¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û·Ù²ü´¶¤Ï¾å¾º ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û·Ù²ü´¶¤Ï¾å¾º ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û·Ù²ü´¶¤Ï¾å¾º 2025Ç¯12·î31Æü 6»þ27Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û£Ö£É£Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊNY»þ´Ö¡§16:02¡Ë ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¡¡¡14.33¡Ê+0.13¡¡+0.92¡ó¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£µ»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£¶£·¥É¥ë°Â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£µËü£·£¹£°±ß ¥¢¥ó¥Àー¥¢ー¥Þー¤¬¾å¾º¡¡¥Õ¥§¥¢¥Õ¥¡¥Ã¥¯¥¹¤¬ÊÝÍÈæÎ¨¤ò£±£¶¡óÄ¶¤Ë°ú¤¾å¤²¡áÊÆ¹ñ³ô¸ÄÊÌ ¸¶Ìý¤Ï£°¡¥£²£²¡ó°Â¡á£Î£Ù¸¶Ìý½ªÃÍ