¤ª¤Ç¤ó¤Ï¡ÖÀÚ¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¤À¤±¡×¡©¡ØÊì¤µ¤ó¤Ë°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡¢¡¢¡¢¡Ù²È»ö¤òÊÎ¤àÉ×¤¬²þ¿´¤·¤¿¥ï¥±
Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ö¤ª¤Ç¤ó¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¶ñºà¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤âË¤«¤Ç¤¹¤·¡¢¿©¤Ù¤ë¤ÈÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤ª¤Ç¤ó¤â¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¼êÈ´¤ÎÁÍý¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ª¤Ç¤ó¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î²È»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¹þ¤ß¤òÀµ¤·¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÉ®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í¡¢O¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£
¿©»ö¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤Ã¶Æá
O¤µ¤ó¤ÏËèÆü¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡¢²È»ö¤È¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¤Î2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î°é»ù¤â¤³¤Ê¤¹¤È¤¤¤¦Ë»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¡¢ËèÆüµ¢Âð¤¬ÃÙ¤¤¤Î¤ÇO¤µ¤ó¤Ï¤Û¤Ü¥ï¥ó¥ª¥Ú¡£Ë»¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤¹¤¬¡Ö»Å»ö¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¡×¤È¤¤¤¦Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯¡¢O¤µ¤ó¤Ï¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤â¿©»ö¤Ë¤¦¤ë¤µ¤¤¤³¤È¡£»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢ÍâÆü¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£
¤È¤¤Ë¤Ï»Ä¶È¤Çµ¢Âð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿O¤µ¤ó¤¬¥ì¥È¥ë¥È¿©ÉÊ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÏÉÔËþ¤²¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤Û¤Ü¸ý¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡£²È»ö¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢O¤µ¤ó¤Ï¿ÍÃÎ¤ì¤º½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÅß¤ÎÆü¡¢O¤µ¤ó¤ÏÍ¼ÈÓ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÂç¹¥¤¤Ê¤ª¤Ç¤ó¤òºî¤Ã¤Æ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤Èµ¢Âð¤·¤¿Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¿©Âî¤ò¤Á¤é¤Ã¤È¸«¤ë¤Ê¤ê¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¤Ç¤ó¤Ï¼êÈ´¤ÎÁÍý¡©
¡Ö¤ª¤Ç¤ó¤«¡Ä¡Ä ¤ª¤Ç¤ó¤Ê¤ó¤«²È¤Ç¥é¥¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥á¥Ë¥åー¤À¤í¡£Èè¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¼êÈ´¤ÎÁÍý¿©¤ï¤¹¤ï¤±¡©¡×
¡ÖÊÌ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡×
Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤ª¤Ç¤ó¤Î¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿Æé¤ò»Ø¤µ¤·¤ÆÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¶ñºà¤òÀÚ¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤«¤é¥é¥¯¤À¤í¡£»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢´Å¤¨¤ë¤Ê¤è¡×
¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤ÎO¤µ¤ó¤â´®Ç¦ÂÞ¤Î½ï¤¬ÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¸Å¤¤¥Îー¥È¤Î1¥Úー¥¸¤òÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«»ä¤ËÌòÎ©¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤Ç¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤è¡×
¤½¤³¤Ë¤Ï¶ñºà¤Î²¼½èÍý¤«¤é¡¢º«ÉÛ¤È·Ü¥¬¥é¤ò»È¤Ã¤¿½Ð½Á¤Î¼è¤êÊý¤Ê¤É¡¢¤ª¤Ç¤ó¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÈÑ»¨¤Ê¹©Äø¤¬¡¢ºòÇ¯Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎµÁÊì¤ÎÑÜÄ¢ÌÌ¤Ê»ú¤Ç»öºÙ¤«¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢O¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÆü¡¢»þ´Ö¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤ÆÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¹©Äø¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£