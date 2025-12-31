Í·¤ÓÈ¾Ê¬¤Ç¡Ö¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡×¤ò»Ï¤á¤¿½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·ÆÍÁ³¡¢¶µ¼¼Ãæ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¡¢°ì¿Í¤Î»Ò¤Ë°ÛÊÑ¤¬¡Ä
¶öÁ³¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤²ø°Û¤ò¡¢¿Í¤Ï¡Ö¾ã¤ê¡×¤ä¡Öã®¤ê¡×¤È¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£²øÃÌ½¯½¸²È¤Î¶ÁÍÎÊ¿¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç15Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ²øÃÌ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ø°ÛÂÎ¸³ÃÌ¤ò½¯½¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¶Á¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ã¤ê¤ÎÏÃ¡Ù¤«¤éÈ´¿è¤·¡¢¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¸ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë²¿¤«¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¿Û©¤¯¤Ä¤¤Î²øÃÌ¡Ö¾ã¤ê¡×¤ò²ò¶Ø!¥¿¥Ö¡¼¤ØÄ©¤àÃø¼ÔÞÕ¿È¤Î²ø´ñ¼èºàÏ¿¡£¶ÁÍÎÊ¿¡Ø¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ã¤ê¤ÎÏÃ¡Ù
¶Ø»ßÎá
¡Ö¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºòÆü¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤¿À¸ÅÌ¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×
Åö»þ¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä«¤Î¶µ¼¼¤ÇÎ×»þÄ«Îé¤Î¹»ÆâÊüÁ÷¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈþºé¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×
¤³¤ÎÌÜ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¿¤½¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾×·âÅª¤ÊÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¹¾¸ý¤µ¤ó¤¬¾®³Ø¹»5Ç¯À¸¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
1980Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡×¤¬°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥Û¥é¡¼Ì¡²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ª¥«¥ë¥ÈÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¹ßÎî½Ñ¡ÊÎî¤ò¸Æ¤ÖÊýË¡¡Ë¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡×¤Ï¤è¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²ø°Û¸½¾Ý¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¹¥´ñ¿´¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¤Î¤Ë½¼Ê¬²á¤®¤ë¤Û¤É¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½÷¤Î»Ò»°¿Í¤¬¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¤¿
¡Ö»ä¤¿¤Á¡¢º£¤«¤é¡Ø¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡Ù¤ò¤ä¤ë¤Î¡×
¤¢¤ëÆü¤ÎÊü²Ý¸å¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î½÷¤Î»Ò»°¿Í¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶µ¼¼¤Î´ù¤òÆ°¤«¤·»Ï¤á¤¿¡£Èþºé¤µ¤ó¤È¤¤¤¦»Ò¤¬¡¢Í§Ã£Æó¿Í¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£
¹¾¸ý¤µ¤ó¤ÎÄÌ¤¦³Ø¹»¤Ç¤â¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤Ï¥Ö¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ¿¦°÷¤«¤é¤Ï¡ÖÊÑ¤ÊÍ·¤Ó¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÓ·ù¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÀ¸¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£½÷¤Î»Ò¤é¤Ï¡¢Ï²¼¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´ù¤òÁëÂ¦¤Ø¤ÈÆ°¤«¤·¡¢¤½¤³¤Ç¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¤¢¤¤¤¦¤¨¤ª¡¢¤«¤¤¯¤±¤³¡¢¤µ¤·¤¹¤»¤½¡Ä¡Ä¡£
»Í³Ñ¤¤»æ¤Ë¸Þ½½²»¤ò½ñ¤¡¢¤½¤Î¾å¤ËÄ»µï¤Î¥Þ¡¼¥¯¤òÉÁ¤¯¡£¤½¤ÎÎ¾ÏÆ¤Ë¡Ö¤Ï¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢Ä»µï¤Ë10±ß¶Ì¤òÃÖ¤¯¡£¤½¤³¤Ë»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬¿Íº¹¤·»Ø¤òÃÖ¤¤¤ÆÎî¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤À¤¬¡¢Îî¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤È10±ß¶Ì¤¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤»Ï¤á¤ÆÊ¸»ú¤ò»Ø¤·¼¨¤·¡¢²¿¤é¤«¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢Èà½÷¤é¤Î¡Ø¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡Ù¤ÎÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤Î¼êË¡¤ËÂ§¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÍè¤Ï¶Ø´÷¤È¤µ¤ì¤ë¶Ø»ß»ö¹à¤Î¸·¼é¤ä¡¢¸·³Ê¤ÊºîË¡¤Î¤â¤È¤Ë¹Ô¤¦µ·¼°¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¡¢·è¤·¤ÆÍ·¤ÓÈ¾Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Èþºé¤µ¤ó¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿°ÛÊÑ
½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Èà½÷¤é»°¿Í¤Ï´ù¤ò°Ï¤ß¡¢
¡Ö¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡¢¤ª¤¤¤Ç¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤Î¤Û¤¦¤ØÆ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¤È¾§¤¨»Ï¤á¤¿¡£
¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï²¿¿Í¤«¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£À¾Æü¤Î¤¢¤¿¤ëÊü²Ý¸å¤Î¶µ¼¼¤Ç¡¢½÷¤Î»Ò¤é»°¿Í¤Ï10±ß¶Ì¤Ë»Ø¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¬Æ°¤¯¤Î¤òº£¤«º£¤«¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¡¢¤ª¤¤¤Ç¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤é¡Ø¤Ï¤¤¡Ù¤Î¤Û¤¦¤ØÆ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
Èà½÷¤é¤¬²¿ÅÙ¤«¤½¤¦¾§¤¨¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¤À¤á¡ª
¶µ¼¼Ãæ¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¤Û¤É¤ÎÂçÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢½÷¤Î»Ò¤Î°ì¿Í¡½¡½Èþºé¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤¬¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤¥í¡¼¥×¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¬¥¯¥ó¤È°Ø»Ò¤´¤È¸å¤í¤ØÆ°¤¤¤¿¡£¥¬¥¬¥¬¡¢¤ÈÀ¨¤¤²»¤òÎ©¤Æ¤ÆÈà½÷¤ÎÂÎ¤Ï¶µ¼¼¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Ø¤È°ú¤À¢¤é¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ²¼Â¦¤ÎÊÉ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¤¦¤Ã¡ª¡×¤È¤¤¤¦Æß¤¤À¼¤È¤È¤â¤ËÌµÂ¤ºî¤Ë¾²¤Ø¤ÈÊü¤êÅê¤²¤é¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Ã¯¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤â¤¹¤Ç¤Ë°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Èþºé¤µ¤ó¤ÏµßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¡Ä¡Ä
ÍâÄ«¡¢Î×»þ¤ÎÁ´¹»ÊüÁ÷¤Ç¡Ö¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤Î¶Ø»ß¡×¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èþºé¤µ¤ó¤ÏµßµÞ¼Ö¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿ÀèÀ¸¤Ë¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿Á´°÷¤¬¤³¤Ã¤Ô¤É¤¯¼¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Èþºé¤µ¤ó°Ê³°¤ÎÆó¿Í¤Ï¡¢µã¤¶«¤Ö¤¢¤Þ¤ê²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎºøÍð¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¡£¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
Á´¹»ÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÄÃ´Ç¤¤Î¶µ»Õ¤¬ÀÅ¤«¤Ë¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡ÖºòÆü¡¢Èþºé¤Á¤ã¤ó¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤´Î¾¿Æ¤ÎÅÔ¹ç¤Ç°ú¤Ã±Û¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¶µ¼¼¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¡£
¡ÖÈþºé¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ï°ú¤Ã±Û¤·¤Î½àÈ÷¤ÇË»¤·¤¤¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤Ë²È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤¬ÀèÀ¸¤ËÈþºé¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÆóÅÙ¤È¤½¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Ê¡×¤È·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÏÃ¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥¿¥Ö¡¼¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÏÃ¤ò¿Ö¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èà½÷¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ³Ø¹»¤ËÍè¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆóÅÙ¤È»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤À¤á¡ª¡×¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¡Ä¡Ä¡¢Ê¹¤³¤¨¤¿¤Ã¤±¡©
´ñÌ¯¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î½ÐÍè»ö¤Ï¹»Æâ¤Ç¤â¾×·âÅª¤Ê»ö·ï¤È¤·¤ÆÈø¤ò°ú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¥¯¥é¥¹¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬Ìî¼¡ÇÏ¤Î¤´¤È¤¯¹¥´ñ¿´¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö»ö·ï¤Î»þ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¡¢¹¾¸ý¤µ¤ó¤ò´Þ¤à¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿²¿¿Í¤«¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¿Ö¤¤Ë¤¯¤ë»Ò¤¬¤¤¤¿¡£
¹¾¸ý¤µ¤ó¤¬°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤òÏÃ¤·½ª¤¨¤¿»þ¡¢Æ±¤¸¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿ÊÌ¤ÎÍ§¿Í¤¬¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢¡Ø¤À¤á¡ª¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÀ¼¡Ä¡Ä¡¢Ê¹¤³¤¨¤¿¤Ã¤±¡©¡×
¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È²±¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Èþºé¤µ¤ó¤Ë°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤ëÄ¾Á°¤Ë¡¢°ìÅÙ¤À¤±ÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÂçÀ¼¤¬¶µ¼¼Ãæ¤Ë¹ì¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÏÁ´°÷¤Î°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÍ§¿Í¤Ï¼ó¤ò·¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢
¡ÖËÍ¤¬Ê¹¤¤¤¿¤Î¤Ï°ã¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤è¡×
¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤ó¤ÊÌõ¤Ê¤¤¤è¡£ÀäÂÐ¤Ë¡Ø¤À¤á¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÃ¯¤«¤¬¶«¤ó¤Ç¤¿¡×
¹¾¸ý¤µ¤ó¤Ï¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¡¢¤¢¤Î»þ¤ÎÂçÀ¼¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
¡ØÄË¤¤¡ª¡Ù¤ÈÊ¹¤³¤¨¤¿¿Í¡£
¡ØÉÝ¤¤¡ª¡Ù¤ÈÊ¹¤³¤¨¤¿¿Í¡£
¡ØÍè¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡Ù¤ÈÊ¹¤³¤¨¤¿¿Í¡£
¡Ø¤ä¤á¤Æ¡ª¡Ù¤ÈÊ¹¤³¤¨¤¿¿Í¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¿¨¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ã¤ê¤ÎÏÃ¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£