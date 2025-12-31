¥ê¥¢¥ë¡ÈÊÌÈÉ¡É ºÇ¸å¤ÎÆüËÜÊ¼Ž¥¾®ÌîÅÄ´²Ïº¤µ¤ó¤¬¼é¤êÂ³¤±¤¿¡ÖÈëÌ©Àï»Î¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌ©Ì¿¡¡µ¢´Ô¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡È³°¸ò¤Î¿¿¼Â¡É¡ÚÊóÆ»¤ÎÆü2025¡Û
½ªÀï¤«¤é29Ç¯¡£°ì¿Í¤ÎÃË¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç®¶¸¤ÎÃæ¡¢ÁÄ¹ñ¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤¿¡ÖºÇ¸å¤ÎÆüËÜÊ¼¡×¾®ÌîÅÄ´²Ïº¤µ¤ó¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÆÃ¼ìÇ¤Ì³¤òÃ´¤¦¡ÖÊÌÈÉ¡×¡¡ÌÜÅª¤Ï¡©
¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ËÀø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëÇ¤Ì³¤ò²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£ËÜ¿Í¤¬µ¤·¤¿µÏ¿¤Ë¡¢¤³¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ÊÎáÉô¡ÖÊÌÈÉ¡×¡£¡¡
Èà¤Ï¡¢ÆÃ¼ìÇ¤Ì³¤òÃ´¤¦¡ÖÊÌÈÉ¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤ÎÆüËÜÊ¼¡£µ¢´Ô¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¡¢°Õ³°¤Ê¿¿¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡Ö¾¯°Ó¡×¡¡ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤âÀø¤ßÂ³¤±¤¿¥ï¥±
1972Ç¯10·î¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¡¢µìÆüËÜÊ¼¤¬¸½ÃÏ¤Î·Ù»¡¤È·â¤Á¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì¿Í¤¬»àË´¡£°ì¿Í¤ÏÆ¨Ë´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢Æ¨¤²¤¿¤Î¤Ï¾®ÌîÅÄ´²Ïº¾¯°Ó¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥ë¥Ð¥ó¥°Åç¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÁÜº÷Ââ¤òÇÉ¸¯¤·¤Þ¤¹¡£
µìÆüËÜÊ¼¤Î»Ù±ç¤òÃ´Åö¤¹¤ë¸üÀ¸¾Ê¤Î¿¦°÷¤È¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó·³¤â¤Þ¤¸¤¨¤¿¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¡¦¥ª¥Î¥À¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤ÎÁÜº÷¤ËÄÌÌõ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿ÂçÌîÂó»Ê¡Ê¤ª¤ª¤Î¡¦¤¿¤¯¤·¡Ë¤µ¤ó¡£¸å¤Ë¿·Ê¹µ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÜº÷Ââ¤ËÄÌÌõ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡¡ÂçÌîÂó»Ê¤µ¤ó
¡Ö¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢·â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£ÁÜº÷Ââ¤Ï¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú´ÑÅª¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
ÁÜº÷Ââ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±
¡Ö¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¼ê¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
ÁÜº÷Ââ¤Ï¡¢Æ»¤Ê¤¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ËÊ¬¤±Æþ¤ê¡¢³¤¤Ë½Ð¤ÆÁ¥¤«¤é¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¾å¶õ¤«¤éÂçÎÌ¤Î¥Ó¥é¤â¡£¡Ö¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤ÇÁá¤¯½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÜº÷¤ÏÆñ¹Ò¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ËÀø¤ßÂ³¤±¤ë¤Î¤«¡©¼Â¤Ï¡¢ÆÃ¼ì¤Ê·³¿Í¤È¤·¤ÆÍÜÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀ¸¤±ä¤Ó¤Æ¡¢Ç¤Ì³¤ò´°¿ë¤»¤è¡× Ã¡¤¤³¤Þ¤ì¤¿µìÎ¦·³¤È¿¿µÕ¤ÎÀº¿À
ÀÅ²¬¸© ÉÍ¾¾»Ô Å·Îµ¶è¡£¤³¤³¤Ë¡¢1944Ç¯¡¢Åìµþ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¤ÎÍÜÀ®µ¡´Ø¡¢Î¦·³ÃæÌî³Ø¹»¤ÎÊ¬¹»¤È¤·¤Æ¡¢ÆóËóÊ¬¹»¤¬³«¹»¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢À¸¤¾Ú¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£103ºÐ¤Î°æÅÐ·Å¡Ê¤¤¤È¡¦¤µ¤È¤·¡Ë¤µ¤ó¡£¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÏÆóËóÊ¬¹»¤ÎÆ±´ü¤Ç¤·¤¿¡£
¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¬¹»½Ð¿È¼Ô¤¬Àï¸å¤Þ¤È¤á¤¿µÏ¿¡£
¤³¤ÎÊ¬¹»¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢ËÅÎ¬¡¢Äå»¡¡¢Àø¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤¿¤±¤¿¥¹¥Ñ¥¤¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¡£¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥²¥ê¥éÀï½Ñ¤äÇË²õ¹©ºî¤Ê¤É¤â³Ø¤ó¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Î¦·³ÃæÌî³Ø¹» ÆóËóÊ¬¹»½Ð¿È¡¡°æÅÐ·Å¤µ¤ó
¡Ö²Ï¸¶¤ÇÇúÇË±é½¬¤ò¤¹¤ë¡£¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤ËÇúÌô¤òÆþ¤ì¤ÆÌë´ÖÀøÆþ¤·¡¢Å¨¤Î¿ØÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÇúÇË¤¹¤ë¡£ÈëÌ©Àï¤Î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢ÈëÌ©Àï»Î¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤í¤È¡×
Åö»þ¤Î¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ä
Î¦·³ÃæÌî³Ø¹» ÆóËóÊ¬¹»½Ð¿È¡¡°æÅÐ·Å¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¾®ÌîÅÄ·¯¤Ï¡ËÊÙ¶¯²È¤Ç¤Í¡£ÆüÍËÆü¡¢ÀÅ²¬¤Ë¡Ê³§¤Ï¡ËÂ©È´¤¤Ë³°½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¾®ÌîÅÄ·¯¤ÏÎ¹´Û¤Î°ì¼¼¤ò¼Ú¤ê¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
Ê¬¹»¤ÇÃ¡¤¤³¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢µìÎ¦·³¤Î¶ÌºÕ³Ð¸ç¤ÎÀº¿À¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ç¤·¤¿¡£
Î¦·³ÃæÌî³Ø¹» ÆóËóÊ¬¹»½Ð¿È¡¡°æÅÐ·Å¤µ¤ó
¡ÖÌ¿¤òÂç»ö¤Ë¤»¤è¡£À¸¤±ä¤Ó¤è¡£À¸¤±ä¤Ó¤Æ¡¢Ç¤Ì³¤ò´°¿ë¤»¤è¡×
¡Ö»ÕÃÄÄ¹¤«¤é¤â¥ë¥Ð¥ó¥°Åç¤Ç¤Ï¶ÌºÕ¤¹¤ë¤Ê¤È¡£¥ä¥·¤Î¼Â¤ò¤«¤¸¤Ã¤Æ¤Ç¤âÀ¸¤¤È¤ì¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ì¿Îá¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Ç¤â¡¢¤â¤¦ÀïÁè¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ò¤½¤ßÂ³¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
3ÅÙ¤ÎÁÜº÷¤â¸«¤Ä¤«¤é¤º¡Ä ¤¿¤Ã¤¿°ì¿Í¤ÇÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï
ÁÜº÷»þ¤ÎµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µ¢¹ñ¸å¤Î¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ë¸üÀ¸¾Ê¤Î¿¦°÷¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÁÜº÷¤Ë¤ÏÎ¢¤¬¤¢¤ë¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ë¥Ð¥ó¥°Åç¤«¤éÉü°÷¤·¤¿¸µÎ¦·³¾¯°Ó ¾®ÌîÅÄ´²Ïº¤Ë´Ø¤¹¤ëµÏ¿
¡Ö»ä¤ÎÁÜº÷¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤ÇÄµÊóµ¡´Ø¤âÆþ¤ì¤ë¡×¡¡
¡¼¡¼¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¼½Ð¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©
Î¦·³ÃæÌî³Ø¹» ÆóËóÊ¬¹»½Ð¿È¡¡°æÅÐ·Å¤µ¤ó
¡ÖÃæÌî³Ø¹»¤Î¶µ°é¡£¡ÈÀïÁè¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡É¤ª¤Ó¤½Ð¤·¤Æ½Ð¤¿¤é»¦¤¹¡£ÃæÌî³Ø¹»¤Ç¤Ï¡ÊÅ¨¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ËÀëÅÁ¹©ºî¤ò¤·¤í¤È¤¤¤¦¶µ°é¡×
¤½¤¦¤È¤ÏÃÎ¤é¤º¡¢Åö»þ86ºÐ¤À¤Ã¤¿Éã¤Î¼ï¼¡Ïº¤µ¤ó¤âÅç¤ËÆþ¤ê¡¢É¬»à¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£
Éã¡¦¼ï¼¡Ïº¤µ¤ó
¡Ö´²Ïº¡¢Ê¹¤³¤¨¤ë¤«¡×
¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢¤â¤¦½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ÎÉ½¼¨¤òº£Ä¾¤Á¤Ë·èÃÇ¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÁÜººÃÄ¤Î½ô·¯¤Ë¿½¤·½Ð¤Ê¤µ¤¤¡×
»Ð¡¦Àé·Ã¤µ¤ó
¡Ö´²¤Á¤ã¤ó¡¢»Ð¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡ÖÏÂ²Î»³¤Øµ¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¼¸¤é¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¥ë¥Ð¥ó¥°Åç¤«¤éÉü°÷¤·¤¿¸µÎ¦·³¾¯°Ó ¾®ÌîÅÄ´²Ïº¤Ë´Ø¤¹¤ëµÏ¿
¡Ö´²¤Á¤ã¤ó¡£´²¤Á¤ã¤ó¤È¡¢½÷¤ÎÀ¼¤¬¤·¤¿¡£»Ð¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×
¡Ö3Æü¤Û¤ÉÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ½Ð¤Ê¤¤¤ó¤À¤·¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ïº¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ø»³¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¡×
¡ÖÆù¿Æ¤¬Íè¤Æ¤âÀïÍ§¤¬Íè¤Æ¤âÆ±µéÀ¸¤¬Íè¤Æ¤â¡¡Á´¤¯½Ð¤ëµ¤»ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÁÜº÷¤Ï3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±ä¤Ù107¿Í¡¢Ìó9000Ëü±ß¤â¤«¤±¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Ê¤¯Å±Âà¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢À¤³¦¤òÊüÏ²¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚµªÉ×¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤È¤¤¤¦ÀÄÇ¯¤¬¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤ê¤ÇÆÍÇË¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌ¿ÎáÊ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤¤¡× 29Ç¯ÌÜ¤ÎÇ¤Ì³²ò½ü
½ªÀï¤«¤é29Ç¯¡£Ã±¿È¡¢Åç¤ËÅÏ¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÌÜ·â¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤éÂÔ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¡£4¡¢5Æü¡¢¤½¤ÎÆ°¸þ¤ò¤µ¤°¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Æ°¤¤À¤·¤Þ¤¹¡£
¥ë¥Ð¥ó¥°Åç¤«¤éÉü°÷¤·¤¿¸µÎ¦·³¾¯°Ó ¾®ÌîÅÄ´²Ïº¤Ë´Ø¤¹¤ëµÏ¿
¡Ö½Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ì¤Ð¼Í»¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤È¹Í¤¨¡¢½Æ¤ËÃÆ¤òÁõÅ¶¤·¡¢¶á¤Å¤¤¤¿¡×
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Ì¤¨¤Ê¤¬¤é2ÅÙ·ÉÎé¡£¤½¤·¤Æ¡Ä
ÎëÌÚ¤µ¤ó
¡ÖËÍ¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡ª¡×
¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó
¡Ö¾®ÌîÅÄ¤À¡×
ÎëÌÚ¤µ¤ó
¡ÖÀïÁè¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤È°ì½ï¤Ë¤ª¤«¤¨¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×
¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó
¡Ö²¶¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅç¤«¤é½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é¡¢Ã«¸ý¾¯º´¤ÎÌ¿ÎáÊ¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×
¡ÖÌ¿ÎáÊ¸¤¬¤¢¤ì¤ÐÅê¹ß¤¹¤ë¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯ÆüËÜ¤ËÁ÷¤é¤ì¡¢²ÈÂ²¤¬³ÎÇ§¡£¶Ã¤¤È¶½Ê³¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
Äï¡¦¼¢Ïº¤µ¤ó
¡Ö´²¤Á¤ã¤ó¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
2Æü¸å¡¢¾å´±¤À¤Ã¤¿Ã«¸ý¸µ¾¯º´¤¬¸½ÃÏ¤ØÈô¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆÌ¿ÎáÊ¸¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö»²ËÅÉôÊÌÈÉÌ¿Îá¡¡Á´Ç¤Ì³¤ò²ò½ü¡×
ÁÜº÷¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÂçÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤ò¤³¤¦¿ä»¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÜº÷Ââ¤ËÄÌÌõ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡¡ÂçÌîÂó»Ê¤µ¤ó
¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤è¤¤¤è50ºÍ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¿´Íý¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»ä¤ÏÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¡£¤À¤«¤é¿Æ·»Äï¤¬Íè¤Æ¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ»Ä¤ì¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢Ì¿Îá¤ò²ò½ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð»ä¤ÏÀµ¡¹Æ²¡¹¤Èµ¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤È¡×
ÍâÆü¡¢·³Éþ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤¬¡¢½é¤á¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼º£¤Þ¤Ç°ìÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÀïÍ§¤ò¼º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡¼¡¼º£¤Þ¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡©
¡Ö29Ç¯´Ö¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïº£Æü¤Îº£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
2Æü¸å¡£¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢30Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁÄ¹ñ¤ÎÅÚ¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾¿Æ¤Ï¡¢Ä¹¤¤¤³¤È¡¢¤³¤ÎÆü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¡¦¥¿¥Þ¥¨¤µ¤ó
¡Ö´²Ïº¡¢¤è¤¦À¸¤¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢¤´¶ìÏ«¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¨¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î±¢¤Ç¡ÄÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤ë»ö¼Â¤È¤Ï¡£
¡ÖË¡¤ò±Û¤¨¤¿°ÛÎã¤Î·èÃå¡× 30¿Í¤Îµ¾À·¡¡ÂçÅýÎÎ¤¬¼ÕÎé¤òµñ¤ó¤À¡Ö¿¿°Õ¡×
¾®ÌîÅÄ¤µ¤óµ¢´Ô¤ÎÎ¢¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡¢¤¢¤ë»ö¼Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï1950Ç¯°ÊÍè¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤éµìÆüËÜÊ¼¤Ë¤è¤ê½»Ì±¤éÌó30¿Í¤¬»¦¤µ¤ì¡¢100¿ô¿Í¤¬½ý¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¿©ÎÁ¤Ê¤É¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
À¯ÉÜ¤ÏÈ¿Æü´¶¾ð¤¬¹â¤Þ¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥óÀ¯ÉÜ¤ËÊä½þ¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¿ÓÂç¤ÊÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤¿ÆüËÜ¤Ï¡¢5²±5ÀéËü¥É¥ë¤ÎÀï¸åÇå½þ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò¤Û¤Ü½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Î¾¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¸ò¾Ä¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤Î¤Á¤Ë³°Ì³»öÌ³¼¡´±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÝÆâ¹ÔÉ×¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¸µ³°Ì³»öÌ³¼¡´±¡¡ÃÝÆâ¹ÔÉ×»á
¡Ö¤â¤¦°ìÅÙÇå½þ¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦Ìõ¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥ë¥Ð¥ó¥°Åç¤Î¸Ä¿Í¤ÎÊý¤Ë²¿¤«Çå½þ¤ò¡¢¤³¤Î²È¤Ç¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤«¤é¡¢¤³¤Î²ÈÄí¤Ë¤Ï´ö¤é¤È¤¤¤¦ÀÑ¤ß¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤ä¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Â¾¤Î¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤âÇÈµÚ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡×
¤½¤³¤ÇÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¼ÕÎé¤È¤¤¤¦·Á¤Ç3²¯±ß¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¡£¥Þ¥ë¥³¥¹ÂçÅýÎÎ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢°Õ³°¤ÊÅú¤¨¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸µ³°Ì³»öÌ³¼¡´±¡¡ÃÝÆâ¹ÔÉ×»á
¡Ö¡Ê¥Þ¥ë¥³¥¹ÂçÅýÎÎ¡Ë¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤Î¤ª¶â¤Ï¼õ¤±¼è¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Ï¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Î·³¿Íº²¤ËËÜÅö¤Ë·ÉÉþ¤·¤¿¤ó¤À¤È¡£¼«Ê¬¤ÏÈà¤ò±ÑÍº¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ëºá¤òÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤È¤Ï»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¼ÕÎé¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤òµñÈÝ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î»×¤¤¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤Ï¡¢3²¯±ß¤ò¾®ÌîÅÄ´ð¶â¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢Ì±´Ö¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¡£¤ª¶â¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì³Ø¹»¤Î±¿±Ä¤äÎ±³Ø»Ù±ç¤Ê¤É¡¢Î¾¹ñ¤ÎÍ§¹¥¤ËÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¢¹ñ¤ÎÍâÇ¯¡¢·»¤Î¤¤¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ØÅÏ¤ê¡¢ËÒ¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤Þ¤¹¡£ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿ÆüËÜ¤Ë¤ÏÆëÀ÷¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈÕÇ¯¤Ï¡¢¤ª¤ê¤ª¤ê¤ËÆüËÜ¤Ø¤â¤É¤ê¡¢¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î°éÀ®¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤À¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¡£2014Ç¯¡¢91ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£