ËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ë¡Ö¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡²¤½£¤Ç´Ý10Ç¯¡Ä·ãÊÑ¤·¤¿¡È°úÂàÏÀ¡É¡Ö¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
ÀõÌîÂóËá¤ÏµÕÅ¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¤Þ¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡×
¡¡¤¤¤è¤¤¤èËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¤¥ä¡¼¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¡¢¥É¥¤¥ÄÀï¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤òµó¤²¡¢ÆüËÜ¤ò·àÅª¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿FWÀõÌîÂóËá¡Ê¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¡Ë¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì»×¤¤¤òÊú¤¨¤ë¡£2ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ØÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÆü¡¹¡£FOOTBALL ZONE¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢ºÇ½ª²ó¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤Ç·«¤êÊÖ¤·¤¿¡ÖÁªÂò¡×¤Èº£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ùÉñ¡¿Á´3²ó¤Î3²óÌÜ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡
¡¡ÌÀ³Î¤ÊºÂÉ¸¼´¤¬¤¢¤ë¡£ÀõÌî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈWÇÕ¡É¤ÏÌÜÉ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀäÂÐÅª¤Ê¡È´ð½à¡É¤À¡£¥í¥·¥¢Âç²ñ¤ÇÍîÁª¤·¡¢¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤ÏWÇÕ°Ê³°¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Î½Å¤ß¤Ï¡¢Èà¤¬Æü¡¹¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÁªÂò¡×¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÁ°²ó¥«¥¿¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯È¾¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤¦WÇÕ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È°Ê³°¤Ï²¿¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¤Ë²¿¤«¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤½¤³¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤ë¡£¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬WÇÕ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£Îý½¬¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤ËÍ·¤Ó¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤½¤ì¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬WÇÕ¤Ë¹Ô¤±¤ë²ÄÇ½À¤ò1%¤Ç¤â¾å¤²¤ë¤Î¤«¡£24»þ´Ö¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¡Ø¤³¤ì¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤ÏWÇÕ¤Î¤¿¤á¤«¡©¡Ù¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÄÉ¤¤¹þ¤ß¡¢Ã©¤êÃå¤¤¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎÃÏ¡£¥É¥¤¥ÄÀï¤Î¾×·âÅª¤Ê¥´¡¼¥ë¤ÏÌµ¿ô¤Î¡ÈÁªÂò¡É¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Î²Ì¤Æ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿É¬Á³¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ£À®¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡¢¹Ô¤¯Á°¤Ï¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â·ë¶É·Ð¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ä²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ïº£¤âÀµÄ¾²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ÎÉñÂæ¤ò1ÅÙÃÎ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤¿¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¡×
¡¡¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¤Î±É¸÷¤Î¸å¡¢ÀõÌî¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿Ã³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËÆüËÜÂåÉ½¤«¤é¤Ï1Ç¯°Ê¾å±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÈÎ©Ìò¼Ô¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤¬¸«¤ë³°¤«¤é¤Î·Ê¿§¡£ºÇ¸å¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬2024Ç¯9·î¤Ç¡¢Éé½ý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£¡¢Êú¤¯´¶¾ð¤Ï¾ÇÁç´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡Ö¤³¤Î1Ç¯°Ê¾åÂåÉ½¤Ë¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¤½¤³¤Ç¾Ç¤Ã¤Æ¤â²¿¤Ë¤â¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÇÄË¤¤¤Û¤É´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£WÇÕ¤Ø¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¡Øº£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡Ù¡£¤½¤ì¤À¤±¤·¤«º£¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·ë¶É¡¢²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
²¤½£´Ý10Ç¯¡ÄÀõÌîÂóËá¤Î¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¡Ö1¤Ä¤Î¿ÍÀ¸¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡ÈáÁÔ´¶¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é²áµî2ÅÙ¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£2018Ç¯¥í¥·¥¢Âç²ñ¤Ç¤ÏºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢WÇÕÀÚÉä³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£Ã¯¤â¤¬ËÜÂç²ñ¹Ô¤¤ò³Î¿®¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Á°¤Î½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î¾õ¶·ÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¡ØÀäÂÐ¹Ô¤¯¤À¤í¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥¬¥é¥Ã¤È¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½Á°²ó¤Î¥«¥¿¡¼¥ëÂç²ñ¤Î»þ¤â¡Ø¤³¤ÎÈ¾Ç¯¡¢ÀäÂÐ²¿¤«¤¬µ¯¤¤ë¡Ù¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£°Æ¤ÎÄê¡Ê¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¡ËÄ¾Á°¤Î9·î¤Ë¡Ê±¦É¨ÆâÂ¦¿ÙÂÓ¤ÎÉôÊ¬ÃÇÎö¤Î¡Ë²ø²æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡ØÍè¤¿¤«¡Ù¤È¡£¿ô½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤Ç¤·¤¿¤±¤É¿´¤Î½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡Øº£¤Î¾õ¶·¤Ê¤ó¤Æ´Ø·¸¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¡£Äü¤á¤ëÁªÂò»è¤Ï1¥ß¥ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡»À¤¤¤â´Å¤¤¤â³ú¤ßÊ¬¤±¤¿¡£¤É¤óÄì¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ë½Ñ¤â¡¢Å·¹ñ¤«¤éÃÏ¹ö¤ØÍî¤È¤µ¤ì¤ë²á¹ó¤µ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢31ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤éWÇÕ¤òÌÜ»Ø¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¿¿µÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤ÀÀ¹¤êÊÖ¤»¤ë¡×¡£¤½¤Î¶¯¤¤Àº¿ÀÌÌ¤ÏÀõÌî¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥ã¥ê¥¢¼«ÂÎ¤âÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2026Ç¯¤Ç²¤½£¤ØÅÏ¤Ã¤Æ´Ý10Ç¯¡£¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤«¤é¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É1Éô¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö³¤³°¤Ç¤ä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ë¤Ïµ¢¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÀ¤¤¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¹Í¤¨¤Ï¾¯¤·ÊÑ²½¤·¤¿¡£
¡ÖÀÎ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¢³¤³°¤Ç¤ä¤ì¤ë¤Ê¤é¤ä¤ë¡¢ÆÃ¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡£¤Ç¤âº£¤Ï²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤í¤¦¤Ê¡¢¤È¡£ËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤Î¡Ø1¤Ä¤Î¿ÍÀ¸¡Ù¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤È¤«¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤â¥»¥«¥ó¥É¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤·ÍèÇ¯¤Ë¤Ç¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤é¡¢Â¿Ê¬¤½¤Ã¤Á¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤²¿¤«¤òÁª¤Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤½£¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤¬Í¥Àè½ç°Ì¤Î¾å¤ËÍè¤ë¤Ê¤é¡¢µ¢¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤â¡×
¡¡Ì¤Íè¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡È´ð½à¡É¤òº£¤ËÃÖ¤¯¤«¤é¤³¤½¡¢´üÂÔ¤âÉÔ°Â¤â¸å²ù¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤ÇÆ»¤òÁö¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡Öº£¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯WÇÕ¤Î¤³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼«Ê¬¤¬²¿¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤«¡£·ë²ÌÅª¤Ë45ºÐ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢µÕ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤²¿¤«¤òÁª¤Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÍèÇ¯¤Ç¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¼¡¤ÎWÇÕ¤¬µÒ´ÑÅª¤Ë¹Í¤¨¤¿»þ¤ËºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£º£¤Î¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÁÛÁü¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢WÇÕ¤Þ¤Ç¤Ï²¿¤ò¤ä¤ë¤«¡£¤³¤ì¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤À¤±¡×
¡¡»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËËÌÃæÊÆ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Î·Ê¿§¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤Î¼«Ê¬¤¬·è¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£ÀõÌîÂóËá¤Ïº£¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¼«Í³¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯¡¢±¿Ì¿¤ÎÂç²ñ¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë