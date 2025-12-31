¡Ú»ä¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬Ï³¤ì¤Þ¤·¤¿¡Û¡È½Ð¤Ê¤¤¡É¤À¤±¤ÇÉÔÆ°»º±Ä¶È¤¬°ìµ¤¤Ë°ú¤¤¤¿ÏÃ
ÉÔÆ°»º±Ä¶È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡Ö¶¯°ú¡×¡Ö¤·¤Ä¤³¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÇ¤Ã¤Æ¤âÅÅÏÃ¤¬²¿²ó¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ»ö¤Î½ñ¤¼ê¤ÏÃªÅÄ·òÂçÏº¤µ¤ó¡£1Ç¯´ÖÉ¬»à¤ËÊÙ¶¯¤·¤¿¤Î¤ËÂð·ú¤ËÍî¤Á¤¿·Ð¸³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ëÊýË¡¤òºî¤í¤¦¡×¤È·è°Õ¡£ÃªÅÄ¤µ¤ó¤ÎÊÙ¶¯Ë¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØÂçÎÌ¤Ë³Ð¤¨¤ÆÀäÂÐËº¤ì¤Ê¤¤¡Ö»æ1Ëç¡×ÊÙ¶¯Ë¡¡Ù¤Î´©¹Ô¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜµ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡È½Ð¤Ê¤¤¡É¤À¤±¤ÇÉÔÆ°»º±Ä¶È¤¬°ìµ¤¤Ë°ú¤¤¤¿ÏÃ
¡¡ÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÈô¤Ó¹þ¤ß±Ä¶È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ò¤è¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¤Î±Ä¶È¤ÏÂð·ú¶ÈË¡¤ÎÀ©Ìó¤¬¸·¤·¤¯¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë»áÌ¾¤ÈÌÜÅª¤ò¹ð¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢Áê¼ê¤«¤é¡ÖÍè¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éË¬Ìä¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤Ê¤É¥ë¡¼¥ë¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¢þ¢þ¥Û¡¼¥à¤Î»³ËÜ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÅê»ñÍÑ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾Ò²ð¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ª¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ºÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¸½¼Â¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ÉÔÆ°»º±Ä¶È¤Î¡ÖË¡Åª¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¤³¤³¤Ç°ì¤ÄÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï¡Ö¸½¾ì¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âð·ú»î¸³¤Ë½Ð¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢±Ä¶ÈÊýË¡¤ËºÙ¤«¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë½ÐÂê¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ç¤â¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤¬½»Âð¤ÎÇã¼è¤ê¤òÌÜÅª¤ËË¬Ìä´«Í¶¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Áê¼ê¤«¤é¡Ö·ÀÌó¤Î°Õ»×¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Çº£¸å´«Í¶¤ËÍè¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¸åÆü¡¢ÊÌ¤Î½¾¶È°÷¤ËÆ±¤¸ÌÜÅª¤ÇË¬Ìä¤µ¤»¤Æ´«Í¶¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£¤³¤ì¡¢Âð·ú¶ÈË¡°ãÈ¿¤Ç¤¹¡£½¾¶È°÷¤¬¸òÂå¤·¤¿¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂð·ú¶È¼Ô¤È¤·¤Æ´«Í¶¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ã´Åö¼Ô¤òÊÑ¤¨¤ÆÆÍ·â¤·Ä¾¤¹¤Î¤Ï¥¢¥¦¥È¡£°ÆÁ¶È¼Ô´Ý½Ð¤·¡¢¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿¤éÆ±¤¸ÌÜÅª¤ÇÆÍ·âË¬Ìä¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÅÅÏÃ´«Í¶¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£²áµîÌä¤Ç¤Ï¡¢23»þº¢¤ËÁê¼ê¤Î¼«Âð¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ´«Í¶¤·¡¢Áê¼ê¤òº¤ÏÇ¤µ¤»À¸³è¤ÎÊ¿²º¤ò³²¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â°ãÈ¿¤Ç¤¹¡£¿¼Ìë¡¦ÁáÄ«¤Ê¤É¡¢ÌÂÏÇ¤ò³Ð¤¨¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´ÖÂÓ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë´«Í¶¤Ï¥À¥á¡£¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï·ë¹½¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¤·¤Ä¤³¤¤±Ä¶È¤Ï¸º¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¸½¼Â¤Ë¤Ï¤·¤Ä¤³¤¤ÅÅÏÃ¤äË¬Ìä¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤³¤³¤¬¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Î¡Ö¼ÂÂÖ¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢±Ä¶È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸Ä¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âð·ú¶ÈË¡¤Ê¤ó¤ÆÉáÄÌ¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ËÅÔÆâ¤Î¥ï¥ó¥ë¡¼¥àÅê»ñÍÑ¤Î¶èÊ¬½êÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÏÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢²áµî¤Ë±Ä¶È¤ÇÇã¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¼«Ê¬¤«¤éÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ã¤Æ´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡ÖÇã¤ï¤µ¤ì¤ë¡×¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¡£¤·¤Ä¤³¤¯²¡¤µ¤ì¤Æ¡¢º¬Éé¤±¤·¤ÆÇã¤¦¡£¤¢¤ë¤¤¤Ïº¬Éé¤±¤·¤ÆÇä¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹½¿Þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢±Ä¶È¤â¡ÈÄÌ¤ë¡ÉÁ°Äó¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¤Î°Õ¸«¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤È¡¢Ë¬Ìä±Ä¶È¤Ê¤ó¤«¤¹¤ë¤Ê¡¢¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÎÆÍ·â±Ä¶È¡£¤¢¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£Åê»ñÍÑÉÔÆ°»º¤Î¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÇä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÎÈô¤Ó¹þ¤ß¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤¦ÆÍ·â¤Ê¤ó¤Æ¡¢»ä¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¤ÏIT¤âÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¥¢¥×¥ê·ÐÍ³¤Ç¸«¹þ¤ßµÒ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤¿¤ê¡¢¾Ò²ð¤Ç²ó¤·¤¿¤ê¡¢¤ä¤êÊý¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶ÆÍ·â¤¹¤ë¤Î¤Ï»þÂå¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤âË¬Ìä±Ä¶È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡ª
¡¡ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¡¢±Ä¶È¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ë¤ÈÈ¯ÁÛ¤Þ¤Ç´í¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤È¤¡ÖÀÜ¿¨¤¹¤ë¤Ê¡×¡Ö°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤Î»þ´ü¤Ç¤µ¤¨¡¢¼«Âð¤Ø¤ÎË¬Ìä±Ä¶È¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢µÕ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤À¤«¤é²È¤Ë¤¤¤ë¡¢ÉáÃÊ²ñ¤¨¤Ê¤¤·èÄê¸¢¼Ô¤¬²È¤Ë¤¤¤ë¡¢¤À¤«¤é¹Ô¤¯¡£¶²¤í¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¡¢ÆÍ·â±Ä¶È¤ÎÉÝ¤µ¤Ç¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñÊª·ï¤ÎÇäÇã²ñ¼Ò¤Ï´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¤è¤¦¤ËËè·î·è¤Þ¤Ã¤¿¸ÇÄê¼ýÆþ¤¬Æþ¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤ËÇä¾å¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ê¤¤¤È²ñ¼Ò¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»ö¾ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é±Ä¶È¤¬¤¤Ä¤¯¤Ê¤ë¡£¤¤Ä¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¶¯°ú¤ÊÊý¸þ¤Ë´ó¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¹½Â¤Åª¤Ëµ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£
¼ÂÏÃ¡ª¡¡»ä¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬Ï³¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬»ä¤¬¡Ö¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡×ÏÃ¤Ç¤¹¡£´«Í¶ÅÅÏÃ¤Ã¤Æ¡¢ÃÇ¤ì¤Ð»ß¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ï´Å¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤³¤ÎÈÖ¹æ¤Ï½Ð¤ëÈÖ¹æ¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥È²½¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÂçÈ¾¤ÎÈÖ¹æ¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¤«¤Ç¡¢»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¥ê¥¹¥È¤«¤é³°¤ì¤ë¡£¤Ç¤â¡¢½Ð¤ëÈÖ¹æ¤Ï»Ä¤ë¡£¤¤¤¯¤éÃÇ¤ê¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢½Ð¤ë¸Â¤ê¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¬¼ÂºÝ¤Ë¼Â¸³¤·¤Æ³Î¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¤¢¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¼«Ê¬¤ÎÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÎ®¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈÖ¹æ¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·ÐÏ©¤Ç¤É¤¦¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¡¢²£Î®¤·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤¬Á´¤¯¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤«¤é¤âÅÅÏÃ¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤³¤«¤Ç¥ê¥¹¥È¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¡¢·Ð¸³¤¹¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈÖ¹æ¤«¤éÉÔÆ°»º¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¶öÁ³¤¸¤ã¤Ê¤¯»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
ºÇ¶¯¤ÎÂÐ½èË¡¡§ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡ª
¡¡¤À¤«¤é»ä¤¬°ìÈÖ¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ëÂÐ½è¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Á¤ã¥À¥á¡¢¤³¤ì¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈÖ¹æ¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£½Ð¤Ê¤¤¤ÇÃå¿®µñÈÝ¡£½Ð¤ÆÃÇ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£½Ð¤¿¤éÁê¼ê¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ÎÈÖ¹æ¡¢½Ð¤¿¡×¤È¤Ê¤ë¡£½Ð¤ÆÃÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤¤¤¤¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¡¢±Ä¶ÈÂ¦¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤¤¤±¤ë¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ä¶È¤Î¸½¾ì¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÁ±°Õ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤ëÂ¦¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ãÈ¿¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤í¤¦¤È»×¤¨¤Ð¼êÃÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄÌÏÃ¤òÏ¿²»¤·¤Æ¡¢¶È¼ÔÌ¾¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢ÌÈµö¸¢¼Ô¤òÄ´¤Ù¤Æ¡¢¾Úµò¤È°ì½ï¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¼è¤êÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¸À¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤âÉ¬¤º¶ÈÌ³Ää»ß¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤è¤êÌÌÅÝ¤Ç¤¹¡£¼Â³²¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤«¤Ê¤¤¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤·¤Ä¤³¤¤´«Í¶¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«±Ò¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¸ú¤¯¤Î¤Ï¡Ö½Ð¤Ê¤¤¡×¡ÖµñÈÝ¤¹¤ë¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Âð·ú¶ÈË¡¤Ë¤Ï¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿¤é´«Í¶·ÑÂ³¶Ø»ß¡¢½¾¶È°÷¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¥À¥á¡¢¿¼ÌëÁáÄ«¤ÎÅÅÏÃ´«Í¶¤â¥À¥á¡¢¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¡£»î¸³¤Ç¤Ï¤¤ì¤¤¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢É¬¤º»ß¤Þ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤ò´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤ËÈèÊÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤ÈÖ¹æ¤Ë¤Ï½Ð¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
