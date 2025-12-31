¡ÚÇ¯ËöÂçÁÝ½ü¡ÛÆ¬¤Î¤¤¤¤»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¿Æ¤Ï¡¢»Ò¶¡Éô²°¤Ë¤É¤ó¤Ê¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
²È¤ÇÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡©
¡¡¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²È¤ÇÀ¸»ºÅª¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±²÷Å¬¤Ê´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬¿Ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï»Ò¶¡¤âÆ±¤¸¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤¿¾ÈÌÀ¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖLED¾ÈÌÀ¡×¤Ï¹â¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤òÇã¤¦
¡¡ºÇ¶á¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î¾ÈÌÀ¤¬LED¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢LED¤ÏÅÅµ¤Âå¤ÎÀáÌó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÀÇ½º¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤é¤Ä¤¸º¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤¬¸º¤ë¤«¤é¥±¥Á¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
¡¡¼Â¤ÏLED¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤é¤Ä¤¤Î¶ñ¹ç¤ä¼÷Ì¿¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¾ÈÌÀ¤Î²¼¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë¿´ÃÏ¤¤¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤É¤Ë¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤Ä¤¤ÃÍÃÊ¤À¤±¤ÇLED¤ÎÅÅµå¤ä¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤òÁª¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Á¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤êÀºÅÙ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ÈÀ¸»ºÀ¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢µ¤Ê¬¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢²È¤ÎÃæ¤ò²÷Å¬¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢²È¶ñ¤è¤ê¤âLED¾ÈÌÀ¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÈÌÀ¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¤¤¤
¡¡¤ª¶â¤ò¤«¤±¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÊÌ¤ËÌµ¸Â¤Ë¤«¤±¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥·¡¼¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Å·°æ¤ËÄ¾ÉÕ¤±¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤ÎLED¾ÈÌÀ¤ò¤Ä¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Â¾¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤ª¤è¤½1.5ÇÜ¤«¤é2ÇÜ¤°¤é¤¤¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯À½ÉÊ¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¡×¤ä¡Ö¥Ë¥È¥ê¡×¤â¤¤¤¤¤±¤É
¡¡ÃÍÃÊ¤À¤±¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥¢¥¤¥ê¥¹¥ª¡¼¥ä¥Þ¤ä¥Ë¥È¥ê¤ÎÀ½ÉÊ¤òÇã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å·°æ¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥ê¥â¥³¥ó¤Ê¤É¤ÇÁàºî¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ÏÎòÁ³¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¤Ä¤±¤¿¤ê¾Ã¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬Áá¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤Á¤é¤Ä¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼÷Ì¿¤Ï10Ç¯!?
¡¡¤½¤·¤Æ¼÷Ì¿¤â¤«¤Ê¤êÄ¹¤¯¡¢»ä¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êÌó10Ç¯¤Ï¤â¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡°ú¤Ã±Û¤·¤ÎºÝ¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤ÏÃÖ¤¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎLEDÅ·°æ¾ÈÌÀ¤À¤±¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¾ÈÌÀ¤Ï¤½¤ì¤¯¤é¤¤²÷Å¬¤Ç¡¢¸÷¤¬¤Á¤é¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤â¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¯Í¥½¨¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¸÷¤â¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë
¡Ö¸÷¤Ë¤ÏÀÇ½¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¸÷¤â¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Çºî¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÀÇ½¤Ë¤Ï°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÅÅ²½À½ÉÊ¤ÏÂ¾¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯À§¡¹Èó¡¹¤ÇÁª¤Ö¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ï¡ÖÀöÂõµ¡¡×¤È¡ÖLED¾ÈÌÀ¡×¤ÏËÜÅö¤Ë¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀìÌç²È¤¬ÅÅµå¤ä¾ÈÌÀ´ï¶ñ¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¤¿¤È¤¤â¡¢¡ÖÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬Â¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±´¶¤Ç¤¹¡£
