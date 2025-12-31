Çú¿©·ÏVTuber¡¦¤ª¤à¤é¤¤¤¹¿©Æ²¤Î¡ÈÁÛÁü¡É¤òÄ¶¤¨¤¿¤ª²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤ËÈ¿¶Á¡¡»ß¤Þ¤é¤ÌÃµµæ¿´¤¬¿Íµ¤¤ÎÈë·í¡©
¡¡2025Ç¯¤â¤¢¤È¤ï¤º¤«¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ïº£Ç¯YouTube¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Çú¿©·ÏVTuber¤Î¤ª¤à¤é¤¤¤¹¿©Æ²¤À¡£
¡¡¤ª¤à¤é¤¤¤¹¿©Æ²¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡È¿©¡É¤ò°·¤Ã¤¿Æ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëVTuber¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥Äºî¤ê¡É¤¬¤È¤¯¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë³«ÀßÅö½é¤Ï¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ä¥·¥åー¥¯¥êー¥à¡¢¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Èー¥¹¥È¤Ê¤É°ìÈÌÅª¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤äÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢2023Ç¯11·î¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö´Å¿©¡×¤òºîÆ°²è¤¬15Ëü²óºÆÀ¸¤È¥Ò¥Ã¥È¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡°Ê¹ß¡¢¡ÖÀÐ¥Á¥ç¥³¡×¤ä¡Ö¥É¥ì¥ó¥Á¥§¥êー¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡Ä¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»î¹Ôºø¸í¤·¤Æºî¤ëÆ°²è¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¤à¤é¤¤¤¹¿©Æ²¤¬¹Ô¤¦ÎÁÍý¤Ï¥´ー¥ë¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºî¤êÊý¤¬¤½¤³¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢È¾Ê¬¼Â¸³Åª¡¢Ä©ÀïÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â»ëÄ°¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò¤½¤½¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤ººî¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ºî¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´°À®ÅÙ¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«½ê¤À¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÎÁÍý°Ê³°¤Ë¤â¡¢»³ÅÐ¤ê¤äÈüÇÊ¸Ð°ì¼þ¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î¡È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´ë²è¤¬Â¿¤¯¡¢½é¿´¼Ô¤Ê¤¬¤é¤âÊ³Æ®¤¹¤ë»ÑÀª¤â»ëÄ°¼Ô¤«¤é¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤À¤È¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï¡Ø´Å¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡¢Íß¿¼¤¯¡£¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ã¥»¥¤ËÜ¤âÈ¯Çä¤·¡¢ÂçÃíÌÜ¤ÎVTuber¤Ç¤¢¤ë¤ª¤à¤é¤¤¤¹¿©Æ²¡£¤¼¤Ò¡¢²¿¤«¤·¤é¤ÎÍßË¾¤äÃÎ¼±Íß¤ò»É·ã¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏÆ°²è¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¸þ¸¶¹¯ÂÀ¡Ë