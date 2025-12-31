¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛÍµÈ¹°¹Ô¡¡½é»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¤Ë¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤óÁ´Éô¸«¤Æ¤Ê¤¤ËÍ¤Ç¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë
¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë3ÆüÌÜ¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ëº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤é¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£°½À¥¤Ï19Ç¯°ÊÍè4ÅÙÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¡£
ÍµÈ¤Ï¡Ö²áµî2Ç¯¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤¹ÈÇò¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÎÙ¤Îº£ÅÄ¤Ø¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¡ÊÆÃÊÌ¡Ë¥É¥é¥Þ´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´Éô¸«¤Æ¤Ê¤¤ËÍ¤Ç¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
»°»³¤Ò¤í¤·¤Î²Î¾§¤Ç¤ÏËèÅÙ¹±Îã¤Î¤±¤ó¶Ì¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤½¤³¤«¤éµÞ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¥×¥í¤ÎÊý¤«¤é¡ØÉ¨¤ÇÅê¤²¤ÆÉ¨¤Ç¼õ¤±¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÈÖ¤ÏÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤¤¡×¡£
°½À¥¤Ï¡Ö»Ê²ñ¤ÎÂÔµ¡Éô²°¤¬¾¯¤·¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊ¬¡¢Í¾Íµ¤È¶ÛÄ¥´¶¤Î¤É¤Á¤é¤â¤¢¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¶ñ¹ç¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¡£Î¢¤Ç¤â¹ÈÇò¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£