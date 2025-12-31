NY³ô3ÆüÂ³Íî¡¢94¥É¥ë°Â¡¡ÊÆ¶âÍø¾å¾º·üÇ°¤ÇÇä¤êÍ¥Àª
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û30Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤Ï3±Ä¶ÈÆüÂ³Íî¤·¡¢Á°ÆüÈæ94.87¥É¥ë°Â¤Î4Ëü8367.06¥É¥ë¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤ò·üÇ°¤·¤¿Çä¤êÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬¸øÉ½¤·¤¿12·î¾å½Ü³«ºÅ¤ÎÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡Ë¤ÎµÄ»öÏ¿¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤¬´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤Ë¤ÏÇ¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤ÎÌÀ³Î¤ÊÍø²¼¤²»ÑÀª¤¬¼¨¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¡¢³ô¼°Áê¾ì¤Î½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¼çÂÎ¤Î¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç»Ø¿ô¤â3±Ä¶ÈÆüÂ³Íî¤·¡¢55.27¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î2Ëü3419.08¤À¤Ã¤¿¡£