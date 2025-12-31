¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à

¡¡»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤È¤¯¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¥­¥ã¥ê¥¢¤¬Êø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤­¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤è¤ëÀ©Ìó¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃËÀ­¤òÁ¢¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿´¤Ë¤â»þ´Ö¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É»Ò¤É¤â¤ËÎä¤¿¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡ÖÍýÁÛ¤ÎÊì¿Æ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¡×¤Ë¶ì¤·¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¡£

¡Ø¤ï¤¿¤·¡¢ÌÂ»Ò¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡¡¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢Êì¿Æ¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¡Ê¤é¤Ã¤µ¤à/KADOKAWA¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Éö¤Ï¡¢ÊÝ°é±à»ù¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤ë¥¢¥é¥Õ¥©¡¼¤Î²ñ¼Ò°÷¡£É×¤Ïµ¯¶È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÇË»¤·¤¯¡¢ËèÄ«¡¢ÊÝ°é±à¤Ë¹Ô¤­¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤Ì¼¤ËÍ¥¤·¤¯¤Ç¤­¤º¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¤Îµ¢¤êÆ»¡¢µÞ¤ËÂÎÄ´¤¬°­¤¯¤Ê¤êÅÅ¼Ö¤«¤é¹ß¤ê¤é¤ì¤º¡¢¼«Âð¤«¤éÎ¥¤ì¤¿½ªÅÀ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤«¤éÆÏ¤¤¤¿É×¤ÎÉâµ¤¸½¾ì¤Î¼Ì¿¿¤¬¤µ¤é¤ËÉö¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ì¼¤ÎÂÔ¤Ä²È¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ëÉö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¸Â³¦¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¡£

¡¡»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¡Ö¸å¤í¤á¤¿¤µ¡×¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ËÁêÃÌ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö»Å»ö¤Î»þ´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬¹¬¤»¡×¤È´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¡Ö·»Äï¤Î¤¦¤Á¤Ò¤È¤ê¤À¤±¤ò¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¤Î´¶¾ð¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÏÃ¤»¤º¶»¤ÎÆâ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ï¡¢°­¤¤Êì¿Æ¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£

¡¡¼«Ê¬¤òÇû¤ë¡ÖÎÉ¤¤Êì¿ÆÁü¡×¤È¸þ¤­¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜºî¡£Êì¿Æ¤Îºß¤êÊý¤ÏËÜÍè¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤­¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À­¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Éö¤â¡¢¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¡ÈÎÉ¤¤Êì¿ÆÁü¡É¤«¤é±ó¤¤¤È´¶¤¸¡¢¼«Ê¬¤òÈÝÄê¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿¡£¤À¤¬¡¢ËÜ²»¤òÇ§¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤ä²ÈÂ²¤È¸þ¤­¹ç¤¦Í¦µ¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£

¡ÖÊì¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤É¤¦À¸¤­¤¿¤¤¤«¡×¡£Êì¿Æ¤¬°ìÅÙ¤Ï¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦Ìä¤¤¡£Ã¯¤Ë¤â¸À¤¨¤Ê¤¤³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊì¿Æ¤Ë¡¢¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¦Êª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

Ê¸¡á¥Í¥´¥È / ¤¯¤ë¤ß