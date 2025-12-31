¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥é¥¤¥¬¡¼¤¬Àê¤¦1¡¦4¡¡Jr.Ä©Àï¸¢¤«¤«¤ë£´WAYÀï¡Ä¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÍýÍ³
¡¡½Ã¿À¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥é¥¤¥¬¡¼¤¬¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î£²£°£²£¶Ç¯£±·î£´Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤òÀê¤Ã¤¿¡££³²óÌÜ¤Ï£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¡Ê¸½²¦¼Ô¤Ï£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¤«¤±¤¿¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡¢ÀÐ¿¹ÂÀÆó¡¢Æ£ÅÄ¹¸À¸¡¢£Ó£È£Ï¤Î£´Áª¼ê¤Ë¤è¤ë£´£×£Á£ÙÀï¤À¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÆ±Àï¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡½¡½¡£
¡Ú¥é¥¤¥¬¡¼¤¬¸ì¤ë½Ã¿À·ãÏÀ¡ÊÆÃÊÌÊÔ£³¡Ë¡Û£É£×£Ç£Ð¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥É¡¼¥à¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ä©Àï¼Ô·èÄêÀï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤·¤¿¤é¡Ö²¿¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¡Ö²¿¤Ç²¶¤¬Ä©Àï¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤ÎÂçÉñÂæ¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦»×¤¦¤Î¤âÅöÁ³¤À¤È»×¤¦¤·¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤ò²æËý¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¹¤´¤¤»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤è¡£¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¡£º£¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤¬º£¤Î»ý¤Æ¤ë¤â¤Î¡¢²¼¼ê¤·¤¿¤é¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£
¡¡ËÍ¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤«¤Ê¡£Èà¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯»î¹ç¤ÎÉý¤¬¤¢¤ë¡£¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤ê¡¢Â¾ÃÄÂÎ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òµÛ¼ý¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡£¤³¤ì¤¬¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤ÎÉÝ¤µ¤Ê¤ó¤À¤è¡£¥Ù¥ë¥È¤ò¼è¤ë¤¿¤á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢º£¤Î¿·ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÃæ¤Ç´°Á´¤ËÆÍ¤È´¤±¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡¢Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÃµ¤·¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤À¤±¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¤³¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀÐ¿¹Áª¼ê¤¬È´¤±¤Æ¤ë¤·¡¢£´£×£Á£Ù¤È¤¤¤¦»î¹ç·Á¼°¤Ç¤âÍÍø¤ËÆ¯¤¯¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¤âµÞÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡£ÁêËÐ¤Ç¸À¤¦¤È¤³¤í¤Î½Ð·Î¸Å¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ·Î¸Å¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤ËÆ£ÅÄÁª¼ê¤Ïº£Ç¯¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥å¥Ë¥¢¡×¤ÇºÇÇ¯¾¯Í¥¾¡¤·¤¿Àª¤¤¤¬¡¢¾¯¤·»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£Îã¤¨¤ë¤Ê¤é£±£°£°¥á¡¼¥È¥ëÁö¤ÎÁª¼ê¤¬Á´ÎÏ¤ÇÁö¤ê¤¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¤Ï¼¡¤Î¥À¥Ã¥·¥å¤¬¤¤«¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Î©ÇÉ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ù¥ë¥È¤ä¥¿¥¤¥È¥ë¤Ã¤Æ¼è¤ë¤è¤ê¤â¼è¤Ã¤¿¸å¤Ë¼é¤ëÊý¤¬ÂçÊÑ¤Ã¤Æ¸À¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼è¤ë¤³¤È¤ò¥´¡¼¥ë¤ËÀßÄê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¼ã¤¤ÎÏ¤¬ÇúÈ¯¤·¤¿¤é¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤·ÉÝ¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤Þ¤¿¤¹¤°¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·Ð¸³¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Í¥¾¡¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦·ÑÂ³¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¥¬¥¹·ç¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¤¬¡¢ÍèÇ¯¤ÎÈà¤Î²ÝÂê¤«¤Ê¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¾¡¼Ô¤¬Ä©Àï¤¹¤ë²¦¼Ô¤Î£Ä£Ï£Õ£Ë£É¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤Ë¶ìÏ«¤ò½Å¤Í¤Æº£¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿Áª¼ê¡£¤·¤Ö¤È¤µ¤Ç¤Ïº£¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ç°ìÈÖ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î£´£×£Á£ÙÀï¤ÎÀè¤Ë¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡£