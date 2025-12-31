TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤éËÌÎ¦¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶¯¤¤É÷¤äÍë¤òÈ¼¤¤¡¢Àã¤¬¹ß¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÅìËÌ¤«¤éËÌÎ¦¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

°ìÊý¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¤¹¤Ã¤­¤ê¤ÈÀ²¤ì¡¢¶õµ¤¤¬´¥Áç¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£²­Æì¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤â¶¯¤¤É÷¤òÈ¼¤Ã¤Æ±«¤¬¹ß¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢¾å¶õ¤Ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢¤±¤µ¤Ï³ÆÃÏ¤Ç¤­¤Î¤¦¤è¤ê¤âÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤â¡¢¤­¤Î¤¦¤è¤ê¤âÄã¤¤Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éËÌÎ¦¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤Î³ÆÃÏ¤Ï¤­¤Î¤¦¤è¤ê¤â5¡î¤Û¤ÉÄã¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

½µ´ÖÍ½Êó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀè¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤«¤éÅìÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï¡¢Àã¤ä±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤â¡¢»°¤¬Æü¤ÏÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë³ÎÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤ª¤à¤ÍÀ²¤ì¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£²­Æì¤Ç¤Ï¡¢2Æü¤Þ¤Ç¤Ï±«¤Î¹ß¤ëÆü¤¬Â³¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤òÃæ¿´¤Ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¡¢»°¤¬Æü¤Ï¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¡Ú¤­¤ç¤¦¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡Û
»¥ËÚ¡¡¡§-2¡î¡¡¶üÏ©¡§-1¡î
ÀÄ¿¹¡¡¡§0¡î¡¡ À¹²¬¡§0¡î
ÀçÂæ¡¡¡§4¡î¡¡ ¿·³ã¡§4¡î
Ä¹Ìî¡¡¡§6¡î¡¡ ¶âÂô¡§8¡î
Ì¾¸Å²°¡§10¡î¡¡Åìµþ¡§14¡î
Âçºå¡¡¡§12¡î¡¡²¬»³¡§11¡î
¹­Åç¡¡¡§11¡î¡¡¾¾¹¾¡§8¡î
¹âÃÎ¡¡¡§14¡î¡¡Ê¡²¬¡§10¡î
¼¯»ùÅç¡§14¡î¡¡ÆáÇÆ¡§22¡î