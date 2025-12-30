¥«¥ì¥ï¥é¤¬¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³«ºÅ¡¡¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¥³¥é¥Ü¤ò¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¨¥·¥«¥ë¡×¤È¡Ö¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥ë¥ß¥Í¡¦¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¨¥·¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î´ü´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼Â»Ü¡£¼«Á³¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼Ò¹©Ë¼¤Ç¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÍ³Íè¤Îµ®¶âÂ°¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥ì¥ï¥é¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ì¥ï¥é¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥ó¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥«¥ì¥ï¥é¡¦¥×¥ê¥é¥Ö¥É¡ÊKalevala Preloved¡Ë¡×¤Î°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸¼¨ÈÎÇä¤·¡¢²ñ´üÃæ¹ç·×2Ëü2000±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥«¥ì¥ï¥é¡¦¥×¥ê¥é¥Ö¥É¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥Ö¥í¥ó¥º¥Á¥ã¡¼¥à¤òÇÛÉÛ¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥Þ¥ê¥á¥Ã¥³¡ÊMarimekko¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥Õ¥ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¸ÅÂå¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤äÆ°Êª¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¢¥à¥ì¥Ã¥Æ¥£¡ÊAmuletti¡Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡È¤ª¤Þ¤â¤ê¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡É¤âÂ·¤¨¤ë¡£
◾️¥«¥ì¥ï¥é ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë
²ñ¾ì¡§¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØNorth 2³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00¡Á20:00
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È