¡¡¸µ£Î£Í£Â£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÂÃ«Æäºé¤¬Æ±´ü¤ÎÂ´¶È¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡£³£±Æü¤Ë¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤Á¤Ã¤Ò¡¼¡¢Â´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡Ö£Î£Í£Â£´£¸¤ÇÆ±´ü¤Î¤Á¤Ã¤Ò¡¼¡ª¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÈþ¤·¤¯¤Æ¡¢»ä¤¬¤¤¤Ä¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²¿¤ËÍ¶¤Ã¤Æ¤âÉÕ¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Â¼è¤ê·Ú¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤¤Á¤Ã¤Ò¡¼¤¬¤À¤¤¤¹¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢£²£³Æü¤Ë£Î£Í£Â£´£¸¤òÂ´¶È¤·¤¿Àî¾åÀé¿Ò¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö£Î£Í£Â£´£¸¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é½Ð°©¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Á¤Ã¤Ò¡¼¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤ó¤Ê¡£¤³¤ì¤Ï±¿Ì¿¤Ç¤¹¤Í¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤À¤¤¤¹¤¤Ê³§¤ó¤Ê¤È¤â²ñ¤¨¤Æ¡¢´ò¤·¤¯¤Æ¤Ï¤·¤ã¤¤¤¸¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¤È¤Ä¤Å¤±¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¤Á¤Ã¤Ò¡¼¤ÎÌ¤Íè¤È¡¢£Î£Í£Â£´£¸¤ÎÌ¤Íè¤¬¾Ð´é¤Ç°î¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¾Ð´é¤ÎÂ¦¤Ë¡¢»ä¤âÊÑ¤ï¤é¤ºµï¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ô£´´üÀ¸¡ô¤³¤ì¤Ë¤Æ¤ß¤ó¤ÊÂ´¶È¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¹¥¤¤Ê£²¿Í¡×¡Ö£Î£Í£Â£´£¸¤Îå«¤Ï±Ê±ó¤À¤è¤Í¡×¡ÖÆä¤Á¤ã¤ó¤âÂ´¶È£²¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¥è¥ó¥¥Ã¥¥µ¥¤¥³¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£