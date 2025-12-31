¡Ú60Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¡ÛÎáÏÂ¡ÖÈ¬¡×Ç¯¡ÈËö¹¤¬¤ê¡É¤Î±¿µ¤¤òÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¥³¥Ä¤È¤Ï¡©
¡ÖÍèÇ¯¤³¤½°µÅÝÅª¤Ê¶¯±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤!!¡×
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ò¶¯ÎÏ¤Ëµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë±¿¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖËèÆüÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¡Ø1Æü1Ê¬¸«¤ë¤À¤±¤Ç´ê¤¤¤¬³ð¤¦¡ª¤Õ¤¯¤Õ¤¯³«±¿³¨ÇÏ¡Ù¤À¡£
¡ú½Ð±ÀÂç¼Ò¡¢¿ÀÅÄÌÀ¿À¡¢ÅìµþÂç¿ÀµÜ¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¿ò·É²ñ¤ÇÅ¸¼¨Ãæ¤Î¡ÚÉ´Ç¯³«±¿Âç³¨ÇÏ¡Û¤òÆÃÊÌ¼ýÏ¿
¡úÅ·Á³¤ÎÌÚÁ¾ÛØ¡Ê¼ùÎð300Ç¯¡¢Ç¯20ËüËÜ¸ÂÄê´õ¾¯ºà¡Ë¤Ë³¨ÇÏ»Õ¤¬Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¡ÖÁ´71³¨ÇÏ¡×½é¸ø³«
¡ú»Ë¾å½é¡ª¡Ö¿ÀÆ»Ê¸²½¾Þ¡×¼õ¾Þ¡¦³¨ÇÏ»Õ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¡Ú³«±¿³¨ÇÏ¡Û¤ÎËÜ
¶â±¿¡¦»Å»ö±¿¡¦Îø°¦¡õ·ëº§±¿¡¦Ä¹À¸¤·ò¹¯±¿¡¦¿Í´Ö´Ø·¸±¿¤â¸æÍø±×¥¶¥Ã¥¯¥¶¥Ã¥¯¡£¸«¤ë¤À¤±¤ÇÌÚ¤Ë½É¤ë¿À¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢³¨ÇÏ»Õ¤«¤éÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼±¿µ¤¤òÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¡ÈÎ¢µ»¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¿ô»ú¤ÎËâÎÏ¤ÈËö¹¤¬¤ê¤ÎÇ¯
¡¡²áµî2²ó¡¢¡ÖÊº¸á¡×¤¬¤¤¤«¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¡õ¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï¡ÖÎáÏÂÈ¬Ç¯¡×¤ÈËö¹¤¬¤ê¤ÎÇ¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ô»ú¤ÎËâÎÏ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï´³»Ù¤ÈÆ±¤¸¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÏÎáÏÂÈ¬Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯¤Ë¤É¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢´³»Ù¤È¤É¤¦Íí¤Þ¤»¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿ô»ú¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬²òÆÉ¤Ç¤¤ëËâÎÏ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¿ô³Ø¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤·×»»¼°¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Ê³Ø¤äÊªÍý¡¢±§Ãè³Ø¤ä¹Ò¶õ³Ø¤Ê¤É¤Ç¡¢¿ô³Ø¤ä·×»»¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ô»ú¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤â¥í¥Þ¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÀÈëÅª¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö1¡×¤È¡Ö°ì¡×¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤ÊÂ¸ºß¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£´Á»ú¤Ï¿åÊ¿Àþ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö8¡×¡ÖÈ¬¡×¤Ï±Ê±ó¤ä°ÂÄê¤ò°ÕÌ£¤·¡¢Ä¹¤¯Â³¤¯¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´Á»ú¤Î¡ÖÈ¬¡×¤ÏËö¹¤¬¤ê¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤È¤Æ¤â±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¿ô»ú¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÈË±É¡×¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¥³¥Ä
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢ÎáÏÂÈ¬Ç¯¤Ï¡¢°ÂÄê¤«¤ÄÈË±É¤·¤ä¤¹¤¤Ç¯¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼¼ê¤ò¤¹¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ËÁ¸±¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢´³»Ù¤¬¡ÖÊº¸á¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤ÏÇ³¤¨¤Æ²¿¤«¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄê¤è¤êÈË±É¤ò¶¯¤¯°ú¤´ó¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤¾°Â°×¤Ê¤Û¤¦¤ËÎ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¼«Ê¬¤òÎ§¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²¿»ö¤Ë¤âÎ×¤à¤È¡¢º£Ç¯¤¢¤Þ¤êÆ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤â¸½¾õÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÍèÇ¯¤Ï¡ÖÌªËª¡×¤Ë³Ø¤Ù
¡ÖÈ¬¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ÏÆÉ¤ßÊý¤¬¡Ö¥Ï¥Á¡×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¡ÖËª¡×¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Þ¤¹¡£
¡¡Ëª¤ÈÊ¹¤¤¤Æ°ìÈÖ¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡ÖÌªËª¡×¡£
¡¡ÌªËª¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Î¿¢Êª¤Î¼õÊ´¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£»ä¤¿¤Á¤¬ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢¹òÊª¤Ê¤É¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ÎËª¤¿¤Á¤ÏÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é»ä¤¿¤Á¤âÌªËª¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¸¬µõ¤ËÁ°¸þ¤¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤Ç³«±¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦°Å¼¨¤È¤â¼è¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÉôÊ¬¤«¤éÍèÇ¯°ìÇ¯¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¹ÔÆ°¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¨Àá¤äÄ«ÈÕ¡¢¤½¤·¤Æ´ÔÎñ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë¤È²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¿ôÃÍ¤Ê¤É¤Î¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¡¢ÍèÇ¯¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î±¿Ì¿¤ÏÂç¤¤¤ËÆÍÇË¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø1Æü1Ê¬¸«¤ë¤À¤±¤Ç´ê¤¤¤¬³ð¤¦¡ª ¤Õ¤¯¤Õ¤¯³«±¿³¨ÇÏ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë