¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¤ÎÂçÍ½¸À¡ÖÄ«ÁÒÌ¤Íè¤µ¤ó¤ÏÉé¤±¤Æ¤âàÄ©Àï¤·¤¿Í¦¼Ôá¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¡×
¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¡Âç¤ß¤½¤«¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤âÌÜÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤âÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤¬ÊÂ¤Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤òà¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£²¡Ë¤¬¤Ö¤Ã¤¿ÀÚ¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂÀï¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ê£³£³¡Ë¤¬¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê£²£µ¡á¥¥ë¥®¥¹¡Ë¤ËÄ©¤à¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂÀï¤À¡££Ò£É£Ú£É£Î¤ÇÀäÂÐÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥¤¥É¥é¥¨¥Õ¤ËÌ¤Íè¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¿Þ¼°¤Ç¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¥ï¥ó¥µ¥¤¥É¤Ç¥·¥§¥¤¥É¥é¥¤¥Õ¤¬¤¹¤°¤¤¤¯¡Ê»ÅÎ±¤á¤ë¡Ë¤«¡¢Ä«ÁÒ¤µ¤ó¤¬àÄ«ÁÒ±öÌÀ¿Àá¤È¤Ê¤Ã¤Æ±ö¤Ë°ú¤¤º¤ê¹þ¤à¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤ë¡£¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î°µ¾¡¤«¡¢Ì¤Íè¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¤Î¤³¤¦ÃåÀï¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤ÀËö¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤®¼è¤ë¤«£²¤Ä¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î»î¹çÅ¸³«¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ï¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬°µÅÝÅªÍÍø¤È¤·¤Æ¡Ö¸þ¤¹ç¤Ã¤¿»þ¤Ë¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Î°µÎÏ¤¬¤É¤ì¤À¤±¤«¤«¤ë¤«¤Ç·è¤Þ¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½øÈ×¤Ç»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤¬·è¤Þ¤ë¤ÈÃÇ¸À¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ì¤Íè¥µ¥¤¥É¤Îà¾¡µ¡á¤ò¡ÖÄ«ÁÒ¤µ¤óÃ±ÂÎ¤Î°µÎÏ¤¬¾¡¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É²ñ¾ì¤ÎàÂ¿Àª¤ËÌµÀªá¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â´Þ¤á¤Æ¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬¡Ø¤Ê¤ó¤À¤³¤³¤Ï¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ä¡×¤È¥á¥¬¥Í¤ò¸÷¤é¤»¤ë¡£²ñ¾ì¤ÎÀ¼±ç¤Ê¤É¤Ç¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬Æ°ÍÉ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤ÐÌ¤Íè¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡Ö¤Ç¤â¤µ¡¢Áê¼ê¤â¤½¤ó¤Ê¤ÎÁÛÄêºÑ¤ß¤À¤«¤é¤Ê¤¢¡Ä¡£¹Í¤¨¤ì¤Ð¹Í¤¨¤ë¤Û¤É¡¢Æñ¤·¤¤¤è¤Í¡×¤È¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»î¹çÅ¸³«¤ò¡Ö¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤¬ÉáÄÌ¤ËÁÈ¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤È»×¤¦¡£ÁÈ¤ß¤Ë¹Ô¤¯Ãæ¤Ç¿¶¤ê²ó¤¹ÂÇ·â¤¬Åö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·¤¯¤ÏÁÈ¤ó¤ÇÅÝ¤·¤Æ¥É¥«¥ó¥É¥«¥ó¤Ö¤ó²¥¤ë¤«¡×¤ÈÆÉ¤à¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤è¤¯¡ØÌ¤Íè¤Ï¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¤Î¿²µ»¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ïà½À½Ñ¿²µ»á¤Ç¼ïÎà¤¬°ã¤¦¡£¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¤Ï¥±¥é¥â¥Õ¤ÈÆ±¤¸¡Ø¥É¥«¥ó¡ª¡Ù¤È¤¤¤¯¡¢¶¯¤µ¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¥°¥é¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Ê¤ó¤À¡£¤Ä¤Þ¤êÁ´¤¯¤ÎÊÌÊª¤À¤«¤é»²¹Í¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ë¤È¤Ã¤Æº¤Æñ¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¤Ç¤âÊÌ¤Ë¤³¤ì¡¢Ä«ÁÒ¤µ¤ó¤ÏÉé¤±¤Æ¤âàÄ©Àï¤·¤¿Í¦¼Ôá¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤è¡£¤À¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈàÄ«ÁÒÌ¤Íè·ÐºÑ·÷á¤ÏÉé¤±¤¿¤È¤Æ¡¢±«¹ß¤Ã¤ÆÃÏ¸Ç¤Þ¤ëÅª¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤´ÃúÇ«¤Ë»î¹ç¸å¤ÎÉ÷¸þ¤¤Þ¤ÇÊ¬ÀÏ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Ç¯¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ê¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤È¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥È¡¼¥¯¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¤¢¤²¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£