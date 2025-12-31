¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û¼Ä¸¶CP¡¢º£¸å¤ÎÄÉ²Ã½Ð±é¼Ô¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤·¤ÈÌÀ¸À¡¡Áê¼¡¤¤¤ÀÄÉ²ÃÈ¯É½¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤¸ò¾Ä·ë²Ì
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡ä¡þ30Æü¡þNHK¥Û¡¼¥ë
À½ºîÅý³ç¤ÎNHK¼Ä¸¶¿²ð¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ïº£¸å¤ÎÄÉ²Ã½Ð±é¼Ô¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¡¢11·î¤Î½Ð¾ì¼ÔÈ¯É½°Ê¹ß¤â´ë²èÏÈ¤Ê¤ÉÄÉ²Ã¤¬Áê¼¡¤¤¤À·ï¤Ë¤Ï¡ÖÈ¯É½¤Ç¤¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦½àÈ÷¤Î¤ä¤êÊý¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç»ä¼«¿È¤â½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¤¸ò¾Ä¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢4¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×aespa¤ÎNINGNIN¡Ê23¡Ë¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ç¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤¹¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¡Ê»Ä¤ë¡Ë¤ª»°Êý¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£