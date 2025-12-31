Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼´°Áö¡ÖÈè¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µÓ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×°µÅÝÅª¤Ê²ÎÀ¼·òºß
²Î¼êÃæ¿¹ÌÀºÚ¡Ê60¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Î2Æü´Ö¡¢¥¶¡¦¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥«¡¼¥ë¥È¥óÂçºå¤Ç¡ÖAKINA NAKAMORI Year¡Ýend DINNER SHOW2025¡×¤ò³«ºÅ¡£Åìµþ¡¢Âçºå¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤ò´°Áö¤·¤¿¡£
°µÅÝÅª¤Ê²ÎÀ¼¤Ï·òºß¤À¡£½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÀÖ¤¤²Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥ì¥¤É÷¤Î¥·¥ç¡¼¥ë¤ò¤«¤±¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö²Ö¤èÍÙ¤ì¡×¤òÈäÏª¡£500¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼êÇï»Ò¤ÈÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¡¢1¶ÊÌÜ¤«¤é°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¶´¤ß¡¢¡Ö¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÆñÇËÁ¥¡×¤Ê¤É¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÇ®¾§¡£ÀèÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¶Ê¡ÖMerry Christmas¡¤My Heart¡×¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æºî¶Ê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ê¶Ê¤¬¡ËÃ»¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£ºî¶Ê¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤éÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¤ÇÂÎºî¤ê¡£°áÁõÂØ¤¨¤Î¤¢¤È¡¢5¶ÊÏ¢Â³¥á¥É¥ì¡¼¤ò²Î¤¤¤¤ê¡¢¡Ö´èÄ¥¤ì¤¿¡£Èè¤ì¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µÓ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö¡Ø¤Þ¤À·òºß¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£¡Ø¤â¤¦60¤«¡£¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤¢¡¼¤¢¡Ù¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËËþÂ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ»»Ò¤µ¤ó¡¢¹ÈÇò½Ð¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È»þÂå¤òÆóÊ¬¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¾¾ÅÄÀ»»Ò¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖFin¡×¤ò²Î¾§¡£¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é25Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£¡Úºå¸ý¹§»Ö¡Û