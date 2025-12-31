¡ÚÆ£¤¢¤ä»Ò¡¡²æ¤¬Æ»30¡ÛºòÆü¤è¤ê¡¢ÌÀÆü¤è¤ê¡¢º£Æü¤òÂçÀÚ¤Ë¡Ä°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¡¡7·î¤ËÆ£¤¢¤ä»Ò¤È¤·¤Æ52ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¡×¡Ê»ì¡¢¶Ê¡¦¾®ÌîºÌ¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê½÷À¤Î²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´¼«¿È¤Î²Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ÎÌµÍý¡£Æñ¤·¤¤¡×¤È°ìÅÙ¤ÏÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡ÖÆüµ¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç»ì¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀâÆÀ¤µ¤ì¤Æ¡¢½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º»×¤¤Éâ¤«¤ó¤À¤Î¤ÏÎ¾¿Æ¤Î¤³¤È¡£¼¡¤Ë½éÎø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¶¡¤ÈÂ¹¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆÉ×¤Î¤³¤È¡£¤Ï¤¿¤Èµ¤ÉÕ¤¡¢Âç»ö¤ÊÍ§Ã£¤âËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Æñ¤·¤¤¤³¤È¤äÌÌÇò¤¤¤³¤È¤Ï½ñ¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ô¤¤½÷Àµ¼Ô¤Î»ØÅ¦¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢4ÈÖ¤Î²Î»ì¤Ç¡¢É×¤È¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ö¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡Ä¤È¼«Á³¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÄÌ¤Ê¤é¤Ð¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È´êË¾¤ò½ñ¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ¨¤²¤º¤ËÀµÄ¾¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸À¤¤ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤è¤ê¡¢ÌÀÆü¤è¤ê¡¢º£Æü¤òÂçÀÚ¤Ë¡×¤¬ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ç¤¹¡£º£¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ÌÀÆü¤Ç¤¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬À¸¤¤ë¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÔÎñ¤ò²á¤®¤Æ¤â¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹¢¤âÂÎ¤Î¾õÂÖ¤âÀ¨¤¯ÎÉ¤¤¤·¡¢²¿¤¬Íè¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë2²ó¤ê²¼¤ÎÉ×¤Î±Æ¶Á¤¬Â¿Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï»ä¤ÎÇ¯Îð¤Î¤³¤È¤ò¤Á¤Ã¤È¤â¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡£70ºÐ¡¢80ºÐ¤É¤³¤í¤«100ºÐ¤Ç¤âÆ£¤¢¤ä»Ò¤Ï¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¡¢¤È¤ª¿¬¤ò¥Ô¥·¥Ô¥·Ã¡¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯Îð¤«¤é¤Ç¤â¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¥Ò¥²¥À¥ó¡×¤ÎÂç¤Á¤ã¤ó¡Ê¾®ºûÂçÊå¤µ¤ó¡Ë¤ä¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢B'z¤Î¾¾ËÜ¡Ê¹§¹°¡Ë¤µ¤ó¤é¤È°ì½ï¤Ë²»³Ú¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÔÂç¤ÊÌ´¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Æ£¤¢¤ä»Ò¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥É¥í¥É¥í¤·¤¿½÷¤Î¾ðÇ°¤Î¡¢ÊªÀ¨¤¯¿Í´Ö¤¯¤µ¤¤²Î¤â²Î¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÁ³¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤â½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¥É¥é¥Þ¤äÉñÂæ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À±Ç²è¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢»×¤¦°Ê¾å¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤Ç¤Ò¤ë¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Æ±Ç¯Âå°Ê¾å¤ÎÊý¤ËÄó°Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤¦Ç¯¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤µ¤éÌµÍý¡×¤È¤«¸À¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤³¤³¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ°¸þ¤¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ²¡¹¤È¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¿ÍÀ¸¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£´èÄ¥¤Ã¤¿¤´Ë«Èþ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÌóÂ«¤Ç¤¹¤è¡£1¥«·î´Ö¡¢»ä¤ÎÏÃ¤Ë¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡á½ª¤ï¤ê¡á¡Ê¹½À®¡¦¸µÈø¡¡Å¯Ìé¡Ë
¡¡¡þÆ£¡¡¤¢¤ä»Ò¡Ê¤Õ¤¸¡¦¤¢¤ä¤³¡Ë1961Ç¯¡Ê¾¼36¡Ë5·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢½©ÅÄ¸©³Ñ´ÛÄ®¡Ê¸½¡¦ÀçËÌ»Ô¡Ë½Ð¿È¤Î64ºÐ¡£Ì±ÍØ²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¸å¡¢87Ç¯¤ËÂ¼Àª¿¿ÆàÈþ¤Î·ÝÌ¾¤Ç¡Ö¤Õ¤¿¤êÀî¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£89Ç¯¡¢Æ£¤¢¤ä»Ò¤Ë·ÝÌ¾¤òÊÑ¤¨¡Ö¤ª¤ó¤Ê¡×¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£92Ç¯¡Ö¤³¤³¤í¼ò¡×¤ÇÆüËÜÍÀþÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢Âè43²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¡¢21²ó½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¶Ê¡ÖÁÛ¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¡Ö¾®ÌîºÌ¡Ê¤³¤Î¤µ¤¤¡Ë¡×¤Î¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¤Çºî»ì¡¦ºî¶Ê¤â¹Ô¤¦¡£