¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¡×¡È±é²Î¡ß¥É¥ß¥Î¡É¥·¥ê¡¼¥º£³Ç¯ÌÜ
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ30Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
23²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¿å¿¹¤«¤ª¤ê¡Ê52¡Ë¤Ï¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
23¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤¯¡È±é²Î¡ß¥É¥ß¥Î¡É¥·¥ê¡¼¥º3Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤ò¤·¤Ê¤¬¤é25Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¡£À®¸ù¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤È¤¯¤®ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¤ËÆÏ¤¯²Î¤È¥É¥ß¥Î¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡¼1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤È¶¦±é¤¹¤ë¡£