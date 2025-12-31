¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÉÔ¹¬¤À¡×¤È»×¤¤Â³¤±¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸¤Ï¤è¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÏÂÅÄ½¨¼ù¤¬¶µ¤¨¤ëÄ¹Ç¯¤Î¡ãÅÜ¤ê¤äº¨¤ß¡ä¤ò¼êÊü¤¹ÊýË¡¤Ï¡Ä
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡Ö´Ê°×À¸Ì¿É½¡ÊÎáÏÂ6Ç¯¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤ÏÃËÀ¤¬81.09ºÐ¡¢½÷À¤¬87.13ºÐ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢Ä¹Ç¯¹âÎð¼Ô°åÎÅ¤Ë·È¤ï¤ëÀº¿À²Ê°å¡¦ÏÂÅÄ½¨¼ùÀèÀ¸¤Ï¡Ö¹âÎð¼Ô¤òÀìÌç¤Ë¿Ç¤ëÀº¿À²Ê°å¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»à¤Ì´ÖºÝ¤ä»à¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤È¼«³Ð¤·¤¿¤È¤¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¸å²ù¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÏÂÅÄÀèÀ¸¤ÎÃø½ñ¡Ø°å»Õ¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤ »à¤ÎÄ¾Á°¤Î¸å²ù¡Ù¤è¤ê¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤ò°ìÉô¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÄ¹Ç¯¹âÎð¼Ô¤ò¸«¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤¬¸ì¤ë¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤Î½èÊýäµ¡£ÏÂÅÄ½¨¼ù¡Ø°å»Õ¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤ »à¤ÎÄ¾Á°¤Î¸å²ù¡Ù
* * * * * * *
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿Í¤Ø¤Îº¨¤ß¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤
º¨¤ß¤ò¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨Â³¤±¤ë¿Í¡¹
Ã¯¤«¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤äº¨¤ß¤òÄ¹¤¤´Ö¡¢¼êÊü¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¯¤ËÉ×¤äºÊ¤ËÉâµ¤¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ë¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤Ë¼¹Ãå¤äÅÜ¤ê¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ë¿Í¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÌ¤ì¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤ä²ÈÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ëº¨¤ß¤äÅÜ¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æ¿¦¾ì¤ä¿ÆÂ²¤Ø¤Î¹ð¤²¸ý¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤ÎË½Ïª¡¢Ìµ¸ÀÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Î·ù¤¬¤é¤»¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ºÛÈ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸µÇÛ¶ö¼Ô¤«¤é°Ö¼ÕÎÁ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÅÜ¤ê¤¬¤ª¤µ¤Þ¤é¤º¡¢¸µÇÛ¶ö¼Ô¤ä´Ø¤ï¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¤ËÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·Â³¤±¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤Ë¡ÖÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ÆÁÊ¤¨¤ëÎã¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÍè¤Ï¡¢Î¥º§¤äÊÌ¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¿·¤·¤¤Áê¼ê¤òÃµ¤»¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î´¶¾ð¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤äÀ¸³è¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸µ¤ÎÉ×¤äºÊ¤Î¤³¤È¤òËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤
¤Þ¤¿ÇÛ¶ö¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÄ¹¤¯°ú¤¤º¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Æ¤È¤Î³Î¼¹¤ä³ëÆ£¤ÏÃ±¤Ê¤ë²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤âÄ¹¤¤´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¿´¤Î¤Ê¤«¤Ë±Æ¶Á¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤ä»à¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Î¿´ÍýÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÅÜ¤ê¤äÈá¤·¤ß¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹âÎð´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â»þÂå¤Î³Î¼¹¤ä³ëÆ£¤òÊú¤¨Â³¤±¡¢¿Æ¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤äº¨¤ß¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤Î¤â¤È¤Ë¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤ÆÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤ÇÄ¹Ê¸¤ÎÉÔËþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Ç»¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢»öÌ³½ê¤«¤é¥á¡¼¥ë¤ÇÃúÇ«¤Ë¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿É¤µ¤ä¶ì¤·¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢ÅÜ¤ê¤äº¨¤ß¤òÊú¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÂ»¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¤½¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Õ¥¿¥¹Çî»Î¤Î·Ù¾â¨¡¨¡²áµî¤Î¶ì¤·¤ß¤ò·¡¤êµ¯¤³¤¹¤Ê
¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥í¥Õ¥¿¥¹¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¤ÊÊÆ¹ñ¤ÎÇ§ÃÎ¿´Íý³Ø¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Îµ²±¤ÎÊÑ²½¤äµõµ¶µ²±¤¬ºî¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¸¦µæ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²áµî¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍÞ°µ¤µ¤ì¤¿µ²±¤ä²óÉü¤µ¤ì¤¿µ²±¤Î¡Ö¿®ÍêÀ¡×¤Ë¶¯¤¤µ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢ÌµÍý¤Ë²áµî¤Î¶ì¤·¤ß¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤à¤·¤íµõµ¶¤Îµ²±¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤ò°²½¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢·ù¤Êµ²±¤ÈÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¿´¤¬Ìþ¤¨¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï·ù¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤»¤Ð»×¤¤ÊÖ¤¹¤Û¤É¡¢Àº¿À¾õÂÖ¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢²áµî¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¼«»¦Ç°Î¸¤ä¤¦¤Ä¾É¾õ¤Î°²½¡¢¤µ¤é¤ËÎ¥º§¤Ê¤É²ÈÂ²´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë·¹¸þ¤¬Â¿¿ôÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß¤ÎÀº¿À°åÎÅ¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ò·¡¤êÊÖ¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¡×¤Î´¶¾ð¤ä¶ì¤·¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¯¼£ÎÅ¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤â¡¢¿É¤¤»×¤¤¤òÊú¤¨¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï²áµî¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¸¶°ø¤òµæÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¡¢²¿¤«¿É¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¡Ö¸½ºß¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¡¢²¿¤«·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤·´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤òÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀÎ¤Î·ù¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¿´¤Î¾õÂÖ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸¦µæ¤Ç³Î¤«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»ä¤â¿É¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÏÃ¤Ï¤â¤¦¤ª½ª¤¤¤Ë¤·¤Æ¡¢º£µ¯¤¤Æ¤¤¤ëÌäÂê¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡×
²áµî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Öº£¡×¤Î´¶¾ð¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤Û¤¦¤¬¿´¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Æ¤ä¸µÇÛ¶ö¼Ô¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤äº¨¤ß¤ò¡Öµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¼êÊü¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º¨¤ß¤äÅÜ¤ê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¡¢¤¿¤À¡ÖËº¤ì¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï²áµî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ä
¤·¤«¤·¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡Ö¤¢¤Î¿Í¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÉÔ¹¬¤À¡×¤È»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸¤¬¤è¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¡¢¤Þ¤À¤¢¤Î¿Í¤ËÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡×¤È¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤òÇ§¤á¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º¨¤ß¤À¤±¤Ç¿ÍÀ¸¤ò¾ÃÌ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â¾¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¡£Â¾¿Í¤Ë¼Õºá¤ä²þ¿´¤òµá¤á¤Æ¤â¡¢¤Þ¤º¤³¤Á¤é¤Î»×¤¦¤È¤ª¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢²áµî¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Öº£¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢¿É¤¤¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Îµ¤¤ÎÊ¶¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²ñ¤¦¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ëÍ§¤À¤Á¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¥±¡¼¥²°¤µ¤ó¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÇã¤Ã¤Æµ¢¤ë¡£¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¸¤¤äÇ¤ÈÍ·¤Ö¡£¶á½ê¤ò·Ú¤¯¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤·¤Æ´À¤ò¤«¤¯¨¡¨¡ÆâÍÆ¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç·ë¹½¤Ç¤¹¡£
¥¢¥À¥ë¥ÈÆ°²è¤Çµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤·¡¢´ÚÎ®¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤Î¡Ö¿ä¤·³è¡×¤Ç¤â¤¤¤¤¡£Ë¡Î§¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤À¤Ã¤Æ¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¤¤¤¤«¤é¡¢ÅÜ¤ê¤äº¨¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÄË¤ß¤¬½ù¡¹¤Ë°ú¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢¿´¤Î¤Ê¤«¤â¾¯¤·¤º¤Ä·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø°å»Õ¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤ »à¤ÎÄ¾Á°¤Î¸å²ù¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£