¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛMrs. GREEN APPLE¥Ð¥ó¥É»Ë¾å½é£³Ï¢ÇÆ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¿¿Ùõ¤Ë³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤ÆÀº¿Ê¡×
¡ãÂè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡ä¡þ30Æü¡þÅìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì
Âè67²óÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ê¼çºÅÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¤Ê¤É¡Ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¹ñÎ©·à¾ì¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡¢Mrs. GREEN APPLE¤Î¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬Âç¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢23Ç¯¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×24Ç¯¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤ËÂ³¤¯3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£3Ï¢ÇÆ¤ÏÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢EXILE¤Ë¼¡¤°»Ë¾å3ÁÈÌÜ¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¤Ï¡¢7¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHANA¡×¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
ÎáÏÂ¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Î´é¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£Âç¾Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢3¿Í¤Ï´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¿¼¡¹¤È°ìÎé¤·¤¿¡£Âç¿¹¸µµ®¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö3Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¡¢ÂçµÁ¤ò¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë³Ú¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
Í¥¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È²ÎÀ¼¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£1·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°2¡¦5²¯²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¡¢¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç2025Ç¯ÅÙÇÛ¿®¤Î³Ú¶Ê¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¶Ê°Ê³°¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢¡Ö¥¯¥¹¥·¥¡×¡ÖÅ·¹ñ¡×¡Öbreakfast¡×¤Ê¤Éº£Ç¯È¯É½¤·¤¿¶Ê¤¬¼¡¡¹¤ÈÎß·×1²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£1²¯²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï31¶Ê¤È¤Ê¤ê¡¢Á´³Ú¶Ê¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ100²¯²óÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢µÏ¿¤º¤¯¤á¤Î1Ç¯¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤â°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤È¿Íµ¤¤ò¼¨¤·¤¿¡£7·î¤Ë¤Ï²£ÉÍ¡¦»³²¼ÉÖÆ¬¡Ê¤Õ¤È¤¦¡Ë¤Ç10¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¡ÖFJORD¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢10Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡£10·î¤«¤é³«ºÅ¤·¤¿½é¤Î5Âç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¡¢12¸ø±é¤Ç55Ëü¿Í¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£¼ã°æÞæÅÍ¡Ê29¡Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ì¤ê¡¢Æ£ß·ÎÃ²Í¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö²»³Ú¤òÈ¯¿®¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
²÷¿Ê·â¤ò¤ß¤»¤¿¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º2¡×¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¡¢1·î1Æü¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º3¡×¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¡£Âç¿¹¤Ï¡Ö²¿¤«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤è¤ê¿¼²½¤·¤Æ¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÏ¤±¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤òÀ¿°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æºî¤ê¤¿¤¤¡×¡£3Ç¯Ï¢Â³¤Î±É´§¤òÅÚ»º¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¶ÃÏ¤Ø¤ÈÆÍ¤¿Ê¤à¡£¡ÚÌî¸«»³Âó¼ù¡Û