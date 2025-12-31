¡Ú³«±¿Ë¡¡Û2026Ç¯¡¢60Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥¯¥é¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê¥¦¥§¡¼¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¤Î½¬´·
¡ÖÍèÇ¯¤³¤½°µÅÝÅª¤Ê¶¯±¿¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤!!¡×
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤ò¶¯ÎÏ¤Ëµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë±¿¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡ÖËèÆüÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¡Ø1Æü1Ê¬¸«¤ë¤À¤±¤Ç´ê¤¤¤¬³ð¤¦¡ª¤Õ¤¯¤Õ¤¯³«±¿³¨ÇÏ¡Ù¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢³¨ÇÏ»Õ¤«¤éÂç¤¤Ê¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼±¿µ¤¤òÃ¯¤è¤ê¤âÁá¤¯¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¡ÈÎ¢µ»¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
¡Ö½¸¹ç°Õ¼±¡×¤È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¼±¤Î¥Ñ¥ï¡¼
¡¡¤Ä¤¤¤Ëº£Ç¯¤âÂç³¢Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ãÆ°¤Î2025Ç¯¡¢ÎáÏÂ¼·Ç¯¤¬½ª¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·ãÆ°¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÅ¤«¤ËÃ¸¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿º£Ç¯¡£Ì¤Íè¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ÎÇ¯¤¬À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æº£¸å±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»þÂå¤ÎÇÈ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬Æ±¤¸Êý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢»þÂå¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»þÂå¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¼±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬Á´°÷¤Ç¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¼Ò²ñ³Ø¼Ô¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥Ç¥å¥ë¥±¡¼¥à¡Ê1858¡Á1917¡Ë¤¬Äó¾§¤·¤¿³µÇ°¤Ç¡Ö½¸¹ç°Õ¼±¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¤¢¤ë¼Ò²ñ¤ä½¸ÃÄ¤Ê¤É¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¿®Ç°¤ä´·½¬¡¢¤½¤·¤Æ²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÁíÂÎ¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Î°Õ¼±¤È¤Ï¶èÊÌ¤µ¤ì¤ë½¸ÃÄ¸ÇÍ¤ÎÀ¼Á¤ò»ý¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤äÌîµå¤Ê¤É¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë»þ¡£¥Ç¥â¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Âç¤¤¤Ê¤ëÎÏ¤¬Æ°¤¯»þ¡£
¡¡¤³¤ÎÀ¤¤Ï¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿Î®¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤Î®¤ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Ì±½°Á´°÷¤Ç¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤äÂè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ê¤É¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡ÎÉ¤¤Êý¸þ¤Ë¤â°¤¤Êý¸þ¤Ë¤âÌ±½°¤ÏÀ¤³¦¤ò»Ê¤ë½¸¹ç°Õ¼±¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤Ê¿·¤¿¤Ê¥¦¥§¡¼¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¿Í¤Î½¬´·
¡¡¤³¤ÎÊÑ²½¤ÎÇÈ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤âÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢»ä¤¿¤ÁÁ´ÂÎ¤Îµ¤»ý¤Á°ì¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡´³»Ù¤Ê¤É¡¢Îñ¡¢À±¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤â¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤ÎÂç¤¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î·Á¼è¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢Âç¤¤Ê¿·¤¿¤Ê¥¦¥§¡¼¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´êË¾¤ÈÌ´¡¢´õË¾¤Ç¤¹¡£
¡¡À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿2026Ç¯1·î¤¹¤°¤Ë»³ÍÓºÂ¤ËÊ£¿ô¤ÎÅ·ÂÎ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ½¸¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢·ã¤·¤¯Ç®¤¤À±¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´³»Ù¡¢À±¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤âÈ¿±þ¤·¤Ê¤¬¤é»þÂå¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Àª¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤µ¤¢¡¢ÌÀÆü¤Ï¸µÃ¶¡ª
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Î¡ÖÊº¸á¡×¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¡¢60Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥¯¥é¥¹¤Î·ã¥¢¥Ä¤Ê°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎËÜÅö¤ÎÀ®¸ù¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¼¤ÒÎÉ¤¤Ç¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¤¢¡¢ÍèÇ¯¤Ï¡Ö²Ð¡×¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¼¤Ò½éÆü¤Î½Ð¤ÏÇÒ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø1Æü1Ê¬¸«¤ë¤À¤±¤Ç´ê¤¤¤¬³ð¤¦¡ª ¤Õ¤¯¤Õ¤¯³«±¿³¨ÇÏ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌÅê¹Æ¤Ç¤¹¡Ë
