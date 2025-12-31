¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡Û2²óÀï16»î¹ç°ìÍ÷¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÈÂçÄÅ¤¬¶¯¹ëÂÐ·è¡¡Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ(2025Ç¯12·î28Æü¡Á2026Ç¯1·î12Æü)
3735¹»¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï31Æü¤Ë2²óÀï16»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£1²óÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°²óÂç²ñ²¦¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ)¤Ê¤É¤¬2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Á°¶¶°é±Ñ¤Ï¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à(Ê¼¸Ë)¤ÈÂÐÀï¡£Á°²óÂç²ñ½àÍ¥¾¡¤ÎÎ®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ)¤Ï¡¢ÊÆ»ÒËÌ(Ä»¼è)¤È¤Î½éÀï¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2²óÀï¶þ»Ø¤Î¹¥¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ(ÀÄ¿¹)¤ÈÂçÄÅ(·§ËÜ)¤Î°ìÀï¡£¹â¹»Ç¯ÂåºÇ¹âÊö¤ÎU-18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¶¯¹ë¹»Æ±»Î¤ÎÂÐ·è¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë1²óÀï¤Ç¤ÏÂçÎÌÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ²÷¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Âè100²óÂç²ñ¤Î·è¾¡¤ÇÂÐÀï·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÎ¾¹»¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï4-0¤ÇÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬¾¡Íø¤·¡¢Åö»þ3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦2²óÀï ÂÐÀï¥«¡¼¥É
Á°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ) - ¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à(Ê¼¸Ë)
¾°»Ö(Ê¡Åç) - »³Íü³Ø±¡(»³Íü)
¹âÀî³Ø±à(»³¸ý) - ÄëµþÄ¹²¬(¿·³ã)
¾»Ê¿(ºë¶Ì) - ¹âÃÎ(¹âÃÎ)
Åì³¤³Ø±à(°¦ÃÎ) - ¿ÀÂ¼³Ø±à(¼¯»ùÅç)
¹Åç³§¼Â(¹Åç) - ¿å¸ý(¼¢²ì)
À»ÏÂ³Ø±à(µÜ¾ë) - ÆÁÅç»ÔÎ©(ÆÁÅç)
²¬»³³Ø·Ý´Û(²¬»³) - ÆüÂçÆ£Âô(¿ÀÆàÀî)
ÅìÊ¡²¬(Ê¡²¬) - ½©ÅÄ¾¦(½©ÅÄ)
¶½Ô¢(Âçºå) - ÉÍ¾¾³«À¿´Û(ÀÅ²¬)
¶âÂô³Ø±¡ÂçÉí(ÀÐÀî) - ¼¯Åç³Ø±à(°ñ¾ë)
ËÙ±Û(ÅìµþA) - ±§¼£»³ÅÄ¾¦(»°½Å)
ÉÙ»³Âè°ì(ÉÙ»³) - º´²ìÅì(º´²ì)
ÀÄ¿¹»³ÅÄ(ÀÄ¿¹) - ÂçÄÅ(·§ËÜ)
ÆàÎÉ°é±Ñ(ÆàÎÉ) - ÂçÊ¬Äáºê(ÂçÊ¬)ÊÆ»ÒËÌ(Ä»¼è) - Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð(ÀéÍÕ)