¿Í´Ö¹ñÊõ¤Î¿Í·Á¸¯¤¤3¿Í¤¬¤½¤í¤¤Æ§¤ß¡¡¹ñÎ©Ê¸³Ú·à¾ì¤Î½é½Õ¸ø±é¡¡28Ç¯¤Ö¤ê¡Ö¿·ÇöÀãÊª¸ì¡×¤Ç¡¡3Æü¤«¤é
¡¡¹ñÎ©Ê¸³Ú·à¾ì¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡ÖÎáÏÂ8Ç¯½é½ÕÊ¸³Ú¸ø±é¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¹±Îã¤Î¸ø±é¤Ç¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾å±é¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤ÎÂçºî¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÄêÈÖ¤ÎÌ¾ºî¡¢¿·½Õ¤ò¤³¤È¤Û¤°²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÍÙ·à¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤à5ºîÉÊ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£Æ±·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¡¡Âè1Éô¡Ê¸áÁ°11»þ¡Á¡Ë¡¢Âè2Éô¡Ê¸á¸å2»þ30Ê¬¡Á¡Ë¡¢Âè3Éô¡Ê¸á¸å6»þ¡Á¡Ë¤Î3Éô¹½À®¡£Ëë³«¤±¤ò¾þ¤ëÂè1Éô¤Ç¤Ï¡¢µ§¤ê¤È½Ë¤¤¤Î¼ñ¤òÉñ¤Ë¹þ¤á¤¿¡Ö¼÷¼°»°ÈÖÒ×¡Ê¤³¤È¤Ö¤¤·¤¤µ¤ó¤Ð¤½¤¦¡Ë¡×¤È¡¢Èá·à¤È¾ð°¦¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤ëÌ¾ºî¡ÖÀÝ½£¹çË®ÄÔ¡Ê¤»¤Ã¤·¤å¤¦¤¬¤Ã¤Ý¤¦¤¬¤Ä¤¸¡Ë¡×¤Î¡Ö¹çË®°Ã¼¼¤ÎÃÊ¡×¤ò¾å±é¤¹¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Ï¡¢28Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ëÂè2Éô¡Ö¿·ÇöÀãÊª¸ì¡Ê¤·¤ó¤¦¤¹¤æ¤¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡Ë¡×¡£¿Í´Ö¹ñÊõ¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í·Á¸¯¤¤£³¿ÍÁ´°÷¤¬Æ±ºî¡Ö±àÉôÊ¼±Ò²°Éß¤ÎÃÊ¡×¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¡£³ùÁÒ¾·³²È¤Î»þÂå¡¢ÀªÎÏÁè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÎøÃç¤Î¼ã¤¤ÃË½÷¤òµß¤ª¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Æ¤¬½ÅÂç¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤¹Êª¸ì¤Ç¡¢µÈÅÄÏÂÀ¸¡Ê¤ªÇß¤ÎÊý¡Ë¡¢¶ÍÃÝ´ª½½Ïº¡Ê¹¬ºê°Ë²ì¼é¡Ë¡¢µÈÅÄ¶ÌÃË¡Ê±àÉôÊ¼±Ò¡Ë¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡£¤½¤ì¤¾¤ì½éÌò¤Ç¡¢Âî±Û¤·¤¿·Ý¤ò¶¥¤¤¹ç¤¦¡£
¡¡Âè3Éô¤Ï¡¢É×ÉØ¤Î¾ð°¦¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÔäºä´Ñ²»Îî¸³µ¡Ê¤Ä¤Ü¤µ¤«¤«¤ó¤Î¤ó¤ì¤¤¤²¤ó¤¡Ë¡×¡Ê¡ÖÂô»ÔÆâ¤è¤ê»³¤ÎÃÊ¡×¡Ë¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢¹ñÎ©Ê¸³Ú·à¾ì¤Ç¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡ÖÏ¢»â»Ò¡Ê¤ì¤ó¤¸¤·¡Ë¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡£Íº»â»Ò¡ÊÉã¡Ë¤È»Ò»â»Ò¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÎÉñ´ì¤È°Û¤Ê¤ê¡¢»ó»â»Ò¡ÊÊì¡Ë¤â¤½¤í¤¦¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢»°¼Ô¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹ÎÏ¶¯¤¤Éñ¤¬¸«¤É¤³¤í¤À¡£
¡¡¹ñÎ©Ê¸³Ú·à¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿·½Õ¤ò½Ë¤¦±ïµ¯Êª¡Ö¤Ë¤é¤ßÂä¡×¡Ê²£ÉýÌó2.5¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÈÍèÇ¯¤Î´³»Ù¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡ÖÂçÂü¡×¤òÉñÂæ¾å¤ËÀßÃÖ¡£¸ø±é½éÆü¡Ê3Æü¡Ë¸áÁ°10»þ10Ê¬¤´¤í¤«¤é¤Ï¡¢·à¾ìÀµÌÌ¸¼´ØÁ°¤ÇÊ¸³Ú¿Í·Á¤Ë¤è¤ë¶À³«¤¤ÈÃ®¼ò¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡ÊÀèÃå½ç¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¤ò¹Ô¤¦¡£¾å±é´ü´ÖÃæ¡¢1³¬¥í¥Ó¡¼¤Ë¤ªÃãÀÊ¤òÀß¤±¡¢¡Ö¿·½ÕÃã²ñ¡×¤â³«¤¯¡ÊËõÃã¤ÈÏÂ²Û»Ò¤Î¥»¥Ã¥È¡¢500±ß¡Ë¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÍ½Ìó¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¹ñÎ©·à¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿¡¼0570-07-9900¡£