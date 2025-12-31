171cm¡È¿Íµ¤ABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡É¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡¡¥ß¥Ë¥¹¥«¤âÍú¤¤³¤Ê¤¹
¡¡ABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÂí»³¤¢¤«¤Í¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û171cm¡È¿Íµ¤ABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡É¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ê13Ëç¡Ë
¡¡2011Ç¯¤ËNMB48¤Ë2´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡¢2012Ç¯1·î15Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢2018Ç¯4·î¤«¤é¤ÏABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÂí»³¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¢¤«¤Í¤Î¤Í¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡SNS¤Ë¤Ï¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¡£º£²ó¤Ï¡ÖÇ¯Ëö´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤È¤ª»Å»ö¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤¹¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÇ¼¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡ß¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Âí»³¤¢¤«¤Í¡Ê¤¿¤¤ä¤Þ ¤¢¤«¤Í¡Ë
1994Ç¯5·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¹â¹»ºß³ØÃæ¤Î2011Ç¯¤ËNMB48Âè2´ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢5·î¤«¤é¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ËºßÀÒ¡£³Ø¶ÈÍ¥Àè¤òÍýÍ³¤ËÍâÇ¯1·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¸å¤Î2014Ç¯¤è¤ê¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£2017Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢AbemaTV½éÂåÀìÂ°¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËºÎÍÑ¡£ÍâÇ¯4·î¤«¤éÀìÂ°¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÂí»³¤¢¤«¤Í¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@takiyama_akane¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û171cm¡È¿Íµ¤ABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡É¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡¡¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ê13Ëç¡Ë
¡¡2011Ç¯¤ËNMB48¤Ë2´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡¢2012Ç¯1·î15Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¡¢2018Ç¯4·î¤«¤é¤ÏABEMA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÂí»³¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï1st¼Ì¿¿½¸¡Ø¤¢¤«¤Í¤Î¤Í¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¡Ë¤òÈ¯Çä¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡SNS¤Ë¤Ï¿åÃå»Ñ¤Ê¤É¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¡£º£²ó¤Ï¡ÖÇ¯Ëö´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤È¤ª»Å»ö¤â¤¦¾¯¤·¤Ç¤¹¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÏÇ¼¤á¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¡¢¥¿¥¤¥È¤Ê¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¡ß¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1994Ç¯5·î10ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£¹â¹»ºß³ØÃæ¤Î2011Ç¯¤ËNMB48Âè2´ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢5·î¤«¤é¸¦µæÀ¸¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ËºßÀÒ¡£³Ø¶ÈÍ¥Àè¤òÍýÍ³¤ËÍâÇ¯1·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤È¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¸å¤Î2014Ç¯¤è¤ê¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿¡£2017Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢AbemaTV½éÂåÀìÂ°¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËºÎÍÑ¡£ÍâÇ¯4·î¤«¤éÀìÂ°¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÂí»³¤¢¤«¤Í¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@takiyama_akane¡Ë