Á´¹ñÌá¤ê¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°2025È¯É½! Âè1°Ì¤Ï? - 2°ÌÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢3°ÌÅìµþÅÔ¹Á¶è
¥¦¥§¥¤¥Ö¥À¥Ã¥·¥å¤Ï12·î19Æü¡¢¡ÖÁ´¹ñÌá¤ê¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2021Ç¯10·î5Æü¡Á2025Ç¯9·î30Æü¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÀ¸³è¥¬¥¤¥É.com¡×²ñ°÷61,914¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Á´¹ñÌá¤ê¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°2025
Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Î»Ô¶è¤¬¾å°Ì50¤Î¤¦¤Á5Ê¬¤Î1¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿(À¸³è¥¬¥¤¥É.com¤Ç¤Ï¾å°Ì50¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë)¡£
¾å°Ì3»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿³¹¤ÏºâÀ¯ÎÏ»Ø¿ô¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£Ä®Â¼¤ò½ü¤¤¤¿815»Ô¶è¤Ç½ç°ÌÉÕ¤±¤·¤¿¾ì¹ç(½ç°Ì²£¤Î³ç¸ÌÆâ¤Ï³ºÅö¤¹¤ë³¹¤Î»Ø¿ô)¡¢´¢Ã«»Ô¤Ï9°Ì¤ÇºâÀ¯ÎÏ»Ø¿ô¤Ï1.24¡¢ÉðÂ¢Ìî»Ô¤Ï1°Ì¤ÇÆ±1.51¡¢¹Á¶è¤Ï16°Ì¤ÇÆ±1.15¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºâÀ¯ÎÏ»Ø¿ô¤Ï¼«¼£ÂÎ¤ÎºâÀ¯ÎÏ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¡¢1.0¤ò¾å²ó¤ë¼«¼£ÂÎ¤ËÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¸òÉÕ¶â¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á»Ø¿ô¤¬¹â¤¤¤Û¤É¼«¼çºâ¸»¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢ºâÀ¯ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ºâÀ¯¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î³¹¤Ë¤Þ¤¿½»¤ß¤¿¤¤(¡áÌá¤ê¤¿¤¤)¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Á´¹ñÌá¤ê¤¿¤¤³¹¥é¥ó¥¥ó¥°2025
