¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛHANA¡¢ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼´¿´î¤ÎÎÞ¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌöÀÀ¤¦
¡ãÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì
7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHANA¡×¤¬ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡Ê27¡Ë¤ÈSKY¡ÝHI¡Ê38¡Ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖNo No Girls¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖROSE¡×¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡¢YouTube¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ªºÆÀ¸²ó¿ô¤¬5800Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¡¢¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤Ç1Ç¯ÌÜ¤«¤é¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Ïº£Ç¯7·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥»¥«¥ó¥É¥·¥ó¥°¥ë¡ÖBlue Jeans¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¼õ¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢´¿´î¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÇÊú¤¹ç¤Ã¤¿¡£KOHARU¡Ê20¡Ë¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡£JISSO¡Ê25¡Ë¤«¤é¡Ö¼Â¤Ïº£Æü°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤¿YURI¡Ê19¡Ë¤Ï¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡Ë¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤º¤Ã¤È»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡Ú»ûËÜÍùµ±¡Û