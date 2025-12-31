¾Ð´é¤Ç¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ë¡¢º¸¤«¤é»Ê²ñ¤ÎÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢º£ÅÄÈþºù¡¢Í­µÈ¹°¹Ô¡¢°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê»£±Æ¡¦¾®Åç»ËÜ¿¡Ë

¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë3ÆüÌÜ¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ê²ñ¤ÎÍ­µÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ëº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤é¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£°½À¥¤Ï19Ç¯°ÊÍè4ÅÙÌÜ¡¢Í­µÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¡£

Í­µÈ¤Ï¡Ö²áµî2Ç¯¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤¹ÈÇò¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÎÙ¤Îº£ÅÄ¤Ø¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¡ÊÆÃÊÌ¡Ë¥É¥é¥Þ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô¸«¤Æ¤Ê¤¤ËÍ¤Ç¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£

»°»³¤Ò¤í¤·¤Î²Î¾§¤Ç¤ÏËèÅÙ¹±Îã¤Î¤±¤ó¶Ì¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤½¤³¤«¤éµÞ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥×¥í¤ÎÊý¤«¤é¡ØÉ¨¤ÇÅê¤²¤ÆÉ¨¤Ç¼õ¤±¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÈÖ¤ÏÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡£

°½À¥¤Ï¡Ö»Ê²ñ¤ÎÂÔµ¡Éô²°¤¬¾¯¤·¹­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢Í¾Íµ¤È¶ÛÄ¥´¶¤Î¤É¤Á¤é¤â¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£Î¢¤Ç¤â¹ÈÇò¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£