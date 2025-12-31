²ÏËÜ·ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó±Û¤·¤Ç¡Ø¥Ê¥¤¥¹¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×Ìµ´ÑµÒ³«ºÅ¤Ç¸«¤»¤¿Ä¶°ìÎ®¤Îµ¤ÇÛ¤ê¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÌ¥¤»¾ì2025 vol.4¡Û
¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤âÄ¶°ìÎ®¤Î²ÏËÜ·ë(C)Getty Images
¡¡2025Ç¯¤Î¹ñÆâ½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ¥ì¥Ç¥£¥¹¥´¥ë¥Õ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¡ÊµÜ¾ë¸©¡¦ÀçÂæ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¡¢7·î17¡Á20Æü¡Ë¤Ï¡¢Âç²ñÁ°¤Ë·§½ÐË×¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤ê¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é¡¢Ìµ´ÑµÒ¤Ç¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾®½Ë¤µ¤¯¤é¤¬3Æü´Ö¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿Âç²ñ¤òÀ©¤·¤¿Ãæ¡¢½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤¿¤Á¤ÎÄ¶°ìÎ®¤Îµ¤ÇÛ¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÀË¤·¤¤¡ª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤ï¤º¤«¤Ë³°¤ì¡¢Êø¤ìÍî¤Á¤ë²ÏËÜ·ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÆüËÜ½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¡ÊJLPGA¡Ë¤¬7·î22Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ÂÁ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢µÞî±Ìµ´ÑµÒ³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Âç²ñ¡¡ÀÅ¼ä¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë¶Á¤¯À¼¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Ë±þ±ç¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡¢¥«¥á¥é±Û¤·¤ËÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¢¥¦¥§¡¼¤Ë¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿ÏÆ¸µ²Ú¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª´ò¤·¤¤¡Á¡ª¡×¤È´¿À¼¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥í¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤¿³Þ¤ê¤Ä»Ò¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¡Á¡ª¡×¤ÈÀ¼¹â¤Ë´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀË¤·¤¯¤â1ÂÇº¹¤Î2°Ì¥¿¥¤¤À¤Ã¤¿²ÏËÜ·ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¤ï¤º¤«¤Ë³°¤ì¡¢²£¤ËÊø¤ìÍî¤Á¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ëÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î²ÏËÜ¤ÏÂç²ñ2ÆüÌÜ¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥ºµ¡Ç½¤ò»È¤¤¡Ö¤¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó±Û¤·¤Ç¡È¥Ê¥¤¥¹¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÌÀÆü¤â¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¼ê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í¸À¼Â¹Ô¤Î¥×¥í°Õ¼±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÏËÜ¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¼«¿È½é¤ÎÇ¯´ÖÊ£¿ô²óÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ë2¾¡¤òµó¤²¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¾¡¤Ï¡¢8·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖËÌ³¤Æ»meiji¥«¥Ã¥×¡×¡£¤½¤·¤Æ¡¢Éû¾Þ¤À¤Ã¤¿10Ç¯Ê¬¤ÎÌÀ¼£À½²Û¤Î¤ª²Û»Ò¤ò5Ç¯Ê¬¤ËÀÞÈ¾¤·¤Æ¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Î°¦É²¸©¾¾»³»Ô¡¢Âç²ñ³«ºÅÃÏ¤ÎËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»Ô¤Î»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì´óÉÕ¤·¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡SNS¤Ç¸øÉ½¤·¤¿¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Ç¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î²ÆµÙ¤ß¡×¤â¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£Ï¢Àï¤ÎÈè¤ì¤«¤é¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë´Ù¤ê¡¢7·î¤Ë2½µÏ¢Â³¤ÇÅÓÃæ´þ¸¢¡£¤½¤Î¸å¡¢2Âç²ñ¤Î»²Àï¤ò¶´¤ß¡¢½Ð¾ì¸¢¤Î¤¢¤Ã¤¿³¤³°¥á¥¸¥ã¡¼¡ÖAIGÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤ò²óÈò¡£¥ª¡¼¥×¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ï¸Î¶¿¤Ç±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤Êý¤Ë²ñ¤¨¤Æ¡¢¸«¤¿¤¤·Ê¿§¤ò¸«¤ì¤Æ¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤±¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Ã¤È¤Ë¹¬¤»¤Ê²ÆµÙ¤ß¤Ç¤·¤¿¡¡»Å»ö¤Î¿ÍÀ¸¤â¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤â¡¡Á´ÎÏ¤Ç¤¿¤Î¤·¤à¤Ã¡ª¡ª¡×¡£X¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤¿²ÏËÜ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤Î2¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
