ÊôÇ¼Êª¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥Ü¥¦¡×¡©¡¡Ê¿°Â»þÂå¤Ë·úÎ©¤µ¤ì¤¿À¾µÜ¿À¼Ò¤Ë»Ä¤ë¡È¸æ¼ÒÍÑÆüµ¡É¤ËµÏ¿¤¢¤ê¡ÚÊ¼¸Ë¡¦À¾µÜ¡Û
¡¡Á´¹ñ¤Ç¡Ö¤¨¤Ó¤¹¤µ¤Þ¡×¤ò¤Þ¤Ä¤ë¿À¼Ò¤ÏÌó3500¡£¤½¤ÎÁíËÜ¼Ò¤òÃ´¤¦¤Î¤¬À¾µÜ¿À¼Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤ÏÎòÂå¿À¼ç¤¬Âå¡¹½ñ¤ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¿µÏ¿¡ÖÀ¾µÜ¿À¼Ò¸æ¼ÒÍÑÆüµ¡×¤¬ÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2016Ç¯¤ËÀ¾µÜ»Ô¡¢2017Ç¯¤Ë¤ÏÊ¼¸Ë¸©¤Î½ÅÍ×Í·ÁÊ¸²½ºâ¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æüµ¤Ë¤ÏÊôÇ¼Êª¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÄÁ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿°Â»þÂåËö´ü°ÊÁ°¤ËÁÏ·ú¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¾µÜ¿À¼Ò¤Ï³¤¤ò»Ê¤ë¿À¤µ¤Þ¡£ÂçµùËþÂ¡¦³¤¾å°ÂÁ´¤Î¸æ¿ÀÆÁ¤¬ÍÌ¾¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡Ö¾¦ÇäÈËÀ¹¡×¡ÖÊ¡¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤·¤Æ¿®¶Ä¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1·î9¡Á11Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö½½Æü¤¨¤Ó¤¹¡×¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é100Ëü¤òÄ¶¤¨¤ë»²ÇÒ¼Ô¤ò½¸¤á¡¢1·î10Æü¸áÁ°6»þ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡Ö³«Ìç¿À»öÊ¡ÃËÁª¤Ó¡×¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¤âÍÌ¾¤Ê¿À»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ºòÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ËÜÇÒÅÂ¤Î²°º¬Æ¼ÈÄ2Ëü3000Ëç¤¬Éø¤ÂØ¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡ÖÀ¾µÜ¿À¼Ò¸æ¼ÒÍÑÆüµ¡×¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê½ñÊª¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡
¡¡Ã´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤ÈºÇ¤â¸Å¤¤¤â¤Î¤Ï1694Ç¯¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¾¸Í»þÂå¤À¤±¤Ç¤â212ºý¤ÎµÏ¿¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1811Ç¯¤Ë¾®À¾°ËÊ¼±Ò¤È¤¤¤¦¼Ô¤¬îõ¡Ê¤â¤ê¡Ë¤Ç¤·¤È¤áÊôÇ¼¤·¤¿¡È¥Þ¥ó¥Ü¥¦¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ½Ò¡£»²·Ø¼Ô¤Ë10Æü¤Û¤É¸«À¤Êª¤È¤·¤ÆÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡ÊôÇ¼Êª¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë¼ò¤äÊÆ¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢µù¶È´Ø·¸¼Ô¤¬»²ÇÒ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¼«¤é¤¬³Í¤Ã¤¿µû¤ä³ÆÃÏ¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö½½Æü¤¨¤Ó¤¹¤Î3Æü´Ö¤Ï¿À¸ÍÅìÉô¿å»ºÊª²·Çä¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤è¤ê¡¢ÎãÇ¯3¥á¡¼¥È¥ë300¥¥í¥°¥é¥à¤Û¤É¤ÎÂç¥Þ¥°¥í¤¬¶¡¤¨¤é¤ì¡¢µûÂÎ¤Ë¹Å²ß¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤ë½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï¼ã¼Ô¤Ë¤âÆ¯¤¤«¤±¡¢¿À¼Ò¤ÈÌçÁ°Ä®¡¦»á»ÒÃÏ°è¤È¶¦¤Ë¹¹¤ËÅö¿À¼Ò¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£Ã´Åö¼Ô¤ÏºÇ¸å¤Ë¡ÖÀ¾µÜ¿À¼Ò¤Î¿·½Õ¤Ï¡¢½é·Ø¤Ë½½Æü¤¨¤Ó¤¹¤È¤ª¤Þ¤Ä¤ê¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£¤¨¤Ó¤¹¤µ¤Þ¤ÎÊ¡¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ê¡¡¹¤·¤¤°ìÇ¯¤ò²á¤´¤·¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
