Âç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¤ÎÀªÎÏ¿ÞÊÑ²½¡¡¾ëÀ¾Âç³Ø¤Ï2´§¡¡¡Ö1Ç¯À¸3¿Í¡×¤¬¶è´Ö¾Þ¤È½¼¼Â¡¡ÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø¤äÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤â¥¨¡¼¥¹¤¬»Ä¤ë¡¡Ì¾¾ëÂç³Ø¤¬2Ç¯Ï¢Â³Ìµ´§
¡þÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ(30Æü¡¢ÉÙ»Î»³ËÜµÜÀõ´ÖÂç¼ÒÁ°¡ÁÉÙ»ÎÁí¹ç±¿Æ°¸ø±àÎ¦¾å¶¥µ»¾ì:Á´7¶è´Ö43.4¥¥í)
ÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¤¬30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¾ëÀ¾Âç³Ø¤¬ºÇ½ª7¶è¤ÎµÕÅ¾·à¤Ç½éÍ¥¾¡¡£10·î¤ÎÁ´ÆüËÜ±ØÅÁ¤ËÂ³¤2´§¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ëÀ¾Âç³Ø¤Ï¡¢2¶è¤ÎËÜ´Ö¹áÁª¼ê(1Ç¯)¤¬¶è´Ö¿·µÏ¿¤Î²÷Áö¡£2°Ì¤Ë54ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Á¡¢¥ì¡¼¥¹¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£ºÇÄ¹10.5¥¥í¤Î5¶è¤Ç¤Ï¶â»ÒÍÛ¸þÁª¼ê(4Ç¯¡¦¼ç¾)¤¬¶è´Ö6°Ì¤ÎÎÏÁö¤â3°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Â³¤¯6¶è¤Ç·¦ÅÄÉñÁª¼ê(1Ç¯)¤¬¶è´Ö¾Þ¤ÇÌÔÄÉ¡£ºÇ½ª7¶è¤Ç¤Ï¾å¤ê¤â¤¢¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÀ¾Í³ºÚÁª¼ê(1Ç¯)¤¬ÀèÆ¬¤ÎÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¤ò¤È¤é¤¨¤ë¤È¡¢°ì»þ¤ÏÅìËÌÊ¡»ãÂç¤ËÈ´¤«¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢½ªÈ×ºÆ¤ÓÈ´¤ÊÖ¤¹ÎÏÁö¡£¶è´Ö¾Þ¤ÎÁö¤ê¤Ç¡¢Âç²ñ½éÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¾ëÀ¾Âç³Ø¤Ï¡¢10·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¤Ç¤â¡¢ºÇ½ª¶è´Ö¤Ç¶â»ÒÁª¼ê¤¬ÀèÆ¬¤ÎÂçÅìÊ¸²½Âç¤È¤Î1Ê¬17ÉÃº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¡¢25Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÃ£À®¡£ÉÙ»Î¤Î¤Õ¤â¤È¤ÇºÆ¤ÓÂçµÕÅ¾·à¤ò±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ³¦¤Ï¶áÇ¯¡¢Ì¾¾ëÂç³Ø¤¬¤±¤ó°ú¡£Á´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò±ØÅÁ¤Ç¤Ï2017Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç7Ï¢ÇÆ¡¢ÉÙ»Î»³½÷»Ò±ØÅÁ¤Ç¤Ï2018Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Þ¤Ç6Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âºòµ¨¤ÏÂ¼¾¾ÅôÁª¼ê(¸½¥À¥¤¥Ï¥Ä)¤òÃæ¿´¤ËÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤¬2´§¤òÃ£À®¡£¤Ä¤¤¤ËÌ¾¾ëÂç³Ø¤Î²ç¾ë¤òÊø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤Èº£µ¨¤Ï¾ëÀ¾Âç³Ø¤¬2¤Ä¤Î±ØÅÁ¤È¤â¤ËºÇ½ª¶è´Ö¤Ç¤ÎµÕÅ¾·à¡£º£Âç²ñ1Ç¯À¸3¿Í¤¬¶è´Ö¾Þ¤ÈÍèµ¨¤â½¼¼Â¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²áµîºÇ¹â2°Ì¤ÎÅìËÌÊ¡»ãÂç³Ø¤Ï¡¢5¶è¤Îº´¡¹ÌÚºÚ·îÁª¼ê(3Ç¯)¤¬¥¨¡¼¥¹¶è´Ö¤Ç¸Ä¿Í2°Ì¡£Á´°÷¤¬¶è´Ö°ì·å¤ÇÁö¤ê¡¢7¿ÍÃæ6¿Í¤¬3Ç¯À¸°Ê²¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁ´ÆüËÜ¤ËÂ³¤ºÇ½ª¶è´Ö¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿3°Ì¤ÎÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡£º£µ¨¤Î2¤Ä¤Î±ØÅÁ¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¥µ¥é ¥ï¥ó¥¸¥ëÁª¼ê(3Ç¯)¤é3Ç¯À¸°Ê²¼¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍèÇ¯¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤Ë¤¢¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ì¾¾ëÂç³Ø¤ÏÊÆß·Æà¡¹¹áÁª¼ê(4Ç¯)¤¬4¶è¤Ç¶è´Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀèÆ¬Áè¤¤¤ËÍí¤á¤ºÁí¹ç4°Ì¡£Á´ÆüËÜ¤Ï3°Ì¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÌµ´§¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Á°²ó½÷²¦¤ÎÎ©Ì¿´ÛÂç³Ø¤Ï1¶è¤Îº´Æ£¤æ¤¢Áª¼ê(1Ç¯)¤¬¶è´Ö¾Þ¥¹¥¿¡¼¥È¡£3¶è¤Ç¤â¿¹°ÂÅíÉ÷Áª¼ê(2Ç¯)¤¬¶è´Ö¾Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á´ÆüËÜ¤ËÂ³¤Áí¹ç5°Ì¤Ç¤·¤¿¡£Ì¾¾ëÂç³Ø1¶¯¤«¤éÊÑ¤ï¤ëÀªÎÏ¿Þ¡£Íèµ¨¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤¬±É´§¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£