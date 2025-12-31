¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26 Âè19Àá ¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È vs ¥¨¥Ðー¥È¥ó »î¹ç·ë²Ì
¥×¥ì¥ß¥¢¥êー¥° 25/26¤ÎÂè19Àá ¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤È¥¨¥Ðー¥È¥ó¤Î»î¹ç¤¬¡¢12·î31Æü04:30¤Ë¥·¥Æ¥£¡¦¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¥¤¥´¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥«¥é¥à¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¥ª¥É¥¤¡ÊFW¡Ë¡¢¥âー¥¬¥ó¡¦¥®¥Ö¥¹¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊMF¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¨¥Ðー¥È¥ó¤Ï¥Æ¥£¥¨¥ë¥Î¡¦¥Ð¥êー¡ÊFW¡Ë¡¢¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥Þ¥¯¥Ëー¥ë¡ÊMF¡Ë¡¢¥á¥ë¥ê¥ó¡¦¥ìー¥ë¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
19Ê¬¤Ë»î¹ç¤¬Æ°¤¯¡£¥¨¥Ðー¥È¥ó¤Î¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥Þ¥¯¥Ëー¥ë¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥Êー¡ÊMF¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ¥¨¥Ðー¥È¥ó¤¬ÀèÀ©¡£
¤³¤³¤ÇÁ°È¾¤¬½ªÎ»¡£0-1¤È¥¨¥Ðー¥È¥ó¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¸åÈ¾¤ÎÆ¬¤«¤éÁª¼ê¸òÂå¡£¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥É¥ß¥ó¥²¥¹¡ÊMF¡Ë¤«¤é¥É¥¥¥°¥é¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
62Ê¬¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥¤¥´¥ë¡¦¥¸¥§¥º¥¹¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥¿¥¤¥¦¥©¡¦¥¢¥¦¥©¥Ëー¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
72Ê¬¡¢¥¨¥Ðー¥È¥ó¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥Ñ¥¿ー¥½¥ó¡ÊDF¡Ë¤«¤é¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥êー¥ê¥Ã¥·¥å¡ÊMF¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
75Ê¬¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤¬Áª¼ê¸òÂå¤ò¹Ô¤¦¡£¥«¥é¥à¡¦¥Ï¥É¥½¥ó¥ª¥É¥¤¡ÊFW¡Ë¤«¤é¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥Ð¥¯¥ï¡ÊFW¡Ë¤Ë¸òÂå¤·¤¿¡£
79Ê¬¥¨¥Ðー¥È¥ó¤Ëµ®½Å¤ÊÄÉ²ÃÅÀ¤¬Æþ¤ë¡£¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥Êー¡ÊMF¡Ë¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤é¥Æ¥£¥¨¥ë¥Î¡¦¥Ð¥êー¡ÊFW¡Ë¤¬¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤Æ0-2¡£2ÅÀº¹¤Ë¹¤²¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤â¥¨¥Ðー¥È¥ó¤ÎÁª¼ê¸òÂå¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬°Ê¹ß¤Ï»î¹ç¤ÏÆ°¤«¤º¡¢¥¨¥Ðー¥È¥ó¤¬0-2¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï61Ê¬¤Ë¥É¥¥¥°¥é¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊMF¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥¨¥íー¥«ー¥É¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2025-12-31 06:30:11 ¹¹¿·