Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¡ÖºÇÂç£¹£°¡óÄøÅÙ°Ê¾å¡×¡©È¯À¸³ÎÎ¨¤Î"Éý"¤Ê¤¼¸«Ä¾¤·¡©¡¡³Î¼Â¤Ë¶á¤Å¤¯"¤½¤Î»þ"...»à¼Ô¿ô¸º¤Î¥«¥®¤Ï¡ØÁá´üÈòÆñ¡Ù¡ØÂÑ¿Ì²½Î¨¸þ¾å¡Ù
¡¡2025Ç¯¤âÃÏ¿ÌºÒ³²¤ÎÂ¿¤¤1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¡¡µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢12·î8Æü¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ6¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢ÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÀÄ¿¹¸©ÅìÊý²ÃÏ¿Ì¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç½é¤á¤Æ¡ÖËÌ³¤Æ»¡¦»°Î¦²¸åÈ¯ÃÏ¿ÌÃí°Õ¾ðÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡7·î¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¡¦¥«¥à¥Á¥ã¥Ä¥«È¾ÅçÅìÊý²¤ÇÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éÏÂ²Î»³¤Þ¤Ç¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÄÅÇÈ·ÙÊó¤¬È¯É½¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÊ¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»Ô¤Ç¹ñÆâÎòÂåºÇ¹âµ¤²¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î41.2¡î¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¹ó½ë¤Ç¤ÎÈòÆñ¡×¤Î²ÝÂê¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢6·î¤´¤í¤«¤é¼¯»ùÅç¸©¥È¥«¥éÎóÅç¤Ç·²È¯ÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢SNS¾å¤Î¡ÈÃÏ¿ÌÎ®¸À¡Ê¥Ç¥Þ¡Ë¡É¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£1·î¤Ë¤ÏÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÎ×»þ¾ðÊó¤Î2²óÌÜ¤ÎÈ¯É½¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡¡¤½¤ó¤Ê2025Ç¯¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3·î¤ËÈï³²ÁÛÄê¤¬13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸«Ä¾¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢9·î¤Ë¤Ï1·î¤Ë7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÊÑ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤âÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡¡2025Ç¯¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Î¿·¤¿¤ÊÈï³²ÁÛÄê¤ÈÈ¯À¸³ÎÎ¨¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¢¡¼èºà¡¦Ê¸¡¡Ê¡ËÜ¿¸¸çMBSÊóÆ»¾ðÊó¶É ºÒ³²¡¦µ¤¾ÝÃ´Åö¥Ç¥¹¥¯¡£¤ª¤â¤ËÄÅÇÈÈòÆñ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼èºà¡£À¾ÆüËÜ¹ë±«¤äÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎÈïºÒÃÏ¼èºà¤â·Ð¸³¡£¿Í¤ÈËÉºÒÌ¤Íè¥»¥ó¥¿¡¼ÆÃÊÌ¸¦µæÄ´ºº°÷¡£¿À¸Í³Ø±¡Âç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡£
Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¡¡7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿£¸¤«·î¤Ç¤Î¹¹¿·¤Ï¥Ê¥¼¡©
¡¡º£¸å£³£°Ç¯°ÊÆâ¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤¬2025Ç¯1·î¤Ë¡Ö£¸£°¡óÄøÅÙ¡×¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢2025Ç¯£¹·î¡¢À¯ÉÜ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¯É½³ÎÎ¨¤ò¡Ö£¶£°¡ó¡Á£¹£°¡óÄøÅÙ°Ê¾å¡×¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÈ¯É½¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö£¹£°¡óÄøÅÙ°Ê¾å¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö£¹£´¡¥£µ¡ó°Ê¾å¡×¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö£¸£°¡óÄøÅÙ¡×¤«¤é¾å²¼¤È¤â¤ËÉý¤Î¤¢¤ë³ÎÎ¨¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡£
¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ï¡¢³µ¤Í£±£°£°¡Á£±£µ£°Ç¯´Ö³Ö¤Ç·«¤êÊÖ¤·È¯À¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö·ÄÄ¹ÃÏ¿Ì¡Ê£±£¶£°£µÇ¯¡Ë¡×¤È¡ÖÊõ±ÊÃÏ¿Ì¡Ê£±£·£°£·Ç¯¡Ë¡×¤Î´Ö¤Ï£±£°£²Ç¯¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¡ÖÊõ±ÊÃÏ¿Ì¡×¤È¡Ö°ÂÀ¯ÃÏ¿Ì¡Ê£±£¸£µ£´Ç¯¡Ë¡×¤Þ¤Ç¤Ï£±£´£¸Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö°ÂÀ¯ÃÏ¿Ì¡×¤È¡Ö¾¼ÏÂ¡ÊÅìÆî³¤¡¦Æî³¤¡ËÃÏ¿Ì¡Ê£±£¹£´£´¡¦£´£¶Ç¯¡Ë¡×¤Ï£¹£°¡Á£¹£²Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¼þ´üÅª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö»þ´ÖÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¡×¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤ÆÈ¯À¸³ÎÎ¨¤ò»»½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»þ´ÖÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¡×¤¬ÍÑ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ï¡¢²áµî¤ËÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤¿´Ö³Ö¤ÈÎ´µ¯ÎÌ¤Ç¡¢¢¦ÃÏ¿Ì¤òµ¯¤³¤¹¤Ò¤º¤ß¤ÎÃßÀÑ¤Ï°ìÄê¢¦ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Î¤Ò¤º¤ß¤Î²òÊü¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¢¦È¯À¸´Ö³Ö¤ÏÁ°¤ÎÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Á°Äó¤ËÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»»½ÐÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£¸å£³£°Ç¯°ÊÆâ¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ç¤¹¡££²£°£±£´Ç¯¤Ë¡Ö£·£°¡óÄøÅÙ¡×¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤Ë¡Ö£·£°¡Á£¸£°¡ó¡×¤Ë¾å¾º¡¢¤½¤·¤Æº£Ç¯£±·î¤Ë¤Ï¡Ö£¸£°¡óÄøÅÙ¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
£¸¤«·î¤ÇÊÑ¹¹¤·¤¿ÍýÍ³¡§º¬µò¤È¤Ê¤ë¡ÖÎ´µ¯ÎÌ¡×¥Ç¡¼¥¿¤Î¸«Ä¾¤·
¡¡¤Ç¤Ï¡¢º¬µò¤È¤Ê¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Î£±¤Ä¡ÖÎ´µ¯ÎÌ¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©
¡¡»þ´ÖÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Á°¤Ëµ¯¤¤¿ÃÏ¿Ì¤ÎÎ´µ¯ÎÌ¤¬Âç¤¤¤¡Ê¤Ä¤Þ¤ê¤ÏÃÏ¿Ì¤¬Âç¤¤¤¡Ë¤È¡¢¼¡¤Ëµ¯¤¤ëÃÏ¿Ì¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Î´µ¯ÎÌ¤¬¾®¤µ¤¤¾ì¹ç¤Ï¼¡¤ÎÃÏ¿Ì¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬Ã»¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ë¡Â§¤Ç¤¹¡£
¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ï¼þ´üÅª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹âÃÎ¸©¼¼¸Í»Ô¤Î¼¼ÄÅ¹Á¤Ç¤ÏÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤êÎ´µ¯¤·¤¿¹â¤µ¡ÊÎ´µ¯ÎÌ¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿»ËÎÁ¤¬»Ä¤µ¤ì¡¢»þ´ÖÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÎ´µ¯ÎÌ¤Ï¡¢Êõ±ÊÃÏ¿Ì¤Ç£±¡¥£¸£í¡¢°ÂÀ¯ÃÏ¿Ì¤Ç£±¡¥£²£í¡¢¾¼ÏÂÃÏ¿Ì¤Ç£±¡¥£±£µ£í¤È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ¹¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î£±¤Ä¤Ï¡¢¼¼ÄÅ¹Á¤ÎÎ´µ¯ÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤¹¡£¿·¤¿¤Ê¸¦µæÏÀÊ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¢¦»ËÎÁ¤ÎµÏ¿¤ä²ò¼á¤òºÆ¸¡Æ¤¡¢¢¦Î´µ¯ÎÌ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÉ½¤¹¤³¤È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ËÉý¤ò»ý¤¿¤»¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤ÏÊõ±ÊÃÏ¿Ì¤Ç£±¡¥£¸£³£í¡¢°ÂÀ¯ÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï£±¡¥£±£³£í¡¢¾¼ÏÂ¡ÊÆî³¤¡ËÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï£±¡¥£°£²£í¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢É¸½àÊÐº¹¤¬¡¢Êõ±ÊÃÏ¿Ì¤Ç£°¡¥£µ£±£í¡¢°ÂÀ¯ÃÏ¿Ì¤Ç£°¡¥£µ£²£í¡¢¾¼ÏÂÃÏ¿Ì¤Ç£°¡¥£°£¶£í¤ÈÈ½ÃÇ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Êõ±ÊÃÏ¿Ì¤ÎÎ´µ¯ÎÌ¤Ï¡¢£±¡¥£¸£³£í¤Î¡Þ£°¡¥£µ£±£í¤Û¤É¤Î¸íº¹¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ·×»»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
È¯À¸³ÎÎ¨·×»»¥â¥Ç¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤â
¡¡¤â¤¦£±¤Ä¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢ÍÑ¤¤¤ëÈ¯À¸³ÎÎ¨·×»»¥â¥Ç¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö»þ´ÖÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¡×¤Ç¤Ï¤Ò¤º¤ß¤ÎÃßÀÑ¤Ï°ìÄê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¢¦ÃÏ¿Ì¤òµ¯¤³¤¹¤Ò¤º¤ß¤ÎÃßÀÑ¤¬°ìÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ë¢¦ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Î¤Ò¤º¤ß¤Î²òÊü¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¢¦È¯À¸´Ö³Ö¤ÏÁ°¤ÎÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ËÈæÎã¤¹¤ë¤¬¤Ð¤é¤Ä¤¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡Ö¤¹¤Ù¤êÎÌ°ÍÂ¸£Â£Ð£Ô¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê·×»»¥â¥Ç¥ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿ôÃÍ¡ÊÎ´µ¯ÎÌ¡Ë¤ËÉý¤ò»ý¤¿¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»»½ÐÊýË¡¤â¸«Ä¾¤¹¤Ê¤É¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸³ÎÎ¨¤ËÉý¤¬½Ð¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸³ÎÎ¨¡Ö£¸£°¡óÄøÅÙ¡×¢ª¡Ö£¶£°¡ó¡Á£¹£°¡óÄøÅÙ°Ê¾å¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Í×°ø¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Êó¹ð½ñ¤Ë¤Ï¡¢Â¾ÃÏ°è¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë»È¤¦¡Ö£Â£Ð£Ô¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÊÌ¥â¥Ç¥ë¤Ç·×»»¤·¤¿¡Ö20¡Á50%¡×¤È¤¹¤ë¡ÈÄã¤¤³ÎÎ¨¡É¤â¿·¤¿¤ËÊ»µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë2¤Ä¤Î·×»»·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¡¢³ÎÎ¨¤Î¿ôÃÍ¤Î²ò¼á¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡ÖÆî³¤¥È¥é¥Õ¤Î¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¹ñ¤ÎÃÏ¿ÌÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Î²ñÄ¹¤ÇÅìµþÂç³Ø¤ÎÊ¿ÅÄÄ¾Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡¢¡ÖÆî³¤¥È¥é¥Õ¤ÇÂç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¡¢¼¡¤ÎÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë¤Þ¤ÇÆü¡¹¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤¹¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼¤¬¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ê¸¦µæÃÎ¸«¤È·×»»ÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Î£³£°Ç¯È¯À¸³ÎÎ¨¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢»ËÎÁ¤Î²ò¼á¤È·×»»ÊýË¡¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Æî³¤¥È¥é¥Õ¤Î¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö£¶£°¡ó¡Á£¹£°¡óÄøÅÙ°Ê¾å¡×¤È¤Î¿ôÃÍ¤ò¸«¤Æ¡¢£¶£°¡ó¤Ë¡È²¼¤¬¤Ã¤¿¡É¤È¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤â£¹£°¡óÄøÅÙ°Ê¾å¤Ë¡È¾å¤¬¤Ã¤¿¡É¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤¤¤º¤ì¤â¸í¤ê¤Ç¤¹¡£¹ï°ì¹ï¤ÈÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ºÇ¿·¤Î²Ê³ØÅªÃÎ¸«¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Àµ³ÎÀ¤òµá¤á¤ë¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¾ò·ï¤ò¹ÍÎ¸¤»¤Í¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤ò¿ôÃÍ²½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤µ¤é¤ËÊ¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡Ö»þ´ÖÍ½Â¬¥â¥Ç¥ë¡×¤Î£³£°Ç¯È¯À¸³ÎÎ¨¤Ï¡¢¡Ö£·£°¡óÄøÅÙ¡×¢ª¡Ö£·£°¡Á£¸£°¡ó¡×¢ª¡Ö£¸£°¡óÄøÅÙ¡×¤ÈÊÑÁ«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ï¼þ´üÅª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡È¤½¤Î»þ¡É¤Ï³Î¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²ÁÛÄê¡¡»à¼Ô¤ÏÁ°²ó¤è¤ê3Ëü4000¿Í¸º¡¡¤·¤«¤·ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î18ÇÜ
¡¡£²£°£²£µÇ¯£³·î¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Î»à¼Ô¤Ï¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹çÁ´¹ñ¤ÇÌó29Ëü8000¿Í¤È¿·¤¿¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ô»ú¤Ï¡¢Á°²óÁÛÄê¤«¤é3Ëü4000¿Í¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î»à¼Ô¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô¤Î18ÇÜ¤â¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¹¡£¡Ê·Ù»¡Ä£¡§ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÎÃÏ¿Ì¤äÄÅÇÈ¤ÎÈï³²¤Ë¤è¤ë»à¼Ô£±Ëü£µ£¹£°£°¿Í¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¼Ô£²£µ£²£°¿Í¡Ë
¡¡¸·¤·¤¤ÁÛÄê¤ò¤É¤¦ÆÉ¤ß²ò¤¯¤Ù¤¤«¡½¡£
¡¡»à¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤ë¸¶°ø¤¬¡¢ÄÅÇÈ¤Ç¤¹¡£29Ëü8000¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢21Ëü5000¿Í¤¬ÄÅÇÈ¤Ë¤è¤ë»à¼Ô¤È¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Î7³ä¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÁÛÄê¤Ï¡ÖÄÅÇÈ¤ÎÁá´üÈòÆñ°Õ¼±¡×¤¬Äã¤¤¾ì¹ç¡Ê20%¡Ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£Áá´üÈòÆñ°Õ¼±¤¬¹â¤¯¡Ê70¡ó¡Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢»à¼Ô¤Ï9Ëü4000¿Í¤È¡¢4³ä¤Û¤É¤Ë¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÁÛÄê¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡ÖÄÅÇÈ¤«¤éÁá¤¯Æ¨¤²¤ë¤³¤È¡×¤¬²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Âçºå¤Ç¡¢ÄÅÇÈÅþÃ£»þ´Ö¤¬ºÇÂç£µÊ¬Áá¤Þ¤Ã¤¿Ä®¤â¡Ä1ÉÃ¤Ç¤âÁá¤¤ÈòÆñ¤ò
¡¡º£²ó¤ÎÁÛÄê¤Ç¤Ï¡¢¶áµ¦¡¦ÆÁÅç¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ£´£°»ÔÄ®¤Ç¡¢¹â¤µ£±£í¤ÎÄÅÇÈ¤ÎºÇÃ»ÅþÃ£»þ´Ö¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄÅÇÈ¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÎÏ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢20£ã£í¤Ç¤âÂ¸µ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤È¿Í¤¬Î®¤µ¤ì¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÏÂ²Î»³¸©¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³»Ô¤Ê¤É14»ÔÄ®¤ÇÄÅÇÈÅþÃ£¤¬1Ê¬°Ê¾åÁá¤¯¤Ê¤ëÁÛÄê¤Ç¤¹¡£ÇòÉÍÄ®¤È¤¹¤µ¤ßÄ®¤Ï1Ê¬Áá¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¸å3Ê¬¤Ë¡£ÆáÃÒ¾¡±ºÄ®¡¦ÂÀÃÏÄ®¡¦¶úËÜÄ®¤ÎÁÛÄê¤ÏÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤â¤½¤âÆáÃÒ¾¡±ºÄ®¤Ï3Ê¬¸å¡¢ÂÀÃÏÄ®¤È¶úËÜÄ®¤Ï2Ê¬¸å¤È¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤ÁÛÄê¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÃÏ¿Ì¤«¤é¤ª¤è¤½£±»þ´Ö¸å¤ÎÄÅÇÈÅþÃ£¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçºåÉÜÆâ¤Ç¤â11»ÔÄ®¤ÇÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Àôº´Ìî»Ô¤Ç¤Ï£´Ê¬¡¢ÅÄ¿¬Ä®¤Ç¤Ï5Ê¬¤âÁá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇÆîÃ¼¤ÎÌ¨Ä®¤Ç58Ê¬¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ë¤â1»þ´Ö49Ê¬¸å¤Ë¡¢£±£í¤Î¹â¤µ¤ÎÄÅÇÈ¤¬Íè¤ë¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÁÅç¸©¤Ç¤Ï¡¢±è´ß¤¹¤Ù¤Æ¤Î8»ÔÄ®¤ÇÄÅÇÈÅþÃ£»þ´Ö¤¬Áá¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆîÉô¤ÎÌ¶´ôÄ®¤Ç3Ê¬Áá¤¯¤Ê¤êÃÏ¿Ì¤«¤é6Ê¬¸å¡¢³¤ÍÛÄ®¤Ç1Ê¬Áá¤¯¤Ê¤ê5Ê¬¸å¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¤ÁÛÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¸©¤ÏÄÅÇÈÈòÆñ¤Î¼þÃÎ¡¦·¼È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤äÆÁÅç¸©¤Ç¤ÎºÇÂçÄÅÇÈ¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤ÁÛÄê¤Ç¤¹¡£ÏÂ²Î»³¸©¤¹¤µ¤ßÄ®¤Ç£²£°£í¡¢ÆáÃÒ¾¡±ºÄ®¤ä¶úËÜÄ®¤Ê¤É¤Ç£±£¸£í¡£ÆÁÅç¸©ÈþÇÈÄ®¤Ï£²£´£í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³»Ô£¸£í¡¢ÆÁÅç»Ô£¶£í¡¢Âçºå»Ô£µ£í¡¢¿À¸Í»Ô£´£í¤È¡¢·è¤·¤ÆÌýÃÇ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕµðÂçÃÏ¿Ì¤Î»à¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤òÀê¤á¤ëÄÅÇÈÈï³²¡£Áá´üÈòÆñ¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÈòÆñ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë
¡¡ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢Á´¹ñ¤Ç»à¼ÔÌó29Ëü8000¿Í¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤¿Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢Á°²ó¤«¤é3Ëü4000¿Í¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡Ö·úÊªÅÝ²õ¤Ç¤Î»à¼Ô¡×¤¬2Ëü¿Í¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£½»Âð¤ÎÂÑ¿Ì²½Î¨¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Ç87¡ó¤È¡¢2008Ç¯¤Î79%¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Èï³²ÁÛÄê¤Ê¤É¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¿À¯ÉÜ¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¡Êºî¶ÈÉô²ñ¡Ë¤Î¼çºº¤ÇÌ¾¸Å²°Âç³Ø¤ÎÊ¡ÏÂ¿É×Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ï¡¢Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤¬Âç¤¤¤¤ÈÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤ÎÂÑ¿Ì²½Î¨¤ÎÄã¤µ¤ò»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡ÏÂ»á¤Ï¡¢¡ÖÂÑ¿Ì²½Î¨¤¬90¡ó¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ï¡¢»°ÂçÅÔ»Ô¡ÊÅìµþ¡¦Âçºå¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ë°ú¤¤º¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼þÊÕ¤Î¡ËÂçÅÔ»Ô¤Ð¤«¤ê¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶áµ¦¡¦ÆÁÅç¤ÎÂÑ¿Ì²½Î¨¤Ï¡¢Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤Î87%¤òÂçºåÉÜ¡Ê88.7%¡Ë¤äÊ¼¸Ë¸©¡Ê90.1%¡Ë¤Ç¤Ï¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¡Ê92%¡Ë¤ä°¦ÃÎ¸©¡Ê91.2¡Ë¤âÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÂ²Î»³¤äÆÁÅç¤Ê¤ÉÆî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤ÎÈï³²¤¬Âç¤¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤Ç¤ÏÊ¿¶Ñ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¡ÏÂ»á¤Ï¡ÖÂÑ¿Ì²½¤ò¿Ê¤á¤ì¤ÐÈï³²¤Ï°µÅÝÅª¤Ë¸º¤ë¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿Ì¸å¤¹¤°¤ËÄÅÇÈ¤«¤éÈòÆñ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬É¬¿Ü¾ò·ï¤Ç¤¹¡£½»Âð¤¬Êø¤ì¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢ÄÅÇÈ¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¡Ö¸å¡×¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²ÐºÒ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤äÄÅÇÈ¤«¤é¤ÎÈòÆñ¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÂÑ¿Ì²½¹©»ö¤äËÉºÒÍÑÉÊ¤ÎÈ÷Ãß¤Ê¤É¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤ë¡ÖÁ°¡×¡¢¤Ä¤Þ¤êº£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¡¢¤½¤·¤Æ2026Ç¯¡¦¡¦¡¦¡Ö¤¤¤º¤ì¡¢É¬¤ºµ¯¤¤ë¤â¤Î¡×¤ÈÂª¤¨¡¢È÷¤¨¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£