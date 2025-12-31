¥«¥í¡¼¥é´·¤ì¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤ËÃæ¹ñBEV¤ËËþÂ¤·¤Ê¤¤¡ª¡¡¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡¥¿¥¤¤Î¥¿¥¯¥·¡¼»ö¾ð
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¤Ï¥«¥í¡¼¥é ¥¢¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÅ´ÈÄ¼ÖÎ¾¤À¤Ã¤¿
¢£2024Ç¯°Ê¹ß¤ÏµÞÂ®¤ËÃæ¹ñÀ½BEV¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÉáµÚ¤·¤¿
¢£¸µ¡¹ÆüËÜ¼Ö¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¶ÈÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÇÃæ¹ñ¼Ö¤ØÂÐ¤¹¤ëÍ×µá¤Ï¹â¤á¤À
¥«¥í¡¼¥é¤ò²¡¤·½ü¤±¤ÆBEV¥¿¥¯¥·¡¼¤¬³¹¤ò¶î¤±½ä¤ë
¡¡¿ôÇ¯Á°¤Þ¤ÇÉ®¼Ô¤Ï¥¿¥¤¤ò¥«¥í¡¼¥é¤Î³Ú±à¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨É®¼Ô¤Ï¥Ð¥ó¥³¥¯»ÔÆâµÚ¤Ó¶á¹Ù¤·¤«Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿ôÇ¯Á°¤Þ¤Ç¤Ï¥È¥è¥¿¡¦¥«¥í¡¼¥é ¥¢¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ê¥«¥í¡¼¥é¥»¥À¥ó¤ÎÅìÆî¥¢¥¸¥¢Ì¾¡Ë¤¬¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¼ÖÎ¾¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á³¹¤Ê¤«¤Ë¤Ï¥«¥í¡¼¥é ¥¢¥ë¥Æ¥£¥¹¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤¬Ìµ¿ô¤ËÁö¤ê¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥«¥í¡¼¥é¹¥¤¤ÎÉ®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë³Ú±à¡£¥¿¥¤¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷³ÈÂç¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢ÅÏ¹Ò¼«½Í¤â´ËÏÂ¤µ¤ìºÆ¤Ó¥Ð¥ó¥³¥¯¤òË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢µÞÂ®¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ºÇ½é¤ÏBYD¤Î¼ÖÎ¾¤¬¤Þ¤µ¤Ë»î¸³Æ³ÆþÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÇÁö¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÁý¤¨Â³¤±¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï³¹¤òÁö¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¤Î49¡ó¤¬BEV¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥¿¥¯¥·¡¼¼ÖÎ¾¤ÏÇ³ÎÁ¤¬¤À¤¤¤¿¤¤NGV¡ÊÅ·Á³¥¬¥¹¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÊLP¥¬¥¹»ÅÍÍ¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡Ë¡¢¥È¥é¥ó¥¯¤Ë¥¬¥¹¥¿¥ó¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯»Ô¤Ê¤É¹ÔÀ¯¼çÂÎ¤Ç¡¢¶¯À©Åª¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼¼ÖÎ¾¤ÎBEV²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥¬¥¹·ÏÇ³ÎÁ¤Î¹âÆ¡¢¤½¤·¤Æ¹âÃÍ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢¥¬¥¹½¼Å¶²Õ½ê¤ÎÊÄº¿¤Ë¤è¤ë½Ì¾®¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡¢²«¿§¤ÈÎÐ¤Î¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤¬¸Ä¿Í¡¢Ã±¿§¤¬Ë¡¿Í¤ä¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÇò¿§¤ÎBEV¥¿¥¯¥·¡¼¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï³¹¤Ê¤«¤Ç¤ÏÇò¿§¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¤Û¤¦¤ò¤è¤¯¸«¤«¤±¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤É¡¢Â¸ºß´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤ÀÉ¬¤º¤·¤âBEV¥¿¥¯¥·¡¼¡áÇò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¤È¤¤É¤Ã±¿§¤ÎÇò°Ê³°¤Î¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÎBEV¥¿¥¯¥·¡¼¤â¸«¤«¤±¤ë¡£
¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¿Í¤ÏÆüËÜ¼Ö¤Î¼Á´¶¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë
¡¡ºÇ½é¤Ï¾å³¤µ¥¼Ö·ÏMG¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎEP¤È¤¤¤¦¡¢¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¥¿¥¤¥×¤ÎBEV¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥¿¥¤¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¤³¤³¤Ç¡¢¤¢¤¨¤Æ»Â¿·¤Ë±Ç¤ë¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Ç¤·¤«¤âBEV¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¥È¥é¥ó¥¯¤Ë¥¬¥¹¥¿¥ó¥¯¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÑºÜÀÇ½¤Ë¤ä¤äÆñ¤Î¤¢¤Ã¤¿¥¿¥¤¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤Ë³×Ì¿¤¬¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡MG¤ÏICE¡ÊÆâÇ³µ¡´Ø¡Ë¼Ö¤«¤é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Ï20Ç¯¤ËµÚ¤ó¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤Î¿®ÍêÀ¤âÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞEP¤¬¥¿¥¯¥·¡¼¼ÖÎ¾¤È¤·¤ÆÇÆ¸¢¤ò°®¤ë¤Î¤«¤Ê¤¢¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¹½£µ¥¼Ö¡ÊGAC¡Ë¤ÎBEV¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Ê¤ëAION¤ÎES¤È¤¤¤¦¥«¥í¡¼¥é ¥¢¥ë¥Æ¥£¥¹¤è¤ê¤ä¤äÂç¤¤¤¥»¥À¥ó¥¿¥¤¥×¤ÎBEV¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡ES¼«ÂÎ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¼ç´ã¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Û¤Ü¥Õ¥ê¡¼¥ÈÈÎÇäÀìÍÑ¼Ö¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢²Á³Ê¤Ï92Ëü9900¥Ð¡¼¥Ä¡ÊÌó450Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿Í¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤·¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÂçÈ¾¤ÏË¡¿Í½êÍ¼Ö¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¡¢±Ä¶È±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥¿¥¤¤Ç¤Ï¼ÖÎ¾¤ò»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤«¤é¼Ú¤ê¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤ò±¿¹Ô¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡Ë¡£
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯MG EP¤ÈAION ES¤¬Ä¥¤ê¹ç¤¦¤Ê¤«¡¢BYD¤Î¤³¤Á¤é¤â¥Õ¥ê¡¼¥È¸þ¤±¤È¤Ê¤ëe6¤È¤¤¤¦¥â¥Ç¥ë¤âÃå¡¹¤È¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤·¤ÆÂæ¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯11·î²¼½Ü¤«¤é12·î¾å½Ü¤Ë¤«¤±¥Ð¥ó¥³¥¯¤òË¬¤ì¤ë¤È¡¢AION¤¬¥á¡¼¥«¡¼¤Ç2ÂæÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎBEV¡¢AION £Ù¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤¬ÂçÎÌ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2025Ç¯3·î¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¸«¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢µÞÂ®¤Ë¤½¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ä´¤Ù¤ë¤È2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥¿¥¤¹ñÆâ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¼ÖÎ¾¥·¥§¥¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼1¤ËAION¥Ö¥é¥ó¥É¤¬µ±¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡AION ES¤Ï¼ÂºÝ¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥µ¥¤¥º¤Î¶á¤¤¥«¥í¡¼¥é ¥¢¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë¤ÏÅþÄìµÚ¤Ð¤Ê¤¤¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£²óY¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈES¤Ç¤Î·ù¤Ê°õ¾Ý¤Ï¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£MG EP¤ÏËÜµòÃÏ¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Ï±É°Ò¡Ê¥í¥¨¥Ù¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¼Ö¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¾å³¤¤Ç¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£¥¿¥¤¤ÎEP¤Ç¤Ï¸åÀÊºÂÌÌ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ²÷Å¬¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ2Âæ¤òÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥í¥¨¥ÙÈÇ¤Ç¤Ï¤Ú¤Á¤ã¤ó¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÂÉÛÃÄÅª¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ä¹¤¤´ÖÆüËÜ¼Ö¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤¿¥¿¥¤¤Î¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ãæ¹ñ»ÅÍÍ¤Î¤Þ¤Þ¤â¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÜ¤¬Èî¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤¢¤ë»ö¾ðÄÌ¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡º£¸å¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î»×ÏÇ¤â¤¢¤ê¡¢BEV²½100¡ó¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÀ¯ºö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½¾õ¡¢¼ç¤ËÃæ¹ñ·Ï¤Ç3¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¤¹¤Ç¤ËBEV¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢AION¤¬¤«¤Ê¤êÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¤¤¯¤È¶á¤¤¾Íè¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÏAION¥¿¥¯¥·¡¼¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤ÀÇÈÍð¤ÎÏ¢Â³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¥«¥í¡¼¥é¤Î³Ú±à¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏBEV¥¿¥¯¥·¡¼ÇÆ¸¢Áè¤¤¤Î¹ÔÊý¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤À¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£