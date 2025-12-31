¤¢¤é¤Ý¤ó¡¡ANZENÌ¡ºÍ²ò»¶¤ÏºÊ¤¬¸å²¡¤·¡¡¥Ô¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁêÊý¤È¤Î³Êº¹¤Ç¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¡Ä¡×
¡¡¸µ¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖANZENÌ¡ºÍ¡×¤Î¤¢¤é¤Ý¤ó¡Ê40¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Öµ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯·ö²Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤·¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖANZENÌ¡ºÍ¡×¤Ï¶¦¤ËÅìµþÅÔÂÎ©¶è½Ð¿È¤ÇÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿1ºÐ¤Î»þ¤«¤é¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤Î¤ß¤ä¤¾¤ó¤È¤¢¤é¤Ý¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç·ëÀ®¡£¤ß¤ä¤¾¤ó¤Î¥®¥¿¡¼ÃÆ¤¸ì¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¢¤é¤Ý¤ó¤¬¡ÈÂÎ©¶è¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò¥é¥Ã¥×¤Ç¶´¤à²Î¥Í¥¿¤Ê¤É¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¥Ô¥ó¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤ß¤ä¤¾¤ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó³Êº¹¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¤¬¤ê¡¢2024Ç¯3·îËö¤Ë¤ÏANZENÌ¡ºÍ¤ò²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤é¤Ý¤ó¤Ï¡Ö2ºÐ¤«¤é°ì½ï¤Ç¡¢¤º¡¼¤Ã¤È38Ç¯¤°¤é¤¤°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÉáÄÌ¤Î´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£´Ø·¸À¤È¸À¤¦¤«¡£²¶¤¬»×¤¦¤Î¤ÏÏ·É×ÉØ¤Î½ÏÇ¯Î¥º§¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÌ¡¹¤Ë¤ä¤ë¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê»ö¤«¤Ê¡£Âç¤²¤ó¤«¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢²ò»¶¤Ï¡Ö¸À¤Ã¤¿¤Î²¶¤è¡£Í¶¤Ã¤¿¤Î²¶¤À¤«¤é¡£Â¿Ê¬¤³¤ì¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤â¤ª¸ß¤¤¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤ß¤ä¤¾¤ó¤¬¥Ô¥ó¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤È¡¢¤ª¤Î¤º¤È¡Ö·ë¶É¥³¥ó¥Ó¤Ç»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¼«Ê¬¤¬¤½¤ì¤ò²¿Ç¯¤â¿©¤é¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÀº¿ÀÅª¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤è¡£¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ðÊó¤È¤«¤âX¤È¤«¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢ÊÑ¤Ëµ¤¸¯¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ä¤Ä¤â¤¤¤Æ¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤à»ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ò»¶¤¹¤ë1Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤éÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î³èÆ°¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¾¡¼ê¤Ë¤³¤Ã¤Á¤¬¼»ÅÊ¤¹¤ë¤Î¤â·ù¤À¤·¡£ºÇ¸å¤Ï¤â¤¦±ü¤µ¤ó¤¬¡£²¶¤¬¤º¤Ã¤È¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤ÆÌÂ¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç³ä¤ì¤Æ²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£¡È²ÈÂ²¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬Áª¤ó¤ÀÊý¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤è¡£¼¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¼¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡£¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â±þ±ç¤¹¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤¿Êý¤Ç¤ä¤ê¤Ê¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤È²ò»¶¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤¢¤é¤Ý¤ó¤Ï¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£²ò»¶Ä¾¸å¤Ë»Å»ö¤¬¤Ê¤¯¡Ö94Ï¢µÙ¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤â´Ù¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ò¤ç¤¦¤¿¤ó¥¢¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤ÈÀë¸À¤·¤Æ2¥«·î¤Ç¸ÄÅ¸¤¬·è¤Þ¤ë¤Ê¤É¡ÖÁ´Éô¥Ä¥¤¤Æ¤ëËÜÅö¤Ë¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÈ¯Å¸¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£