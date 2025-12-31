ËÌµþ¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È´°À®ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼30¼ÒÄ¶¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë
2026ËÌµþËòÁñ¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤¬25Æü¡¢ËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ËÌµþ¤Ë¤Ï¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î´°À®ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤¬30¼Ò°Ê¾å½¸ÀÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¿å½à¤Ë¤¢¤ê¡¢ËÌµþ¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¶ä²ÏÄÌÍÑ¡¢¾¾±äÆ°ÎÏ¡¢²ÃÂ®¿Ê²½¡¢À±Æ°µª¸µ¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È·²¤¬°éÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹ÌÖ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
ËÜÂÎµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAIÊ¬Ìî¤ÎÀ®²Ì¤¬¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡ÖÅ·¹©¡×¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢À¤³¦½é¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÍ¥¾¡¤Ë²Ã¤¨¡¢100¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÈÆÍÑ¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥ÉAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ö·Å»×³«Êª¡×¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÊ£»¨¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ÎÍý²ò¤È¼Â¹Ô¤ò»Ù±ç¤Ç¤¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î¡ÖÇ¾¡×¤ÏGPT-5Æ±Îà¥â¥Ç¥ë¤ò15¡ó¾å²ó¤ëÀÇ½¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾±äÆ°ÎÏ¤ÎN2¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç½àÍ¥¾¡¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È±¿Æ°²ñ¤ÎÁö¤êÉýÄ·¤Ó¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Ãæ¹ñºÇ¹â¿å½à¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î´é¤ÈÉ½¾ðË¤«¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÃÂ®¿Ê²½¤ÎT1¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¶È³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎËÜÂÎ¹½Â¤¶¯ÅÙ¤ÈÂÑ¾×·âÀÇ½¤òÈ÷¤¨¡¢Å¾ÅÝ¸å1ÉÃ¤Ç¤Î¿×Â®¤Êµ¯¤¾å¤¬¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢´ØÏ¢µ»½Ñ¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¡£¶ä²ÏÄÌÍÑ¤Ï¡¢¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯³Ø½¬¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÇÄ»ý¤ä¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î»ë³Ð¡¦¸À¸ì¡¦Æ°ºî¡ÊVLA¡ËÂÐ±þ¡Ö¾®Ç¾¡×¥â¥Ç¥ë¤òÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥·¥Ê¥ê¥ª¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤È¼ÂÍÑ²½¤¬À®²Ì¤ò¾å¤²»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌµþ¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁÏÀß¤·¡¢Âè1²óÀ¤³¦¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È±¿Æ°²ñ¤Î³«ºÅ¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¡ÖÅ·¹©¡×¡ÖÅ·íÅ¡×¤Ï¡¢¹©¶ÈÀ½Â¤¡¢ÆÃ¼ìºî¶È¡¢ÊªÎ®»ÅÊ¬¤±¡¢¾¦¶È°ÆÆâ¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¼Â¾Ú¡¦±þÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶ä²ÏÄÌÍÑ¤Î¡Ö³¸ÇîÆÃ¡×¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢ÈþÃÄ¤ÎÌµ¿ÍÌô¶É¤äÌµ¿Í¾®Çä¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²ÃÂ®¿Ê²½¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ØÏ¢Âç²ñ¤Ç¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë