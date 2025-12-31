¡Ú¥ì¥³Âç¡Û»Ø¸¶è½Çµ¡¢»×¤ï¤ºÎÞ¡¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼Ì³¤á¤ë¡Ö¡áLOVE¡×³Ú¶Ê¤Çºî»í¾Þ¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´¶¼Õ
¡ãÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì
»Ø¸¶è½Çµ¡Ê33¡Ë¤¬¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡áLOVE¡×¤Î¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¤Çºî»í¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
Æ±¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸«¤Æ»×¤ï¤ºÎÞ¡£¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤»×¤¤¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¥ì¥³Âç¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£¡Ö½©¸µ¹¯ÀèÀ¸¤«¤é¡Ø»Ø¸¶ÀèÀ¸¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¡¢¸÷±É¤Ç¤¹¡×¤È¤â´î¤Ó¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¡ÖÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£