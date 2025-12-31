¡Ö¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¡×¡Ö»³ËÜÅÁÀâ¡×¤â¡ÈÁª½Ð¡É¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Öº£µ¨¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿£²£µ¤ÎÍýÍ³¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç³Æ¼ïµÏ¿¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤¬£³£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³£±Æü¡Ë¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö£²£°£²£µÇ¯¡¢Ìîµå¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿£²£µ¤ÎÍýÍ³¡×¤È¤·¤ÆÆÃ½¸µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿£²£µÇ¯¥·¡¼¥º¥ó¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤¬¡¢¤Þ¤ºÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö»³ËÜÅÁÀâ¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö£×£ÓÂè£²Àï¤Ç´°Åê¡¢Âè£¶Àï¤Ç£¶²ó¡¢¤½¤·¤ÆÂè£·Àï¤ÇºÇ¸å¤Î£²²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££²£°£°£±Ç¯¤Î¥é¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£×£Ó£³¾¡¤òµó¤²¤¿Åê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Å¨ÃÏ£³¾¡¤Ï»Ë¾å½é¡£Âè£¶Àï¤ÈÂè£·Àï¤ÎÎ¾Êý¤Ë¾¡Íø¤·¤¿»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÅê¼ê¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤òÅ¨ÃÏ¤Ç¾¡Íø¤·¤¿»Ë¾å½é¤ÎÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¤òÊÂ¤Ù¤ÆÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£³Ç¯Ï¢Â³£´ÅÙÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó£Í£Ö£Ð¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï¡ÖÂçÃ«¤Î»î¹ç¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¡×¤Î¸«½Ð¤·¤ÇÊ£¿ô¡ÈÁª½Ð¡É¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè£´Àï¤Î°Î¶È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö£±»î¹ç¤Ç£³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿»î¹ç¤Ç¡¢£µÃ¥»°¿¶°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿£Í£Ì£Â»Ë¾å½é¤ÎÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï£±£°»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ£µ£°ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¡¢Åê¼ê¤Ç£µ£°Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ø£µ£°¡½£µ£°¥¯¥é¥Ö¡Ù¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¿Í°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ª¤è¤ÓÀµÊá¼ê¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë£¶£°ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤ä¡¢£µ£¶È¯¤ÇÂçÃ«¤È¤ÎËÜÎÝÂÇÁè¤¤¤òÀ©¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤é¤ÎÊ³Æ®¤â¾Ò²ð¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¿·À±±¦ÏÓ¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¤äËþÉ¼¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Î¥«¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Î¿·¿Í¤â¼è¤ê¾å¤²¡¢º£µ¨¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£Æ±µ¼Ô¤Ï¡Ö·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬°ú¤Â³¤¿Í¡¹¤ò¶Ã¤«¤»¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ì¾Á°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬µå³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤âÌÜ¤Ë¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢Îò»ËÅª¤Ê½é¤Î¤Ç¤¤´¤È¤âÌÜ·â¤·¤¿¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢Ìîµå¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¡£