¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Á°È¾¤È¸åÈ¾¤òÂÐÈæÅª¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢´ü¤ò¡Ö°ì»þÅª¤ÊÍ»ÏÂ´ü¡×¤ÈÄêµÁ¤·¡¢ÀÐÇË»á¤¬ÆüÃæ¹ñ¸òÀµ¾ï²½¤ò¼çÆ³¤·¤¿ÅÄÃæ³Ñ±É»á¤ÎÏ©Àþ¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îò»ËÌäÂê¤Ç¤âÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤â¹ÎÄêÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È²òÀâ¡£3·î¤Î³°Áê²ñÃÌ¤Ç¤Ï20¹àÌÜ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢6·î¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÀ©¸Â¤ò°ìÉô²ò½ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ÐºÑ¡¦´Ñ¸÷¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¸òÎ®¤¬½çÄ´¤Ë¿ÊÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬10·î¤Ë¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¡¢·ûË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ë¡Ö¹ñËÉ·³¡×ÁÏÀß¤äÌ÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë±¦ÇÉÊÝ¼éÁØ¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¡×¤È¤¤¤¦°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤Î¼çÄ¥¤ò¶¯¤¯»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤éÃæ¹ñ¤¬·Ù²ü´¶¤ò¼¨¤·¡¢´Ø·¸µÞÅ¾¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢10·îËö¤Î¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤ÎºÝ¤ËÂæÏÑ¤ÎÎÓ¿®µÁ¡Ê¥ê¥ó¡¦¥·¥ó¥¤¡¼¡ËÁíÅýÉÜ»ñÀ¯¤È²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤³¤È¡¢11·î¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÇÂæÏÑÍ»ö¤ò¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤ÈÁÛÄê¤¹¤ëÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Î¾¹ñ´Ø·¸¤Î·èÄêÅª¤ÊÊ¬¿åÎæ¤È¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½ÍÍ×ÀÁ¤Ê¤É¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ä¥ì¡¼¥À¡¼¾È¼Í¤Ê¤É¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤Æ¡¢À¯¼£¡¦Ì±´Ö¸òÎ®¤¬Á´ÌÌÅª¤ËÄäÂÚ¤·¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬µÞ·ã¤Ë°²½¤·¡¢Ã»´üÅª¤Ê²óÉü¤¬Ë¾¤á¤Ê¤¤¡Ö¿·É¹²Ï´ü¡×¤ËÆþ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤¬°µÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¤Û¤ÉÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¹â»Ô»á¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¡ÖÉé¤Î½Û´Ä¡×¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÌÌ¤Ç¥É¥¤¥Ä¤ä¥¤¥ó¥É¤ËÄÉ¤¤È´¤«¤ì¤ëÃæ¤Ç¤Î¾Ç¤ê¤ä¤¤¤é¤À¤Á¡¢µëÍ¿¤Î¿¤ÓÇº¤ß¤äÊª²Á¹â¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ÉÜ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ÎÅ¾²Ç¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤«¤¨¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ø¤ÎÈ¿´¶¡¢¤½¤·¤ÆÃæ¹ñ¤ÎµðÂç¤Ê·ÐºÑ¡¦·³»öÎÏ¤Î¶¯¤¤°µÇ÷´¶¤È¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ë¤è¤ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤äÇÓ³°¼çµÁ¤¬½õÄ¹¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â»Ô»á¤Î»Ù»ý´ðÈ×¤¬¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë