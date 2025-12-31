ºÊ¤Ï10ºÐÇ¯²¼¤ÎÀì¶È¼çÉØ¤Ç¤¹¡£²ÃµëÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2028Ç¯4·î¤«¤é¸º³Û¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¤¯¤é¤¤¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
²ÃµëÇ¯¶â¤Î´ðËÜ
º£²ó¤Ï¡¢¶¦Æ¯¤É×ÉØ¤Ç²ñ¼Ò°÷¤ÎÉ×¤¬Ç¯¾å¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤ÇÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÉ×¤Î¸üÀ¸Ç¯¶â²ÃÆþ´ü´Ö¡á240·î°Ê¾å¡ä
À¸·×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ëºÊ¡Ê65ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¤ä»Ò¤¬¤¤¤ë
¡áÉ×¤ÎÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃµëÇ¯¶â¤¬²Ã¤ï¤ë
¡ã²ÃµëÇ¯¶â¤Î³Û¡Ê2025Ç¯ÅÙ¡Ë¡ä
ÇÛ¶ö¼Ô¡Ä¡Ä23Ëü9300±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
1¿ÍÌÜ¡¢2¿ÍÌÜ¤Î»Ò¡Ä¡Ä³Æ23Ëü9300±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
3¿ÍÌÜ°Ê¹ß¤Î»Ò¡Ä¡Ä³Æ7Ëü9800±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë
¤µ¤é¤Ë¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ²Ã»»¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÉ×¡ä
1934Ç¯4·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì°Ê¹ß
¡ãÆÃÊÌ²Ã»»³Û¡ä
²Ã»»³Û¤ÏÉ×¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤Ë¤è¤êÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¡§1943Ç¯4·î2Æü°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì
¡á2025Ç¯ÅÙ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÆÃÊÌ²Ã»»³Û¤Ï17Ëü6600±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë¤Ç¤¹¡£
²ÃµëÇ¯¶â¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤¬Ç¯²¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿Í¤òÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ÈÇ¯¤Îº¹¤¬Âç¤¤¤¤Û¤ÉÄ¹¤¯¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÈÕº§¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¤Î²Ã»»¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿¶ÂØ²Ã»»¤âÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤³¤¦
¡ãºÊ¤ÎÇ¯Îð¡á65ºÐ¡ÜÉ×¤ËÀ¸·×¤ò°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ä
Ï·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ä¡Ä¼õµë³«»Ï
²ÃµëÇ¯¶â¡Ä¡ÄÄä»ß
¿¶ÂØ²Ã»»¡Ä¡Ä³«»Ï¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ë¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢¿¶ÂØ²Ã»»¤Î¼õµë³Û¤ÏºÊ¤ÎÀ¸Ç¯·î¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ºÊ¤ÎÀ¸Ç¯·îÆü¤¬1961Ç¯4·î2Æü°Ê¹ß¤Ï1Ëü6033±ß¡¢1966Ç¯4·î2Æü°Ê¹ß¤Ï0±ß¤Ç¤¹¡£
Î±°ÕÅÀ
²ÃµëÇ¯¶â¤Ï¡¢²ÈÂ²¼êÅö¡ÊÉÞÍÜ¼êÅö¡Ë¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢É×ÉØ¤È¤â¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë20Ç¯°Ê¾å²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¼õµë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÃµëÇ¯¶â¤ò¤â¤é¤¨¤ë¿Í¤¬¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ï²ÃµëÇ¯¶â¤¬»ÙµëÄä»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·«²¼¤²¼õµë¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ï²ÃµëÇ¯¶â¤â²ÃÌ£¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÃµëÇ¯¶â¼õµë¸å¤ËÎ¥º§¤·¤¿¾ì¹ç¡¢²ÃµëÇ¯¶â¤Ï»Ùµë¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Î¥º§¤¹¤ë¤Ê¤é¿¶ÂØ²Ã»»¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤«¤é¤Ë¤¹¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²ÃµëÇ¯¶â¤Ï¡¢¼õµë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÇ¯¶â»öÌ³½ê¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£³Î¼Â¤Ë¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2028Ç¯4·î¤è¤ê²ÃµëÇ¯¶â¤Ï1³ä¥«¥Ã¥È
2025Ç¯6·î¤ËÀ®Î©¤·¤¿Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þÀµË¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2028Ç¯4·î¤«¤é¿·¤¿¤Ë¼õµë¤¹¤ëÇÛ¶ö¼Ô¤Î²ÃµëÇ¯¶â¤Î¼õµë³Û¤¬¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¸½¹Ô¡¢²ÃµëÇ¯¶â¡ÊÆÃÊÌ²Ã»»³Û¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¼õµë³Û¤Ï41Ëü5900±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê36Ëü7200±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¯³Û¤Ç4Ëü8700±ß¡¢·î³Û´¹»»¤Ç4058±ß¤Î¸º³Û¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸½ºß¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â´Þ¤á¤Æ»Ò¤Î²Ã»»³Û¤Ï°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½¹Ô¡¢1¿ÍÌÜ¡¦2¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Æ23Ëü9300±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë¤Ç¡¢3¿ÍÌÜ°Ê¹ß¤Î»Ò¤Ï³Æ7Ëü9800±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢²þÀµ¸å¤Ï°ìÎ§28Ëü1700±ß¡ÊÇ¯³Û¡Ë¤Ç¤¹¡£
1¿ÍÌÜ¡¦2¿ÍÌÜ¤Î»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¯³Û4Ëü2400±ß¡¢3¿ÍÌÜ°Ê¹ß¤Ï20Ëü1900±ß¤ÎÁý³Û¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¬¿Ê¤ß¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤òÁ°Äó¤Ë¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤Ø¤Î²ÃµëÇ¯¶â¤¬1³ä¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¤¹¤Ç¤Ë¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î²Ã»»³Û¤Ï°Ý»ý¡Ë¡£
°ìÊý¡¢»Ò¤Î²Ã»»³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ç¯¶â¤ò¼õµë¤·¤Ê¤¬¤é»Ò¤ò°é¤Æ¤ëÊý¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸½ºß¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â´Þ¤á¤Æ°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î²þÀµ¤Ï2028Ç¯4·î¤è¤ê»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Î±°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡Ç¯¶âÀ©ÅÙ²þÀµË¡¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¡¡²ÃµëÇ¯¶â³Û¤È¿¶ÂØ²Ã»»
¼¹É®¼Ô : ¿·Èþ¾»Ìé
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Êー¡£