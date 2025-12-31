¡ÖÃ¯¤«¤é¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»³ÀîÊæ¹â¤¬35ºÐ¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÌÜ»Ø¤¹àµÕ½±á¤È¤½¤Î´üÂÔ´¶
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ï¤Þ¤À¤Ä¤¯¤ì¤ë¡½¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÏÉÔ¿¶¤¬Â³¤¡¢ÂÇÎ¨2³ä2Ê¬6ÎÒ¡¢23ËÜÎÝÂÇ¡£ÉÔËÜ°Õ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÅß¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«¤é¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾µåÃÄ¤Î¹¥Åê¼ê¤òÂÇ¤ÁÊø¤¹¤À¤±¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¡¢Æ±¤¸¤¯2Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇÂ¿¾¡¤Ëµ±¤¤¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¤¬¸ÅÁã¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ø°ÜÀÒ¡£Íê¤ì¤ë±¦ÏÓ¤Ï°ìÅ¾¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£»³Àî¤Ï¡ÖÂÐÀï¤¹¤ë¤¤¤Á¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¶¯Å¨¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤Ï¡Ë°ËÆ£Âç³¤¤ÈËÌ»³¤â¤¤¤ë¤·¡¢¤«¤Ê¤ê¼ê¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢±³µ¶¤ê¤Ê¤¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤Îý½¬¤òº£¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤¬¡Êº£Ç¯¤Î¡ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¤È¤¤È¤«¡¢47È¯ÂÇ¤Ã¤¿»þ¡Ê2018Ç¯¡Ë¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¦¤·¡£¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤«¤é¤Ç¤âÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤¦¤¤¤¦´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»Ä¾¸å¤«¤éÊ¡²¬¸©Æâ¤Îµå¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òºÆ³«¡£¡Ö1·î¡¢2·î¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤·¤Ã¤«¤êÄÉ¤¤¹þ¤á¤ë¡£Ä´À°¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂÎ¤ò¤¤¤¸¤áÈ´¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÂÇ·â¤Ç¤âºÇ¹â¼ì·®Áª¼ê¾Þ¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º´ü´Ö¤Ç¤Î¤¤¤¤´¶³Ð¤òÂÎ¤Ë¤·¤ß¤³¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¡£¼«¤é¤Ø¤Î´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÎ¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µðÂÎ¤Ï¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂÇµå¤òÀ¸¤àÈ¿ÌÌ¡¢ÂÎ¤ËÉéÃ´¤Ï¤«¤«¤ë¡£·ë²Ì¡¢½½Ê¬¤ÊÎý½¬ÎÌ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âº£µ¨¤ÎÉÔ¿¶¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤òÇ¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¤Ç¤¤ëÂÎ¤È¤«¡¢»î¹ç½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤Ç¤¤ëÂÎ¡×¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤·¡£Í¼¿©¤Ï·ÀÌóÀè¤«¤é¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÀ°¤Ã¤¿¿©»ö¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þ¤«¤éÌó5¥¥í¸º¤ê¡¢ÂÎ½Å109¥¥í¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸ú²Ì¤Ï¥·¡¼¥º¥ó»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤Ç¤ËÉ½¾ð¤Ë¤Ï½¼¼Â¤Î¿§¤¬Ç»¤¯¤Ë¤¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ÎÇ¯ÆâºÇ½ªÆü¤À¤Ã¤¿26Æü¤Ï¡¢¸á¸å¤ËÊ¡²¬»ÔÆâ¤ÎµÞºä¤ÇºäÆ»¥À¥Ã¥·¥å¤ò´º¹Ô¡£¼ã¼ê¤è¤êËÜ¿ô¤³¤½¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Â©¤â¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·Ú²÷¤ÊÂ¼è¤ê¤Ç°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤ÈÀï¤ï¤Ê¤¤¤È¡£Í¸¶¤À¤í¤¦¤È°ËÆ£Âç³¤¤À¤í¤¦¤È¡¢Æü¥Ï¥à°Ê³°¤Ë¤â¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤Ð¥Û¡¼¥¯¥¹¤¬3Ï¢ÇÆ¤Ç¤¤ë¡£3Ï¢ÇÆ¤ò¼è¤ì¤ë¤Î¤ÏËÍ¤¿¤Á¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Í¡×¡£¥×¥í13Ç¯ÌÜ¤ÏµÕ½±¤ÎÇ¯¤Ë¤¹¤ë¡£»³Àî¤ÎÉ¡Â©¤Ï¹Ó¤¤¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë