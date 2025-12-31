¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¡Ø¥â¥ó¥Ï¥ó¡Ù¤Î´ë²è½ñ¤Ê¤ÉÅ¸¼¨¡¡Âç¥«¥×¥³¥óÅ¸¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÊ¹¤¯Ì¾ºî¤ÎÎ¢ÏÃ
¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¡Ø¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥É¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥«¥×¥³¥ó¡£12·î20Æü¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ¸Í÷²ñ¤ò¼èºà¤·¡¢¸«¤É¤³¤í¤äÎòÂåºîÉÊ¤ÎÎ¢ÏÃ¤ò¥«¥×¥³¥ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦ËÒÌîÂÙÇ·¤µ¤ó¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2026Ç¯2·î22Æü¤Þ¤ÇCREATIVE MUSEUM TOKYO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØÂç¥«¥×¥³¥óÅ¸ ¡¼À¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎÅìµþ²ñ¾ì¡£¡Ê¢¨Æ°²è¤ÏÆÃÊÌ¤Êµö²Ä¤òÆÀ¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
³«È¯¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë´ë²è½ñ¤ä¸¶²è¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ä¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¤äÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ê¤É¡¢¥²¡¼¥àÃÂÀ¸¤ÎÁÔÂç¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤È¤½¤³¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁÛÁüÎÏ¤È¼Â¸½ÎÏ¤ËÇ÷¤Ã¤¿Å¸Í÷²ñ¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡È40¼þÇ¯¤Î½¸ÂçÀ®¡É
¡½¡½¡ØÂç¥«¥×¥³¥óÅ¸¡Ù¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ê³«ºÅ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÒÌî¤µ¤ó¡§2Ç¯Á°¤Ë¡¢¥«¥×¥³¥ó¤¬40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢40Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤ë¼ï½¸ÂçÀ®¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡£¥²¡¼¥à¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³«È¯¸½¾ì¤ÎÎ¢Â¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ì¤ò¥²¡¼¥Þ¡¼¡¦¥«¥×¥³¥ó¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È¥²¡¼¥à¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Êý¡¹´Þ¤á¤Æ¡È¥²¡¼¥à¤Ã¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿Èþ½ÑÅ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦ÊÝ´É¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×½éÂå¡Øµ´Éð¼Ô¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´
¤Û¤ÜÅù¿ÈÂç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÊÂ¤Ö¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø¥ê¥ª¥ì¥¦¥¹¡Ù¤ä¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡Ø¥ê¥å¥¦¡Ù¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È½Ð²ñ¤¨¡¢ÀßÄê²è¤Ê¤É¤Î³«È¯»ñÎÁ¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÒÌî¤µ¤ó¡§¤³¤ì¡¢½éÂå¡Øµ´Éð¼Ô¡Ù¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥í¥´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÝ´É¤¬¤¹¤´¤¯»¨¤Ç¤·¤Æ¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤Ë¶´¤ó¤ÇÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤¿»þ¤Ë¡È¤ª¤¤¤ª¤¤¡¢ÀèÇÚÊý¤Ê¤Ë¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡¢µ®½Å¤Ê¤â¤Î¤ò¤É¤¦¤¤¤¦ÊÝ´É¤·¤È¤ó¤Í¤ó¡É¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£ËÍ¤Ï¤³¤ì¹¥¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¢£¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¡¡ÆüËÜÈÇ¤ÈËÌÊÆÈÇ¤ÇÂç¤¤¯°ã¤¦¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸
ÎòÂå¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Î¸¶²è¤ä¡¢ÀëÅÁ¹¹ð¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¼ÂÊª¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥Ý¥¹¥¿¡¼/¥á¥¤¥ó¥¢¡¼¥È¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¡£ÎòÂå¥²¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÒÌî¤µ¤ó¡§¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ã¤Æ³¤³°¤Ç¤Ï¡ØMega Man¡Ù¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´Éô°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ¿ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ê¤Î¤Ë¡Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¡ËÁ´Á³°ã¤¦¡£¤Ê¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤«¤Ï¡¢¡È¤¢¤ì¤¬±½¤Î¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¤³¤Î¤ª¤Ã¤µ¤ó¤À¤ì¤ä¤Í¤ó¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¡£
ËÒÌî¤µ¤ó¡§³¤³°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡È¿·¤·¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡¢ÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÒÌî¤µ¤ó¡§¤³¤ì¡Ê¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼II¡Ë¤âÆüÊÆ¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ç¿Í¸ø¡¢¤â¤¦ÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¤Í¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Í¡£¤³¤ì¤Ï³ä¤È¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ËÒÌî¤µ¤ó¡§¡ØÀï¹ñBASARA¡Ù¤â³¤³°¤Ç¤Ï¡ØDevil KINGS¡Ù¡Ê¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¡Ë¤Ç¡£¼ç¿Í¸ø¤¬°ËÃ£À¯½¡¡¦¿¿ÅÄ¹¬Â¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ò¼ç¿Í¸øÅª¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤Ç¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÀï¹ñÉð¾¤Ã¤Æ¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤·¤«ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¡ØDevil May Cry¡Ù¤ÎÇÉÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê¸«¤¨Êý¤ÇÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È»÷¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¢£¡ÖÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×ËÒÌîP¤¬¸ì¤ë¥«¥×¥³¥ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
Å¸Í÷²ñ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ÏÍè¾ì¤·¤¿Êý¤¬¥«¥×¥³¥ó¤Ø¤Î»×¤¤½Ð¤Ê¤É¤ò»Ä¤¹¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥«¥×¥³¥ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÅ¸¼¨¡£¥«¥×¥³¥ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¥«¥×¥³¥ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ËÒÌî¤µ¤ó¼«¿È¤Î¥«¥×¥³¥ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©ËÒÌî¤µ¤ó¡§ËÍ¤ÏÍÄÃÕ±à¤ÎÇ¯¾¯¤Î¤³¤í¤°¤é¤¤¤Ë¡¢Ä®¤Î¤ª¤â¤Á¤ã²°¤Î¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎãþÂÎ¡Ê¤¤ç¤¦¤¿¤¤¡Ë¤Ç¹â¹»À¸¤¯¤é¤¤¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËÍ¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥«¥×¥³¥óÂÎ¸³¤Ç¡£¤Þ¤µ¤«ÍÄÃÕ±à¡¦¾®³ØÀ¸¤Ç¡ÈÇÈÆ°·ý¡É¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¿¾¯Ç¯¤ÎËÍ¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ã¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£