¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÅìÉô¥Ü¥¹¥È¥ó¤ÎÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Ï30Æü¡¢Æî¥¹¡¼¥À¥ó¤«¤é¤Î°ÜÌ±¤ò°ì»þÊÝ¸î¤¹¤ëÀ¯ºö¤Î½ªÎ»¤òÈ¯É½¤·¤¿¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ì»þº¹¤·»ß¤á¤òÌ¿¤¸¤¿¡£Æî¥¹¡¼¥À¥ó¤Ï¿¼¹ï¤Ê¿ÍÆ»´íµ¡¤Ë¤¢¤ê¡¢ÃÏºÛ¤Ï¡Ö¸½ºß¤Î¹çË¡ÅªÃÏ°Ì¤¬ÇíÃ¥¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¡ÊÆî¥¹¡¼¥À¥ó¤Ë¡ËÁ÷´Ô¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÏÉÔË¡°ÜÌ±ÂÐºö¤ò½ÅÍ×À¯ºö¤Ë·Ç¤²¡¢ÊÆ¹ñÆâ¤Î°ÜÌ±¤Î¸·³Ê¤Ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤È¶¯À©Á÷´Ô¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Î¡¼¥à¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ¹´±¤Ï11·î¡¢Æî¥¹¡¼¥À¥ó¤«¤é¤Î°ÜÌ±¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÀ¯ºö¤Î½ªÎ»¤òÈ¯É½¡£Æî¥¹¡¼¥À¥ó°ÜÌ±¤äÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤¬ÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£